Budapest, Magyarország - 2016. július 17.: Budapest, Budapest, Budapest. Nő húzza a bőröndjét a budapesti pályaudvar peronján. idős utas MÁV vasút utazás vonatozás
Utazás

Ingyenpénzt hozott az óraátállítás a magyar utasoknak: most kiderült, mi lesz a kártérítés sorsa

Pénzcentrum
2026. március 29. 12:46

A MÁV közlése szerint nem kell visszafizetniük az utasoknak azokat az összegeket, amelyeket egy vasárnapi informatikai hiba miatt tévesen kaptak meg késési kompenzációként.

Az óraátállítás utáni első órákban a MÁV utastájékoztatási rendszere hibás adatokat mutatott, és több pontosan közlekedő vonat esetében is 60 perces késést jelzett. Emiatt olyan utasok is megkapták a késési biztosítás alapján járó visszatérítést, akiknek a járata valójában pontos volt, vagy legfeljebb 20 percet késett.

A hibát a szakemberek még vasárnap délelőtt kijavították, azóta a rendszer ismét a valós adatok alapján működik.

Hatalmas hibát vétett a hazai vasúttársaság: váratlan kártérítés hullhat a magyar utasok ölébe az óraátállítás miatt
EZ IS ÉRDEKELHET
A tavaszi óraátállítás technikai zavart okozott a MÁV utastájékoztató rendszerében. A hiba miatt a felületek tévesen hatvanperces késést jeleztek szinte az összes járatnál.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, Csepreghy Nándor döntése alapján az érintetteknek nincs teendőjük, a kifizetett összeget nem kell visszautalniuk. A MÁV azt kéri, tekintsék ezt egyfajta kompenzációnak és bocsánatkérésnek a rövid ideig fennálló hiba miatt. A társaság szerint az érintett utasok és járatok száma alacsony volt.

Eközben a dél-balatoni vasútvonalon egy külön műszaki hiba is fennakadást okozott vasárnap reggel. Az ehhez kapcsolódó késések esetében viszont nem működött automatikusan a visszatérítés, ezért az érintettek a jegyár felét utólag, legkésőbb hétfőig kapják meg.
 
 
 
#utazás #közlekedés #MÁV #vonat #vasút #óraátállítás #hiba #késés #kártérítés #utasok #jegyár

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:46
12:05
11:33
11:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 29.
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
2026. március 28.
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. március 29.
Meglátogattuk a magyar Robinsont: egyedül él az erdő közepén, devizahitele elől költözött kunyhóba
2026. március 28.
Mindenkit megtéveszt a rettegett olajhatalom: lerántották a leplet Irán gyengepontjáról, ez döntheti el a háborút?
2026. március 28.
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 29. vasárnap
Auguszta
13. hét
Március 29.
Virágvasárnap
Március 29.
Ifjúsági világnap
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
1 hete
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
3
1 hete
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
4
4 napja
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
5
2 hete
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 29. 13:03
Meglátogattuk a magyar Robinsont: egyedül él az erdő közepén, devizahitele elől költözött kunyhóba
Pénzcentrum  |  2026. március 29. 11:01
Hatalmas hibát vétett a hazai vasúttársaság: váratlan kártérítés hullhat a magyar utasok ölébe az óraátállítás miatt
Agrárszektor  |  2026. március 29. 11:34
Trump váratlanul odalépett a gigacégeknek: azonnal estek az árfolyamok