Ingyenpénzt hozott az óraátállítás a magyar utasoknak: most kiderült, mi lesz a kártérítés sorsa

A MÁV közlése szerint nem kell visszafizetniük az utasoknak azokat az összegeket, amelyeket egy vasárnapi informatikai hiba miatt tévesen kaptak meg késési kompenzációként.

Az óraátállítás utáni első órákban a MÁV utastájékoztatási rendszere hibás adatokat mutatott, és több pontosan közlekedő vonat esetében is 60 perces késést jelzett. Emiatt olyan utasok is megkapták a késési biztosítás alapján járó visszatérítést, akiknek a járata valójában pontos volt, vagy legfeljebb 20 percet késett.

A hibát a szakemberek még vasárnap délelőtt kijavították, azóta a rendszer ismét a valós adatok alapján működik.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, Csepreghy Nándor döntése alapján az érintetteknek nincs teendőjük, a kifizetett összeget nem kell visszautalniuk. A MÁV azt kéri, tekintsék ezt egyfajta kompenzációnak és bocsánatkérésnek a rövid ideig fennálló hiba miatt. A társaság szerint az érintett utasok és járatok száma alacsony volt.

Eközben a dél-balatoni vasútvonalon egy külön műszaki hiba is fennakadást okozott vasárnap reggel. Az ehhez kapcsolódó késések esetében viszont nem működött automatikusan a visszatérítés, ezért az érintettek a jegyár felét utólag, legkésőbb hétfőig kapják meg.





