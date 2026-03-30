Hétfőn továbbra is változékony, kora tavaszra jellemző idő várható Magyarországon.
Riasztó fordulatot vesz az időjárás: kiadós csapadék érkezik, kiderült, mely népszerű vidékeken lesz a legzordabb a helyzet
Hétfőn az ország nagy részén felhős, csapadékos időre kell számítani. Különösen a déli és keleti tájakon várható kiadós esőzés. Az erős, helyenként viharos északi szél mellett jellemzően 7 és 13 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
A hét első napján nagyrészt borult marad az ég. A nyugati vidékeken kisebb a csapadék esélye. Ezzel szemben az ország keleti és délkeleti kétharmadán ismétlődő esőzésre, záporokra kell készülni. A legjelentősebb, tartós eső a déli országrészben várható, ahol helyenként komolyabb mennyiség is összegyűlhet.
Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik, ami tovább rontja a hőérzetet. Viharos széllökésekre ugyanakkor már csak a Balaton környékén és Sopron térségében kell számítani.
A hőmérséklet napközben általában 7 és 13 Celsius-fok között alakul. Az északkeleti és keleti megyékben ennél néhány fokkal melegebb is lehet. A tartósan csapadékos területeken azonban kifejezetten hűvös idő várható - írja a Kiderül.hu
A Pénzcentrum 2026. március 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az órákat hajnali kettőkor három órára állítják előre, a váltás miatt pedig módosul a MÁV, a Volánbusz és a BKK éjszakai, illetve hajnali járatainak menetrendje.
A budapesti repülőtéren nap mint nap olyan összegek és luxusigények mozognak a háttérben, amelyekről a legtöbb utasnak fogalma sincs.
Brutális széllökések teszik tönkre a pihenést: komoly veszélybe kerülhet a közlekedés ebben a hazai régióban
Szeles, változékony idővel zárul a hétvége, többfelé esővel, záporokkal, sőt a hegyekben még hóval is
A Pénzcentrum 2026. március 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális áremelkedés rázta meg a nemzetközi légiközlekedést: márciusban egyes Ázsia–Európa útvonalakon több mint 560%-kal ugrottak meg a repülőjegyárak.
Váratlan húzás a legnépszerűbb légitársaságoktól: vadonatúj nyaralóhelyekre repülhetünk Magyarországról, indulhat a jegyvásárlási roham
Március végén életbe lép a Budapest Airport nyári menetrendje: összesen 160 úti célt és több mint 15 millió ülőhelyet kínál a repülni vágyóknak.
Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert – vihar miatt – fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.
Hihetetlen időjárási fordulat tavasz közepén: hirtelen 15 centis hó zúdult erre a hazai kirándulóhelyre + Fotók
Télies meglepetés érte a Soproni‑hegységet: péntek reggelre vastag, tapadós hótakaró borította be a magasabban fekvő részeket.
A Pénzcentrum 2026. március 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A magyar turizmus látványos növekedést mutat, de a felszín alatt komoly szerkezeti kérdések feszülnek.
A foglalási ablak átlagosan 10 nappal rövidült tavalyhoz képest.
Itt a megoldás a budapesti tömegközlekedés Achilles-sarkára: a lakosok véleménye alapján vezetik be az új rendszert
Hamarosan átalakul a budapesti éjszakai közösségi közlekedés, folytatódik az éjszakai hálózat megújításának az előkészítése.
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, kedvelt, egzotikus üdülőhelyre indítanak újabb járatot
Tovább bővül a Debrecenből Wizz Air-járattal elérhető városok listája.
Kész, vége! Tényleg elárverezték a debreceni MÁV-épületet: ezért lehetnek katasztrofális következményei a lépésnek
A vasúttársaság azzal indokolja a lépést, hogy az 1969-ben telepített szovjet berendezés mára teljesen elavult.
Egy hónapra leállítja a MÁV a közlekedést ezen a fontos vonalon: így tudja megoldani a közlekedést, aki erre utazna
A munkálatokat a jellegükből adódóan kizárólag a vonatközlekedés teljes szüneteltetése mellett lehet.
Jelentős, helyenként az egy métert is meghaladó havazás várható az Alpokban vasárnapig.
Kényszerleszállást hajtott végre a Wizz Air Jászvásárról Brüsszelbe tartó járata Budapesten.
-
