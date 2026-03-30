Riasztó fordulatot vesz az időjárás: kiadós csapadék érkezik, kiderült, mely népszerű vidékeken lesz a legzordabb a helyzet

Hétfőn az ország nagy részén felhős, csapadékos időre kell számítani. Különösen a déli és keleti tájakon várható kiadós esőzés. Az erős, helyenként viharos északi szél mellett jellemzően 7 és 13 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.

A hét első napján nagyrészt borult marad az ég. A nyugati vidékeken kisebb a csapadék esélye. Ezzel szemben az ország keleti és délkeleti kétharmadán ismétlődő esőzésre, záporokra kell készülni. A legjelentősebb, tartós eső a déli országrészben várható, ahol helyenként komolyabb mennyiség is összegyűlhet.

Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik, ami tovább rontja a hőérzetet. Viharos széllökésekre ugyanakkor már csak a Balaton környékén és Sopron térségében kell számítani.

A hőmérséklet napközben általában 7 és 13 Celsius-fok között alakul. Az északkeleti és keleti megyékben ennél néhány fokkal melegebb is lehet. A tartósan csapadékos területeken azonban kifejezetten hűvös idő várható - írja a Kiderül.hu