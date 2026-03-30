Budapest, Magyarország - 2019. május 06.: Budapest utcái egy tavaszi esős napon. Budapest Magyarország fővárosa.
Utazás

Riasztó fordulatot vesz az időjárás: kiadós csapadék érkezik, kiderült, mely népszerű vidékeken lesz a legzordabb a helyzet

Pénzcentrum
2026. március 30. 07:05

Hétfőn az ország nagy részén felhős, csapadékos időre kell számítani. Különösen a déli és keleti tájakon várható kiadós esőzés. Az erős, helyenként viharos északi szél mellett jellemzően 7 és 13 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.

A hét első napján nagyrészt borult marad az ég. A nyugati vidékeken kisebb a csapadék esélye. Ezzel szemben az ország keleti és délkeleti kétharmadán ismétlődő esőzésre, záporokra kell készülni. A legjelentősebb, tartós eső a déli országrészben várható, ahol helyenként komolyabb mennyiség is összegyűlhet.

Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik, ami tovább rontja a hőérzetet. Viharos széllökésekre ugyanakkor már csak a Balaton környékén és Sopron térségében kell számítani.

A hőmérséklet napközben általában 7 és 13 Celsius-fok között alakul. Az északkeleti és keleti megyékben ennél néhány fokkal melegebb is lehet. A tartósan csapadékos területeken azonban kifejezetten hűvös idő várható - írja a Kiderül.hu
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:01
07:45
07:33
07:29
07:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - nagyon súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 29.
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
2026. március 30.
Hihetetlen, milyen lehetőségeket hagytak elúszni a befektetők a Cápák között fináléjában
2026. március 29.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettségük van: kapkodnak értük a cégek és még jól is fizetnek
2026. március 29.
Meglátogattuk a magyar Robinsont: egyedül él az erdő közepén, devizahitele elől költözött kunyhóba
1
2 hete
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
1 hete
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
3
1 hete
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
4
5 napja
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
5
3 hete
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 05:31
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - nagyon súlyos fertőzés lehet a vége
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 04:32
Hihetetlen, milyen lehetőségeket hagytak elúszni a befektetők a Cápák között fináléjában
Agrárszektor  |  2026. március 30. 07:03
Szigorú kötelezettséget vállaltak az országok: súlyos számok láttak napvilágot