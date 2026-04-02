2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Easter egg coloring
HelloVidék

Jurták, kemencés lakoma és igazi népi locsolkodás: elképesztő ünnepi forgatag vár idén húsvétkor

MTI
2026. április 2. 17:45

Páratlan húsvéti hangulattal, változatos programokkal négy napon át, nagypéntektől vízbevető hétfőig vár minden látogatót az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark.

Nagypénteken a skanzenben, a Szentes-dónáti szélmalomban az őrlésről, gabonákról, malomkövekről tartanak előadást, és tárlatvezetésen mutatják be az eredetileg egy tanyai gazda által 1866-67-ben épített négyszintes malmot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hosszú hétvégén azok, akik elfáradnak a jövés menésben a Nomád park jurtáiban heveredhetnek le puffokon, rongyszőnyegeken, a betérők különböző gyermekjátékokat is kipróbálhatnak. A skanzenben, az iparos műhelyek mellett gyerekjátékok várják a betérőket, kora délután pedig a lovaspályán bemutatókat is rendeznek.

Húsvétvasárnap a skanzenben hódmezővásárhelyi olvasókör udvarán hagyományos népi receptek alapján kemencés finomságok sülnek, az iparos műhelyeknél pedig bárki elkészítheti a festett tojásokat a másnap érkező locsolóknak. Ezen a napon rendezik meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel együttműködve a madármegfigyelési napot. Az erdészház udvarán egész nap madarakról és a madárvédelemről szóló előadásokat tartanak, óránként hálóellenőrzés és madárgyűrűzés is lesz, de a nagyréten rendeznek solymász és kutyás agility bemutatót is.

Húsvéthétfőn a skanzen utcáján sétálva, a portákra betérve kiderül, miként kell a legfinomabb húsvéti kalácsot sütni. A Borica táncegyüttes és a Hatetudnád Tánctanoda tagjai néptáncbemutatót tartanak, amihez a látogatók is csatlakozhatnak, a talpalávalóról Mester László zenekara és a Nyenyere Egylet gondoskodik. Délelőtt tojást kereshetnek a gyerekek a skanzenben, ahol a déli harangszó után az Ányási kápolnánál a hagyományoknak megfelelően megszentelik a kalácsot, a sonkát és a tojást. Ezt az ünnep leglátványosabb eleme, a húsvéti locsolkodás követi, a viseletbe öltözött legények vizes vödröket ragadnak, és felkeresik a skanzen házainál a lányokat. A programok sorát délután Berta János vándorkomédiás előadása zárja.
bkzg \ pmg \
Címlapkép: Getty Images
#húsvét #belföld #szabadidő #programok #program #hellovidék #hagyományőrzés #természetvédelem #madár #hagyomány #programajánló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Recesszió
A gazdasági konjunktúra hanyatlása.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
