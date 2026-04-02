A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását.
Jurták, kemencés lakoma és igazi népi locsolkodás: elképesztő ünnepi forgatag vár idén húsvétkor
Páratlan húsvéti hangulattal, változatos programokkal négy napon át, nagypéntektől vízbevető hétfőig vár minden látogatót az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark.
Nagypénteken a skanzenben, a Szentes-dónáti szélmalomban az őrlésről, gabonákról, malomkövekről tartanak előadást, és tárlatvezetésen mutatják be az eredetileg egy tanyai gazda által 1866-67-ben épített négyszintes malmot.
A hosszú hétvégén azok, akik elfáradnak a jövés menésben a Nomád park jurtáiban heveredhetnek le puffokon, rongyszőnyegeken, a betérők különböző gyermekjátékokat is kipróbálhatnak. A skanzenben, az iparos műhelyek mellett gyerekjátékok várják a betérőket, kora délután pedig a lovaspályán bemutatókat is rendeznek.
Húsvétvasárnap a skanzenben hódmezővásárhelyi olvasókör udvarán hagyományos népi receptek alapján kemencés finomságok sülnek, az iparos műhelyeknél pedig bárki elkészítheti a festett tojásokat a másnap érkező locsolóknak. Ezen a napon rendezik meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel együttműködve a madármegfigyelési napot. Az erdészház udvarán egész nap madarakról és a madárvédelemről szóló előadásokat tartanak, óránként hálóellenőrzés és madárgyűrűzés is lesz, de a nagyréten rendeznek solymász és kutyás agility bemutatót is.
Húsvéthétfőn a skanzen utcáján sétálva, a portákra betérve kiderül, miként kell a legfinomabb húsvéti kalácsot sütni. A Borica táncegyüttes és a Hatetudnád Tánctanoda tagjai néptáncbemutatót tartanak, amihez a látogatók is csatlakozhatnak, a talpalávalóról Mester László zenekara és a Nyenyere Egylet gondoskodik. Délelőtt tojást kereshetnek a gyerekek a skanzenben, ahol a déli harangszó után az Ányási kápolnánál a hagyományoknak megfelelően megszentelik a kalácsot, a sonkát és a tojást. Ezt az ünnep leglátványosabb eleme, a húsvéti locsolkodás követi, a viseletbe öltözött legények vizes vödröket ragadnak, és felkeresik a skanzen házainál a lányokat. A programok sorát délután Berta János vándorkomédiás előadása zárja.
