2026. március 30. hétfő Zalán
7 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyaros Lángos. A Balaton partján. Lila hagymás, tejfölös, fokhagymás mártással, kitűnő.
Utazás

Óriási változás élesedik a Balatonnál 2026-ban: ezt nem láttuk jönni a nyári szezon előtt

Pénzcentrum
2026. március 30. 08:58

A balatoni turizmus legnagyobb kihívását idén is a munkaerőhiány, valamint a megváltozott munkavállalói és vendégszokások jelentik. A dolgozók elvárásai nőttek, a munkahelyi fluktuáció pedig felgyorsult. Ez a magas helyi árakkal és a lakhatási nehézségekkel párosulva teljesen új, rugalmasabb és figyelmesebb hozzáállást követel meg a munkáltatóktól - számolt be az Infostart.

"Érdekes helyzetben találja magát idén is a Balaton: a felkapott helyeken magas árak vannak, minden drága, ehhez kell találni olyan munkaerőt, amely képes működtetni a szolgáltatási szektort. Ezeknek az embereknek viszont lakniuk kell valahol, és ha nem a közelben (magas áron), akkor pedig közlekedni kell tudni. Ez a vállalkozók legnagyobb problémája most, az idény előtt" - vázolta az InfoRádiónak nyilatkozva Böröcz István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Fontos kiemelni, hogy mára a munkaerőpiac gyökeresen átalakult, a dolgozók sokkal határozottabb feltételeket szabnak. Elvárják, hogy a munkáltatók olyan környezetet teremtsenek, ahol jól érzik magukat, a cégek között pedig éles verseny zajlik a munkatársakért. Jelenleg a legnagyobb szükség szobalányokra, takarítókra, pincérekre és szakácsokra van. A fluktuáció is megnőtt: a munkavállalók a legkisebb elégedetlenség esetén is könnyen továbbállnak, így a szezon elején felvett személyzet összetétele az idény végére szinte biztosan megváltozik.

Ezt a kihívást a munkáltatók csak rugalmasabb hozzáállással és okosabb munkaidő-beosztással tudják kezelni. A vendéglátásban és a turizmusban nincsenek hagyományos keretek közé szorított munkaidők. Éppen ezért a siker kulcsa az alkalmazkodókészség és a kellő létszámú személyzet bevonása, még akkor is, ha ez a vállalkozások számára többletköltséget jelent.

A nehézségek ellenére az elnök optimistán látja az idei szezont, amelynek alakulását továbbra is leginkább az időjárás és a programkínálat határozza meg. Alkalmazkodni kell azonban a vendégek megváltozott utazási szokásaihoz is. A hagyományos, előre megtervezett hosszú hétvégéket egyre inkább felváltják az impulzív utazások. Sokan csak az indulás reggelén határozzák el magukat, legfeljebb egyetlen éjszakára foglalnak szállást, vagy egyetlen napba sűrítenek bele több környékbeli programot.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #turizmus #vendéglátás #munkaerőpiac #szállás #munkavállalók #munkaerőhiány #belföldi turizmus #munkáltatók #nyári szezon

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:31
09:15
09:13
08:58
08:44
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
14. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
2
1 hete
3
1 hete
4
5 napja
5
3 hete
PÉNZÜGYI KISOKOS
Küszöbös kamatozás
olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat a teljes összegre jár, nem csak az összeg adott kamatsávjába eső részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
