Óriási változás élesedik a Balatonnál 2026-ban: ezt nem láttuk jönni a nyári szezon előtt

A balatoni turizmus legnagyobb kihívását idén is a munkaerőhiány, valamint a megváltozott munkavállalói és vendégszokások jelentik. A dolgozók elvárásai nőttek, a munkahelyi fluktuáció pedig felgyorsult. Ez a magas helyi árakkal és a lakhatási nehézségekkel párosulva teljesen új, rugalmasabb és figyelmesebb hozzáállást követel meg a munkáltatóktól - számolt be az Infostart.

"Érdekes helyzetben találja magát idén is a Balaton: a felkapott helyeken magas árak vannak, minden drága, ehhez kell találni olyan munkaerőt, amely képes működtetni a szolgáltatási szektort. Ezeknek az embereknek viszont lakniuk kell valahol, és ha nem a közelben (magas áron), akkor pedig közlekedni kell tudni. Ez a vállalkozók legnagyobb problémája most, az idény előtt" - vázolta az InfoRádiónak nyilatkozva Böröcz István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke.

Fontos kiemelni, hogy mára a munkaerőpiac gyökeresen átalakult, a dolgozók sokkal határozottabb feltételeket szabnak. Elvárják, hogy a munkáltatók olyan környezetet teremtsenek, ahol jól érzik magukat, a cégek között pedig éles verseny zajlik a munkatársakért. Jelenleg a legnagyobb szükség szobalányokra, takarítókra, pincérekre és szakácsokra van. A fluktuáció is megnőtt: a munkavállalók a legkisebb elégedetlenség esetén is könnyen továbbállnak, így a szezon elején felvett személyzet összetétele az idény végére szinte biztosan megváltozik.

Ezt a kihívást a munkáltatók csak rugalmasabb hozzáállással és okosabb munkaidő-beosztással tudják kezelni. A vendéglátásban és a turizmusban nincsenek hagyományos keretek közé szorított munkaidők. Éppen ezért a siker kulcsa az alkalmazkodókészség és a kellő létszámú személyzet bevonása, még akkor is, ha ez a vállalkozások számára többletköltséget jelent.

A nehézségek ellenére az elnök optimistán látja az idei szezont, amelynek alakulását továbbra is leginkább az időjárás és a programkínálat határozza meg. Alkalmazkodni kell azonban a vendégek megváltozott utazási szokásaihoz is. A hagyományos, előre megtervezett hosszú hétvégéket egyre inkább felváltják az impulzív utazások. Sokan csak az indulás reggelén határozzák el magukat, legfeljebb egyetlen éjszakára foglalnak szállást, vagy egyetlen napba sűrítenek bele több környékbeli programot.