Durva áremelés és kőkemény szigorítás jön a világ legnépszerűbb hegycsúcsán: sokan el is felejthetik a mászást

Megkezdődött a Himalája tavaszi mászószezonja, miközben Nepál szigorúbb szabályok és magasabb díjak bevezetését tervezi a Mount Everest meghódítására készülők számára.

A hegymászó- és trekkingturizmus kulcsfontosságú bevételi forrás az ország számára: tavaly 468 mászási engedélyt adtak ki az Everestre. Az ágazat több ezer embernek, köztük a serpáknak biztosít megélhetést, ugyanakkor biztonsági és környezeti kockázatokat is hordoz. A kormány ezért a forgalom korlátozását és a szabályozás szigorítását tervezi.

A javaslatok között szerepel, hogy a mászási engedély feltétele legyen egy legalább 7000 méteres csúcs korábbi megmászása, ezzel kiszűrve a tapasztalatlan hegymászókat. A Kathmandu Post szerint a növekvő, gyakran felkészületlen mászói létszám torlódásokhoz, balesetekhez és mentési nehézségekhez vezet. Az új szabályok átfogó turisztikai törvénytervezet részét képezik, amely jelenleg a parlament előtt van. Nem világos, hogy az intézkedések már az idei szezonban hatályba lépnek-e. A reformcsomag környezetvédelmi elemeket is tartalmaz: létrehoznának egy állandó alapot a hulladékkezelés finanszírozására, és szigorítanák az előírásokat az expedíciók által hátrahagyott szemét elszállítására.

A nepáli hadsereg idén 11 tonna hulladékot és öt emberi maradványt gyűjtött össze a Mount Everesten és két másik csúcson.

A magashegyi régiókban felhalmozódott hulladék - műanyag, oxigénpalackok, sátrak, kötelek és emberi ürülék - egyre súlyosabb problémát jelent. A kormány emellett ötéves akciótervet indított a hegyek megtisztítására, amelynek része, hogy a mászóknak dokumentálniuk kell a visszahozott hulladék mennyiségét. A tavasz a legkedvezőbb időszak a 7000 és 8000 méter feletti csúcsok megmászására. Nepál már kiadta az engedélyeket a többi között az Annapurnára és a Dhaulagirire, a Mount Everestre vonatkozó adatok azonban egyelőre nem ismertek. A legtöbb expedíció májusban zajlik. A mászási engedély díja jelentősen emelkedik. a standard útvonalon személyenként 11 ezer dollárról 15 ezer dollárra nő.