Elképesztő, mennyit bliccelnek a magyarok: milliárdokat kaszál rajtuk a MÁV

2019 szeptemberében követeléseink összértéke mintegy 300 ezer kiszabott bírság alapján 5,8 milliárd forint, amiből a menetdíj több mint 586 millió forintot, a pótdíj és egyéb költségek több mint 5,2 milliárd forint összeget tesznek ki. A MÁV-START a rendelkezésre álló összes polgári jogi eszközt - ideértve különösen a fizetési meghagyásos eljárást, a polgári peres eljárást és a végrehajtási eljárás megindítását - felhasznál a nem fizető utasokkal szembeni igényérvényesítés során.

A bírságot kapott bliccelők a nagyobb problémákat, a felesleges többletköltségeket kerülhetik el azzal, ha tartozásukat mihamarabb rendezik. Ehhez a vasúttársaság segítségét is kérhetik: egyedi fizetési konstrukciót, részletfizetést, fizetési halasztást is kaphatnak, ha szeretnék rendezni tartozásukat. Egyre több bliccelő rendezi a kiszabott bírságot, mert míg 2017-ben 63 millió forint folyt be a vasút kasszájába a kiszabott bírságokból, 2018-ban ez a szám már megközelítette a 100 millió forintot - írja közleményében a vasúttársaság.

2014-2018 között mintegy 93 ezer utassal szemben 288 ezer esetben léptek fel jegynélküli utazás vagy egyéb vasúti szabályszegés okán a MÁV-START munkatársai. Közülük 18500 utas rendelkezik 4 vagy több bírsággal. A felszámított bírságok értéke ezen időszakban közel 2,9 milliárd forint volt, ami nagyságrendileg 540 millió forint összegben menetdíjból, és 2,3 milliárd forint értékben pótdíjból tevődik össze. Ebből 2018 végéig 331 millió forintot sikerült behajtani.

Jogi, illetve személyes felkeresésen alapuló, külső partner által végzett behajtásra több, mint 19 ezer követelést adott át a vasúttársaság, melyből közel 800 db fizetési meghagyásos, 7300 db végrehajtási szakaszban van, a MÁV-START saját erőforrással pedig több mint 1000 db követelés esetében kezdeményezett jogi eljárást.

A MÁV-START munkatársai telefonhívásokkal, levélkampányokkal, SMS-ekkel szólítják fel az adósokat és ösztönzi őket együttműködésre; a követelésbehajtási kollégáknak széles eszköztár áll rendelkezésére - írják. A vasúttársaság mindent megtesz a követelések minél eredményesebb behajtása érdekében, és vizsgálja annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet a "bliccelések" számát hatékonyabban visszaszorítani.

A bliccelők a menetjegyüket csak emelt összegű pótdíj megfizetése mellett válthatják meg járatainkon. A pótdíj összege a vonaton 2600 forint, míg utólagosan fizetve 8000 forint. Amennyiben a bliccelő a bírságot nem fizeti meg 30 napon belül, úgy már 12000 forintos pótdíjat kell fizetnie, és a tartozása követeléskezelési és postaköltséggel, illetve adott késedelmi kamattal is tovább növekszik.