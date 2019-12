Bár nem kéne, rengetegen ülnek így kocsiba: szervkárosodás is lehet a vége

Nemcsak azért nem ajánlott vastag kabátban vezetni, mert kényelmetlen, ha ránkmelegszik: komoly sérüléseket kockáztat, aki a téli szerelésében ül volán mögé. A teszteken is bebizonyosodott, hogy már egy 16 kilométer per órás ütközés során is össze lehet szedni néhány kellemetlen szervkárosodást.

Fokozatosan újra hűvösebbre fordul az időjárás, újra előkerülnek a vastag kabátok, csizmák, bakancsok. Sokan még akkor sem válnak meg a meleg ruhaneműktől, ha a volán mögé ülnek. Pedig ez nem csak kényelmetlen, de kifejezetten veszélyes is: a kockázatokra próbáltak rávilágítani az ADAC szakemberei, akik próbabábokon tesztelték, mi történik, ha valaki mondjuk egy vastag kabátban csatolja be magát. Kiderült, hogy nem a legjobb ötlet így autóba ülni.

Ugyanis a téli ruháktól a biztonsági üv nem illeszkedik feszesen a testre, és már egy 16 kilométer per óránál bekövetkező ütközés is komoly sérüléseket tud okozni. Amikor az öv megfeszül, hatalmas lendülettel nyomja meg a testet, ahogyan a kabát anyagát összepréseli - a keresztirányú heveder pedig mélyen belevág a hasba, ami komoly károkat okozhat a belekben és a többi szervben. Hasonló, de kisebb sérülések akár már egy egyszerű vészfékezésénél is előfordulhatnak, ha valami vastag kabátban csatoljuk be magunkat - hívták fel a figyelmet a német autóklub szakemberei. Ráadásul a vastag ruhadarabban mozogni sem olyan könnyű az olyan kis helyeken, mint mondjuk a vezetőülés.

A sérülések elkerülése érdekében az ADAC azt javasolja, hogy lehetőleg ne üljünk kabátban az autóba, inkább melegítsük kicsit elő a gépjárművet, ha nem akarunk hidegben vezetni - az pedig tanácsos inkább egy meleg takarót bekészíteni. Más ruhadarabok, kiegészítők is veszélyesek lehetnek télen: a sapkák, sálak ronthatják a kilátást például, kesztyűben pedig bizonytalanná válik a vezetés, lecsúszhat a kezünk a kormányról.

A szakemberek azt is hangsúlyozzák, hogy nem ajánlatos vastag lábbeliben a volán mögé ülni: a bélés és a vastag talp nagyon megnehezíti például a gáz és a fék érzékeny kezelését, adagolását, ami által lassulhat a reakcióidő, megnő a balesetveszély. Furán hangzik, de ajánlatos inkább egy váltócipőt tartani az autóban, amiben kényelmes vezetni.

