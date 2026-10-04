2026. október 4. vasárnap Ferenc
25 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Machu Picchu, a híres perui inkák erődje, ködbe burkolt hegyek között fekszik. A helyszínen teraszok, templomok és kőépítmények találhatók, amelyek az inkák mérnöki tudását és kultúráját mutatják be
Utazás

Tűz pusztított az inkák szent völgyében: egy ember meghalt a Machu Picchunál

MTI
2026. október 4. 09:31

Tűz ütött ki a híres perui romváros térségében, a lángok a Machu Picchuhoz vezető egyik fő útvonal közelében is pusztítottak, ahol egy ember meghalt, két másik megsérült – közölte szombaton a polgári védelem.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A tűz péntek óta terjed Cuzco megyében, az inkák szent völgyében, itt található Ollantaytambo vasútállomás, ahonnan a legtöbben feljutnak az erődvárosba. "Egy idős ember meghalt a lángokban, két másik másodfokú égési sebeket szenvedett" – tájékoztatott az RPP rádióban Miguel Osco, a cuzcói regionális katasztrófa-elhárítási hivatal vezetője.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hozzátette, hogy az erős napsütés és a száraz növényzet miatt a tűz gyorsan terjed. A tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akarnak nyerni. Machu Picchu Peru legfőbb turisztikai nevezetessége, évente hárommillióan látogatják.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #katasztrófa #turizmus #külföld #tűz #halál #sérült #tűzeset #turisták #erdőtűz #meghalt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:11
10:01
09:38
09:31
08:56
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 2. 17:38 Elképesztő fordulat a tőzsdéken: egy olyan magyar részvény lőtt ki, amire senki sem számított
október 2. 10:32 Óriási fordulat a magyar tőzsdén: brutális forgalom mellett rántották vissza az OTP-t
október 2. 05:36 Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
október 1. 17:40 Vérfürdő a pesti tőzsdén: óriásit zuhant az OTP, lefújták a Mol nagy ügyletét
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 4.
Üres kosarak, szomjazó erdők: tragikus az idei szezon, de a vasi gombász szerint nincs minden veszve
2026. október 3.
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
2026. október 4.
Havi egymillió forintos segítség a babák után? Elképesztő jólétben élnek a Bécsbe menekült magyarok
2026. október 3.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hat hazai régióban már minden második halálért ez felel
2026. október 3.
Így teheti tönkre rengeteg magyar otthonát szépen csendben a penész: több százezres kiadás lehet megszabadulni a bajtól
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 4. vasárnap
Ferenc
40. hét
Október 4.
A világűr hete (okt 4-10)
Október 4.
Az állatok világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Igazi hidegzuhany éri a magyarokat a jövő héten: megszólalt a HungaroMet, erre kevesen számítottak
2
4 napja
Övön aluli csapás érte a Balatont és Budapestet: hátat fordítottak a külföldi turisták, egyre nagyobb a baj
3
1 hete
Fontos változás élesedett a MÁV járatain: mostantól erre van szükség a kedvezményes diákbérletekhez
4
2 hete
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
5
1 hete
Leesik az állad: ennyibe kerül a sajtos-tejfölös lángos a müncheni Oktoberfest sörfesztiválon 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Valuta
külföldi fizetőeszköz (bankjegy, érme).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 4. 10:01
Havi egymillió forintos segítség a babák után? Elképesztő jólétben élnek a Bécsbe menekült magyarok
Pénzcentrum  |  2026. október 4. 08:02
Levendula szaporítása és levendula metszése ősszel: a legfontosabb őszi teendők lépésről lépésre
Agrárszektor  |  2026. október 4. 08:59
Ami hétfőn jön Magyarországon, arra jobb, ha mindenki felkészül