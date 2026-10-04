Tűz pusztított az inkák szent völgyében: egy ember meghalt a Machu Picchunál

Tűz ütött ki a híres perui romváros térségében, a lángok a Machu Picchuhoz vezető egyik fő útvonal közelében is pusztítottak, ahol egy ember meghalt, két másik megsérült – közölte szombaton a polgári védelem.

A tűz péntek óta terjed Cuzco megyében, az inkák szent völgyében, itt található Ollantaytambo vasútállomás, ahonnan a legtöbben feljutnak az erődvárosba. "Egy idős ember meghalt a lángokban, két másik másodfokú égési sebeket szenvedett" – tájékoztatott az RPP rádióban Miguel Osco, a cuzcói regionális katasztrófa-elhárítási hivatal vezetője.

Hozzátette, hogy az erős napsütés és a száraz növényzet miatt a tűz gyorsan terjed. A tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akarnak nyerni. Machu Picchu Peru legfőbb turisztikai nevezetessége, évente hárommillióan látogatják.