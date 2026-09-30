2026. szeptember 30. szerda Jeromos
20 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 30.)
Utazás

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 30.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. szeptember 30., szerda.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Névnap

Jeromos

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 366.73 Ft
CHF: 387.79 Ft
GBP: 428.14 Ft
USD: 323.52 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 43800 Ft
MOL: 5050 Ft
RICHTER: 12330 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.01: Derült vagy fátyolfelhős, napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet, de Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.

2026.10.02: Derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos, száraz időre van kilátás mérsékelt széllel. A hajnali 0, 12 fokról délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul. (2026.09.30. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni. (2026.09.29)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:22
08:12
07:45
07:28
07:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 30.
Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
2026. szeptember 29.
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
2026. szeptember 29.
Időzített bomba a magyar nyugdíjrendszer: brutális adósságcsapda fenyeget, ha nem lépünk időben
2026. szeptember 29.
Vagyonokat spórolhatsz a fűtésen 2026-ban ezekkel a trükkökkel: bárkinél működnek, nem is kerülnek sokba
2026. szeptember 29.
Egy vagyont bukhatunk az őszi járványszezonban: rengeteg magyar követi el ezeket a hibákat a patikákban
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 30. szerda
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Igazi hidegzuhany éri a magyarokat a jövő héten: megszólalt a HungaroMet, erre kevesen számítottak
2
3 hete
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
3
4 napja
Fontos változás élesedett a MÁV járatain: mostantól erre van szükség a kedvezményes diákbérletekhez
4
2 hete
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
5
2 hete
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bázispont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 07:01
Kegyetlen ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: a brutális szárazság után durva patkányinvázió jöhet
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 06:32
Egyetlen rossz lépés, és örökre bukhatod az álomállást: durva hibára figyelmeztetnek a szakértők
Agrárszektor  |  2026. szeptember 30. 07:01
Vége a nagy csalásnak? Így lepleznék le a trükköző gazdákat