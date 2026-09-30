Napközben gyorsan melegszik a levegő, a maximumok 22 és 26 fok között alakulnak.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 30.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. szeptember 30., szerda.
Névnap
Jeromos
Friss hírek
- Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
- Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
- Időzített bomba a magyar nyugdíjrendszer: brutális adósságcsapda fenyeget, ha nem lépünk időben
- Vagyonokat spórolhatsz a fűtésen 2026-ban ezekkel a trükkökkel: bárkinél működnek, nem is kerülnek sokba
- Egy vagyont bukhatunk az őszi járványszezonban: rengeteg magyar követi el ezeket a hibákat a patikákban
- Ebben már utolértük és le is hagytuk Nyugat-Európa nagy részét: meglepő lista élmezőnyébe került Magyarország
Deviza árfolyam
EUR: 366.73 Ft
CHF: 387.79 Ft
GBP: 428.14 Ft
USD: 323.52 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 43800 Ft
MOL: 5050 Ft
RICHTER: 12330 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.10.01: Derült vagy fátyolfelhős, napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet, de Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
2026.10.02: Derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos, száraz időre van kilátás mérsékelt széllel. A hajnali 0, 12 fokról délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség általában kedvezően alakul. (2026.09.30. szerda éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni. (2026.09.29)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A Pénzcentrum 2026. szeptember 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kisiklott egy veszélyes anyagot szállító tehervonat Rákosnál, komoly fennakadások jönnek.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kellemes, csapadékmentes idő vár ránk ezen a kora őszi napon.
A 40. héten a hőmérséklet jellemzően 21-25 Celsius-fok között alakul a legmelegebb órákban, de a reggelek csípősek lesznek
A Pénzcentrum 2026. szeptember 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni.
Most közölte a HungaroMet: fordulatos éjjelek és nappalok jönnek az időjárásban - erre jobb, ha mindenki felkészül
A következő bő egy hétben egy magas nyomású légköri képződmény, vagyis anticiklon határozza meg Magyarország és Európa nagy részének időjárását.
Leesik az állad: ennyibe kerül a sajtos-tejfölös lángos a müncheni Oktoberfest sörfesztiválon 2026-ban
A sörök mellett a világ leghíresebb sörfesztiválján, azaz az Oktoberfesten sem kell lemondania a megéhezett látogatóknak a magyar strandok kedvenc ételeiről.
Jókora kedvezménnyel juthatsz be most ezekbe a hazai termálfürdőkbe: az 1500 forintos jegyár szinte ajándék
Fillérekért csobbanhatunk a szezon utolsó napjaiban: ezek a hazai fürdők zárnak be hamarosan, és most még olcsón várnak
A Pénzcentrum 2026. szeptember 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A csapadékmentes, kora őszi időjárás legalább egy hétig határozza majd meg a mindennapokat.
Kiderült a titok: ettől lettek ezek a városok a világ legélhetőbb helyei, elképesztő dolgokat léptek meg a lakókért
Az Oxford Economics 2026-os globális városindexe alapján New York, London és Párizs vezeti a világ legvonzóbb városainak rangsorát
a jövő héten Európa nagy részén, így Magyarországon is az átlagosnál melegebb és szárazabb időre lehet számítani.
Megrohanhatja a magyar kistelepüléseket 3 millió külföldi: óriási turisztikai robbanás kapujában áll az ország
Magyar Limes Szövetség kezdeményezi, hogy a Hadrianus-palota, valamint a római limes teljes magyarországi szakasza is az UNESCO világörökség része legyen.
Végleg beszünteti a sífelvonók üzemeltetését az alsó-ausztriai Unterberg síterep, a döntés hátterében az egyre súlyosbodó hóhiány áll.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Most közölte a HungaroMet: brutális lehűléssel csap le a péntek, de van egy komoly csavar a hétvégében
Hűvösebb idővel indul a péntek, és az őszies időjárás napközben is velünk marad.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank