Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 30.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. szeptember 30., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.10.01: Derült vagy fátyolfelhős, napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet, de Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.

2026.10.02: Derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos, száraz időre van kilátás mérsékelt széllel. A hajnali 0, 12 fokról délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul. (2026.09.30. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni. (2026.09.29)

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