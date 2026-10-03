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Új, különleges játszótér nyílik Miskolcon: országosan egyedülálló fejlesztés készül + Fotó

HelloVidék
2026. október 3. 18:27

Új, országosan is egyedülálló, befogadó szemléletű fejlesztő és élményközpont nyílik Miskolcon. A Baráthegyi Majorságban létrejött Borsszem Jankó Mesetér elsősorban az autizmusban vagy ADHD-ban érintett, és más kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára kínál biztonságos, fejlesztő és örömteli környezetet.

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A Kő Boldizsár fafaragó szobrászművész tervei alapján megvalósult Mesetér a magyar népmesék örökségét, a kortárs képzőművészetet, a játék örömét és az inkluzív fejlesztés lehetőségeit kapcsolja össze.

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Kő Boldizsár meseterei többek között Visegrádon, Kecskeméten, Budapesten és Hollókőn találhatók, külföldön pedig Lengyelországban, Spanyolországban és Szlovákiában is vannak munkái. Most Miskolc is felkerül erre a térképre

- közölte a Visit Miskolc.

A Mesetér egyszerre kínál önfeledt élményt minden gyermek számára, miközben kialakítása és programjai külön figyelmet fordítanak a speciális igényű gyermekek támogatására, fejlődésére és befogadó közösségi élményeire.

Borsszem Jankó története életre kel a Baráthegyi Majorság különleges fejlesztő Meseterében

A Mesetér középpontjában Borsszem Jankó története áll. A legkisebb hős útja a bátorságról, a kitartásról, a közösség erejéről és az önmagunkba vetett hitről szól. Ezek az értékek jelennek meg a tér egyes elemeiben is, amelyek játék közben ösztönzik a gyermekeket a mozgásra, a problémamegoldásra, az együttműködésre és az önálló felfedezésre.

A Borsszem Jankó Mesetér kialakításánál fontos szempont volt, hogy minden gyermek számára elérhető és élményekben gazdag környezet jöjjön létre. A játék és a mese segítségével olyan tér született, ahol a különböző képességű és eltérő támogatási igényű gyermekek egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kapcsolódási és fejlődési lehetőségeket.

Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy a mintegy 350 négyzetméteres Mesetér hét különleges játékelemmel várja a látogatókat. A faragott bejárati kapun át mesebeli világ tárul fel, ahol helyet kapott a sárkányos mászóka, a griffmadár, a táncoló körtefa, a kacsalábon forgó palotákat idéző körhinta, a meseház és a fészekhinta is. A játszótér mellett egy korszerűen felszerelt, padlófűtéssel, klímával és kényelmes pihenőelemekkel ellátott, hat méter átmérőjű jurtaház szolgálja a nyugodt feltöltődést.

A beruházás közel 22 millió forintos értékben közösségi adományokból és alapítványi finanszírozásból valósult meg. A létesítmény rendelkezik a szükséges TÜV tanúsítással és a hivatalos játszótéri minősítéssel.

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A miskolci Borsszem Jankó Mesetér egyik legfontosabb sajátossága a befogadó és fejlesztő szemlélet

A Mesetér kialakítása során kiemelt figyelmet kapott, hogy a helyszín a lehető legtöbb gyermek számára biztonságos, örömteli és támogató környezetet nyújtson. Több játékelem akadálymentesen használható, a kialakítás pedig figyelembe veszi az autizmussal, ADHD-val vagy hiperaktivitással élő gyermekek sajátos igényeit is.

A helyszín vezetett terápiás mesefoglalkozások megtartására is alkalmas, amely országosan is ritkaságnak számít a kültéri játszóterek körében. A fejlesztő programok során a mese, a mozgás és a közös élmények egymást erősítve támogatják a gyermekek készségeinek kibontakozását, önbizalmuk fejlődését és társas kapcsolataik erősödését.

A Baráthegyi Majorság a befogadó fejlesztés egyik fontos helyszíne Miskolcon

A Baráthegyi Majorság már ma is jelentős szerepet tölt be a sajátos támogatási igényű gyermekek segítésében. Rendszeresen érkeznek ide a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház kis betegei állatterápiás és egyéb fejlesztő foglalkozásokra, mindemellett vendégeket is fogadnak a wellness szolgáltatásokat is biztosító majorsági panzióban.

A Mesetér elkészültével ez a szakmai munka új lehetőségekkel bővül: a mese, a játék és a természetközeli környezet még több gyermek számára válhat a fejlődés és a pozitív élmények forrásává. A helyszín ugyanakkor a turisták és a családok számára is látogatható lesz a végleges műszaki átadást követően.

Az ünnepélyes átadást 2026. október 3-án tartják a Baráthegyi Majorságban. A program az utolsó kerítéslécek festésével kezdődik, amelybe a meghívott vendégek is bekapcsolódhatnak. Az ünnepség során mesemondás idézi fel Borsszem Jankó történetét, majd a résztvevők közösen helyezik fel a megfestett kerítésléceket, kifejezve azt az összefogást, amelynek köszönhetően a Mesetér létrejött.

A kapukat végül azok a gyermekek nyitják meg, akik elsőként vehetik birtokba Miskolc új, országosan is egyedülálló, befogadó mesevilágát, amelynek közelében a Miskolc Zoo és a Szeleta Park Látogatóközpont is sok élményt kínál a gyermekek számára.
Címlapkép: Getty Images
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