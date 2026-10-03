A cikk a Lukács Gyógyfürdő sörfürdőjét emeli ki, ahol a vendégek termálvízben, maláta és komló társaságában sörözhetnek.
Új, különleges játszótér nyílik Miskolcon: országosan egyedülálló fejlesztés készül + Fotó
Új, országosan is egyedülálló, befogadó szemléletű fejlesztő és élményközpont nyílik Miskolcon. A Baráthegyi Majorságban létrejött Borsszem Jankó Mesetér elsősorban az autizmusban vagy ADHD-ban érintett, és más kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára kínál biztonságos, fejlesztő és örömteli környezetet.
A Kő Boldizsár fafaragó szobrászművész tervei alapján megvalósult Mesetér a magyar népmesék örökségét, a kortárs képzőművészetet, a játék örömét és az inkluzív fejlesztés lehetőségeit kapcsolja össze.
Kő Boldizsár meseterei többek között Visegrádon, Kecskeméten, Budapesten és Hollókőn találhatók, külföldön pedig Lengyelországban, Spanyolországban és Szlovákiában is vannak munkái. Most Miskolc is felkerül erre a térképre
- közölte a Visit Miskolc.
A Mesetér egyszerre kínál önfeledt élményt minden gyermek számára, miközben kialakítása és programjai külön figyelmet fordítanak a speciális igényű gyermekek támogatására, fejlődésére és befogadó közösségi élményeire.
Borsszem Jankó története életre kel a Baráthegyi Majorság különleges fejlesztő Meseterében
A Mesetér középpontjában Borsszem Jankó története áll. A legkisebb hős útja a bátorságról, a kitartásról, a közösség erejéről és az önmagunkba vetett hitről szól. Ezek az értékek jelennek meg a tér egyes elemeiben is, amelyek játék közben ösztönzik a gyermekeket a mozgásra, a problémamegoldásra, az együttműködésre és az önálló felfedezésre.
A Borsszem Jankó Mesetér kialakításánál fontos szempont volt, hogy minden gyermek számára elérhető és élményekben gazdag környezet jöjjön létre. A játék és a mese segítségével olyan tér született, ahol a különböző képességű és eltérő támogatási igényű gyermekek egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kapcsolódási és fejlődési lehetőségeket.
Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy a mintegy 350 négyzetméteres Mesetér hét különleges játékelemmel várja a látogatókat. A faragott bejárati kapun át mesebeli világ tárul fel, ahol helyet kapott a sárkányos mászóka, a griffmadár, a táncoló körtefa, a kacsalábon forgó palotákat idéző körhinta, a meseház és a fészekhinta is. A játszótér mellett egy korszerűen felszerelt, padlófűtéssel, klímával és kényelmes pihenőelemekkel ellátott, hat méter átmérőjű jurtaház szolgálja a nyugodt feltöltődést.
A beruházás közel 22 millió forintos értékben közösségi adományokból és alapítványi finanszírozásból valósult meg. A létesítmény rendelkezik a szükséges TÜV tanúsítással és a hivatalos játszótéri minősítéssel.
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A miskolci Borsszem Jankó Mesetér egyik legfontosabb sajátossága a befogadó és fejlesztő szemlélet
A Mesetér kialakítása során kiemelt figyelmet kapott, hogy a helyszín a lehető legtöbb gyermek számára biztonságos, örömteli és támogató környezetet nyújtson. Több játékelem akadálymentesen használható, a kialakítás pedig figyelembe veszi az autizmussal, ADHD-val vagy hiperaktivitással élő gyermekek sajátos igényeit is.
A helyszín vezetett terápiás mesefoglalkozások megtartására is alkalmas, amely országosan is ritkaságnak számít a kültéri játszóterek körében. A fejlesztő programok során a mese, a mozgás és a közös élmények egymást erősítve támogatják a gyermekek készségeinek kibontakozását, önbizalmuk fejlődését és társas kapcsolataik erősödését.
A Baráthegyi Majorság a befogadó fejlesztés egyik fontos helyszíne Miskolcon
A Baráthegyi Majorság már ma is jelentős szerepet tölt be a sajátos támogatási igényű gyermekek segítésében. Rendszeresen érkeznek ide a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház kis betegei állatterápiás és egyéb fejlesztő foglalkozásokra, mindemellett vendégeket is fogadnak a wellness szolgáltatásokat is biztosító majorsági panzióban.
A Mesetér elkészültével ez a szakmai munka új lehetőségekkel bővül: a mese, a játék és a természetközeli környezet még több gyermek számára válhat a fejlődés és a pozitív élmények forrásává. A helyszín ugyanakkor a turisták és a családok számára is látogatható lesz a végleges műszaki átadást követően.
Az ünnepélyes átadást 2026. október 3-án tartják a Baráthegyi Majorságban. A program az utolsó kerítéslécek festésével kezdődik, amelybe a meghívott vendégek is bekapcsolódhatnak. Az ünnepség során mesemondás idézi fel Borsszem Jankó történetét, majd a résztvevők közösen helyezik fel a megfestett kerítésléceket, kifejezve azt az összefogást, amelynek köszönhetően a Mesetér létrejött.
A kapukat végül azok a gyermekek nyitják meg, akik elsőként vehetik birtokba Miskolc új, országosan is egyedülálló, befogadó mesevilágát, amelynek közelében a Miskolc Zoo és a Szeleta Park Látogatóközpont is sok élményt kínál a gyermekek számára.
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