Elszabadult a pokol a szüreti felvonuláson: megbokrosodott lovashintó gázolt a járdán, többen megsérültek + Fotó

Súlyos baleset történt a hétvégén Kiskunfélegyházán, ahol egy szüreti felvonuláson elszabadult egy lovasfogat. A megbokrosodott lovak a hintóval együtt a járdára hajtottak, és két gyalogost is elsodortak. Összesen öten sérültek meg.

A baleset Kiskunfélegyházán, a Kossuth Lajos utca és a Holló Béla utca kereszteződésében történt a szüreti felvonulás közben – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A rendőrségi tájékoztatás szerint az egyik fogat hajtója és segédje leszállt a kocsiról, hogy fejzőt cseréljenek a lovakon. A művelet közben azonban az állatok váratlanul megbokrosodtak, és a hintóval együtt elszabadultak.

A lovak a fogattal együtt a járdára hajtottak, ahol két gyalogost is elsodortak. Az elszabadult fogat végül egy, a járda mellett álló fának ütközve állt meg. A két gyalogos súlyosan megsérült. A fogaton utazó három ember szintén megsérült, az elsődleges információk szerint ők könnyebb sérüléseket szenvedtek. A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntetőeljárást. A baleset pontos körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják.