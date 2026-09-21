Huszonhét éves korában elhunyt Presley Gerber, Cindy Crawford szupermodell fia. Gerber az elmúlt években nyíltan beszélt mentális egészségi problémáiról és kábítószer-használatáról.
Nagy változás jöhet a magyar háziorvosi rendelőkben: sokan csak akkor kapnak segítséget, amikor már óriási a baj
A Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Mentális Egészségügyi Hálózat közös fehérkönyvben összegzi a hazai pszichiátriai ellátás válságos helyzetét és a szükséges reformokat. A szakemberek szerint a rendszer túlságosan kórházközpontú, ezért a hangsúlyt a megelőzésre, az alapellátásba integrált pszichológiai segítségnyújtásra, valamint a gyermekpszichiátria országos fejlesztésére kell áthelyezni - erről Dr. Unoka Zsolt, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának főorvosa számolt be az Infostartnak.
Unoka Zsolt szerint a hazai ellátás legnagyobb hibája a túlzott kórház- és krízisközpontúság. Az enyhébb mentális problémákkal, például szorongással, depresszióval vagy alvászavarral küzdők szinte teljesen kiszorulnak a rendszerből. A betegek többsége jellemzően csak akkor jut szakszerű segítséghez, amikor már kórházi felvételt igénylő, súlyos állapotba kerül, ráadásul az osztályos kezeléseket követő rehabilitációs lehetőségek is rendkívül szűkösek.
A szakmai szervezetek nyári egyeztetésein már kikristályosodtak azok a javaslatok, amelyek a kormány számára készülő, az ellátórendszer átalakítását célzó fehérkönyv alapját adják. Bár a dokumentum véglegesítése még folyamatban van, a főbb irányvonalak egyértelműek.
A legfontosabb cél az ágazatokon átívelő együttműködés megteremtése az egészségügy, az oktatás és a szociális szféra között, mivel véleményük szerint a mentális egészségvédelmet már az iskolapadban el kell kezdeni. Ennek érdekében elengedhetetlen az iskolapszichológusok számának növelése és továbbképzése, hogy a diákok minél hamarabb megfelelő terápiához jussanak.
A reform másik alappillére a pszichológusok bevonása az alapellátásba. Mivel a betegek legelőször a háziorvosukhoz fordulnak a panaszaikkal, a megoldást az jelentené, ha minden praxisban vagy praxisközösségben elérhetővé válna egy pszichológiai munkacsoport. A szakemberek emellett sürgetik a közösségi pszichiátriai ellátás országos kiterjesztését, valamint a gyermek- és serdülőpszichiátria területi egyenlőtlenségeinek felszámolását. Alapjog ugyanis, hogy lakóhelyétől függetlenül mindenki azonos eséllyel férhessen hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz.
Hegedűs Zsolt: katasztrofális a mentők kiérkezési ideje, nagy változás jön a kórházakban és az orvosi rendelőkben
2027-től évente legalább 500 milliárd forinttal emelik az egészségügyi ágazat költségvetését.
Ismét emelkedésnek indulhat a koronavírus terjedése Magyarországon, az őszi-téli hónapokban pedig a Covid mellett az influenza és az RSV is egyre több megbetegedést okozhat.
Tudd meg, hogyan terjed a szifilisz, mik a leggyakoribb tünetei, hogyan kezelhető, és miért emelkedik aggasztóan a fertőzések száma Magyarországon.
A Nature Communications című folyóiratban megjelent friss egérkísérlet szerint legelőször az agy képtelenné válik a megszokott viselkedésminták megváltoztatására.
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
Havi bruttó 9,6 millió forintot keres a legjobban fizetett orvos a magyar közfinanszírozott egészségügyben, de a húszas toplista utolsó helyére is 6,2 millió forintos összeggel...
Ingyenes tüdőrákszűrésre várja az 50 feletti aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet.
A magyar egészségügyi ellátórendszer továbbra is erősen kórházközpontú, miközben a járóbeteg-szakellátásban jóval nagyobb lehetőség lenne a fekvőbeteg- és sürgősségi ellátás tehermentesítésére.
Rettegett, láthatatlan betegség nehezíti több százezer magyar család életét: sokan beletörődnek a súlyos teherbe, pedig lenne segítség
Friss becslés szerint az Alzheimer-betegség Magyarországon évente közel 236 milliárd forint társadalmi terhet jelent, melynek jelentős része az előrehaladott stádiumú betegek családját terheli.
Az időjárási adatok alapján akár három nappal előre jelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás
Hatalmas fordulat a magyar gyógyszertárakban: orvos nélkül is kaphatunk receptet, de jött egy komoly bökkenő
2027. január 1-jén lép hatályba az a szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a gyógyszerészek és a kiterjesztett hatáskörű ápolók is írhassanak fel társadalombiztosítási támogatással rendelhető...
Közel 43 milliárd forint személyi jövedelemadót utalt vissza az idei első félévben a pénztártagoknak az adóhatóság a 2025-ös befizetések után.
Kitört a botrány a magyar kórházban: rendőrök és adóellenőrök lepték el az épületet, nagyágyúk is bukhatnak
Kedden délelőtt házkutatást tartott a Nemzeti Nyomozó Iroda és a NAV az Országos Onkológiai Intézetben egy gazdasági ügyben.
Itt az Országgyűlés döntése: ennyivel fog drágulni a cigaretta és a többi dohánytermék november 1-től
Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója, erről kedden döntött az Országgyűlés.
A kormány novembertől megemeli a dohánytermékek jövedéki adóját, a várható többletbevételt pedig az egészségügy finanszírozására fordítja.
Mélyütést kaphatnak a legkevesebb pénzből élők: így lesz hamarosan már az egészséges életmód is luxus számukra
Az elhízás kezelésében áttörést ígérő gyógyszerek csökkenthetnék az egészségügyi egyenlőtlenségeket, de az üzleti érdekek akár az ellenkező irányba is terelhetik a folyamatot.
Komoly bajt jelezhet ez az alig észrevehető alvászavar: azonnal menj orvoshoz, ha nálad is jelentkezik
Egy új kutatás szerint az éjszaka során jelentkező, sokszor észrevétlen „mikroébredések” összefügghetnek az Alzheimer-kór magasabb genetikai kockázatával.
Nagyon fontos határidőre figyelmeztetik a magyar szülőket: már csak keddig lehet kérni az ingyenes védelmet
Azon szülőknek, akik igényelni szeretnék hetedikes gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást, keddig kell visszajuttatniuk a kitöltött beleegyező nyilatkozatot az iskolákba.
A magánegészségügy várja az ágazati stratégiát, a felügyelő hatóságot és az egészséges versenyt
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.