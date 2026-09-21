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Pszichológus jegyzetel, miközben a páciensét hallgatja
Egészség

Nagy változás jöhet a magyar háziorvosi rendelőkben: sokan csak akkor kapnak segítséget, amikor már óriási a baj

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 09:32

A Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Mentális Egészségügyi Hálózat közös fehérkönyvben összegzi a hazai pszichiátriai ellátás válságos helyzetét és a szükséges reformokat. A szakemberek szerint a rendszer túlságosan kórházközpontú, ezért a hangsúlyt a megelőzésre, az alapellátásba integrált pszichológiai segítségnyújtásra, valamint a gyermekpszichiátria országos fejlesztésére kell áthelyezni - erről Dr. Unoka Zsolt, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának főorvosa számolt be az Infostartnak.

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Unoka Zsolt szerint a hazai ellátás legnagyobb hibája a túlzott kórház- és krízisközpontúság. Az enyhébb mentális problémákkal, például szorongással, depresszióval vagy alvászavarral küzdők szinte teljesen kiszorulnak a rendszerből. A betegek többsége jellemzően csak akkor jut szakszerű segítséghez, amikor már kórházi felvételt igénylő, súlyos állapotba kerül, ráadásul az osztályos kezeléseket követő rehabilitációs lehetőségek is rendkívül szűkösek.

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A szakmai szervezetek nyári egyeztetésein már kikristályosodtak azok a javaslatok, amelyek a kormány számára készülő, az ellátórendszer átalakítását célzó fehérkönyv alapját adják. Bár a dokumentum véglegesítése még folyamatban van, a főbb irányvonalak egyértelműek.

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A legfontosabb cél az ágazatokon átívelő együttműködés megteremtése az egészségügy, az oktatás és a szociális szféra között, mivel véleményük szerint a mentális egészségvédelmet már az iskolapadban el kell kezdeni. Ennek érdekében elengedhetetlen az iskolapszichológusok számának növelése és továbbképzése, hogy a diákok minél hamarabb megfelelő terápiához jussanak.

A reform másik alappillére a pszichológusok bevonása az alapellátásba. Mivel a betegek legelőször a háziorvosukhoz fordulnak a panaszaikkal, a megoldást az jelentené, ha minden praxisban vagy praxisközösségben elérhetővé válna egy pszichológiai munkacsoport. A szakemberek emellett sürgetik a közösségi pszichiátriai ellátás országos kiterjesztését, valamint a gyermek- és serdülőpszichiátria területi egyenlőtlenségeinek felszámolását. Alapjog ugyanis, hogy lakóhelyétől függetlenül mindenki azonos eséllyel férhessen hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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