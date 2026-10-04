A levegőminőséget nem csak a helyi kibocsátások alakítják, így a sivatagi por, az erdőtüzek füstje és más légszennyező anyagok akár több ezer kilométert is megtehetnek,...
Zivatarok söprik ki a kellemes, napos őszi időt a jövő héten: metszően hideg hajnalokra, esőre és szélre is készülhetünk
A jövő hét is kellemes, napos, kora őszi idővel indul, napközben jellemzően 22-26 Celsius-fok várható, miközben hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet és többfelé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni, miközben a szél is élénk, olykor erős lesz. A hőmérséklet csúcsértéke a hétvégén már jellemzően 20 fok alatt alakul - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
Hétfőn derült vagy fátyolfelhős, napos, száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyolfelhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
Kedden is napos idő várható zömmel fátyolfelhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kora reggel általában 1 és 6 fok között alakul, a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, a belvárosokban és a vízpartoknál enyhébb idő valószínű. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
Szerdán az ország legnagyobb részén sok napsütés ígérkezik, de a fátyolfelhők mellett a Dunántúlra már középszintű felhők is sodródhatnak, amelyekből néhol kisebb eső nem kizárt. A délies szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Kora reggelre jobbára 1 és 7 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban továbbra is ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, a vízpartoknál és a szelesebb északnyugati tájakon enyhébb idő lesz. Délután 22-26 fok várható.
Csütörtökön nyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar, de keleten még több órára kisüthet a nap. A délies szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 6-12 fok várható, de a szélcsendes északi, északkeleti, hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb, míg a szeles északnyugati részeken magasabb értékekre lehet készülni. Délután 19-27 fok valószínű.
Pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, többfelé van esély esőre, záporra, néhol zivatarra. Az északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérik. Kora reggel 8-16, délután 14-24 fok valószínű.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Szombaton alapvetően felhős marad az ég, de csökkenhet a csapadékhajlam. A nyugatias szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A hajnali 8-16 fokról délutánra 15 és 21 fok közé melegszik fel a levegő.
Vasárnap szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, csak kevés helyen fordulhat elő eső, zápor, a nyugatias szél élénk lesz. A minimum-hőmérséklet 5 és 13, a csúcsérték 16 és 21 fok között alakulhat.
A Pénzcentrum 2026. október 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ez a 8 város lenne a sör fellegvára Európában? Meglepő listára került fel Budapest, a magyar főváros
A cikk a Lukács Gyógyfürdő sörfürdőjét emeli ki, ahol a vendégek termálvízben, maláta és komló társaságában sörözhetnek.
Most látszik csak igazán, mennyire betett az erős forint a magyar szálláshelyeknek: lényegesen kevesebb a vendég is
A nyár utolsó hónapjában közel 3 millió vendégéjszakát regisztráltak a magyarországi szállodákban, ez az előző évi szintnek felel meg.
A Pénzcentrum 2026. október 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Legendás épület nyitja meg kapuit a hétvégén: Teleki Pál rejtélyes halálára is fény derül a falak mögött
Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor-palota.
Rendkívüli bejelentést tett a rendőrség: új korszak indul a Magyarország határain, erre kell készülnie az utazóknak
5,399 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével korszerűsítik a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját.
A tartós őszi szárazság miatt a hétvégére akár mínusz 8 centiméterig is süllyedhet a Duna vízállása Budapestnél
Megmenekül a Volánbusz korábban leállított, 160 darabos új elővárosi autóbusz-beszerzése
A Pénzcentrum 2026. október 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elképesztő hőmérsékleti kontraszt csap le ránk a napokban: kiderült, mit tartogat az időjárás a hétvégére
A hétvégén és a jövő hét elején is zavartalanul folytatódik a vénasszonyok nyara.
A "free tour" elnevezés mögött olyan üzleti modell húzódik meg, amelyet a legtöbb turista nem ismer.
A légitársaságok sorra hosszabbítják meg járataik felfüggesztését, a Flydubai különös incidense pedig tovább ronthat a helyzeten.
Dinamikus árazás vs. fix áras síbérletek: százezereket is bukhatnak a magyar családok az osztrák árjáték miatt az idei síszezonban
Miért nem árulja el a legtöbb osztrák síterep, mennyibe fog kerülni a februári napijegye — és miért büszke rá a másik fele, hogy nála kiszámítható?
Az európai múzeumokban az utóbbi években meredeken emelkedett a betörések és műkincslopások száma.
A legolcsóbb közeli síterepek: itt még nem kerül vagyonokba a téli csúszás
Akár Michelin-csillagos étteremben is vacsorázhatunk kedvezményes, fix áras menüsorral az október 18-ig tartó Étterem Héten.
A személyzet és az utasok akadályozták meg, hogy a Flydubai Dubajból Tel-Avivba tartó járatának másodpilótája katasztrófát okozzon.
Mínuszokkal indulhatnak a reggelek, délutánonként viszont 28 fokig is felkúszhat a hőmérséklet a hétvégén.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank