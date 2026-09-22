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Gazdaság

Nincs mese, itt a feketeleves: váratlanul gyengülni kezdett a forint, megérezzük a devizák drágulását

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 18:31

A kamatdöntés bejelentésének napján minden vezető devizával szemben gyengült a forint.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kedden kora estére a főbb devizákkal szemben gyengült a forint a bankközi devizapiacon a reggeli szintekhez képest.

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Az euró árfolyama a reggel hét órakor mért 361,63 forintról 18 órára 362,75 forintra emelkedett, míg a nap folyamán 359,82 és 363,01 forint között ingadozott.

Hasonló tendencia mutatkozott a többi meghatározó deviza esetében is. A svájci frank jegyzése a reggeli 384,24 forintról 386,01 forintra nőtt, az amerikai dollár pedig 315,04 forintról 317,35 forintra drágult. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi piacon az euró gyengült a dollárhoz képest, jegyzése az 1,1477-es szintről 1,1431 dollárra csökkent.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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