Hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozó Iroda a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további hat embert.
Nincs mese, itt a feketeleves: váratlanul gyengülni kezdett a forint, megérezzük a devizák drágulását
A kamatdöntés bejelentésének napján minden vezető devizával szemben gyengült a forint.
Kedden kora estére a főbb devizákkal szemben gyengült a forint a bankközi devizapiacon a reggeli szintekhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor mért 361,63 forintról 18 órára 362,75 forintra emelkedett, míg a nap folyamán 359,82 és 363,01 forint között ingadozott.
Hasonló tendencia mutatkozott a többi meghatározó deviza esetében is. A svájci frank jegyzése a reggeli 384,24 forintról 386,01 forintra nőtt, az amerikai dollár pedig 315,04 forintról 317,35 forintra drágult. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi piacon az euró gyengült a dollárhoz képest, jegyzése az 1,1477-es szintről 1,1431 dollárra csökkent.
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A szaúdi szállítások újraindulása hozott némi átmeneti enyhülést, a közel-keleti feszültségek és a megrongálódott infrastruktúra így is tartós kockázatot jelentenek.
A költségvetés jelenleg igen magas hiányt mutat, de segíthet a helyzeten, hogy a likviditási tartalékok erősödtek, és az év végén jelentős uniós bevételek érkezhetnek.
Hatvan új kormányrendelet jelent meg egyszerre: megszűnik a TEK önállósága, alapjaiban alakul át a magyar rendőrség
Október 1-jétől új rendszerben működnek a rendvédelmi szervek, a változásokat hatvan kormányrendelet vezeti át.
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Az üzembehelyezést és tesztelést követően újra teljes kapacitáson termelhet majd a százhalombattai finomító, várhatóan októberben.
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Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 363,92 forintról 361,97 forintra süllyedt 18 órakor.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 242,89 pontos, 0,16 százalékos emelkedéssel, 152 996,63 ponton zárt hétfőn.
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A forinterősödés nem csak egy általános régiós felülteljesítés része volt. A lengyel zloty például közel kétéves mélypontra gyengült az euróval szemben.
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