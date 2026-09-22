Nincs mese, itt a feketeleves: váratlanul gyengülni kezdett a forint, megérezzük a devizák drágulását

A kamatdöntés bejelentésének napján minden vezető devizával szemben gyengült a forint.

Kedden kora estére a főbb devizákkal szemben gyengült a forint a bankközi devizapiacon a reggeli szintekhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor mért 361,63 forintról 18 órára 362,75 forintra emelkedett, míg a nap folyamán 359,82 és 363,01 forint között ingadozott.

Hasonló tendencia mutatkozott a többi meghatározó deviza esetében is. A svájci frank jegyzése a reggeli 384,24 forintról 386,01 forintra nőtt, az amerikai dollár pedig 315,04 forintról 317,35 forintra drágult. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi piacon az euró gyengült a dollárhoz képest, jegyzése az 1,1477-es szintről 1,1431 dollárra csökkent.