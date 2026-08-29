A stratégiailag jelentős folyók esetében a vízhiány az energiatermelést, a hajózást, az ivóvízellátást és a mezőgazdaságot egyszerre veszélyezteti.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 29.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. augusztus 29., szombat.
Névnap
Beatrix, Erna
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Országos középtávú előrejelzés
2026.08.30: Többnyire napos idő várható kevés gomolyfelhő mellett. Legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 12, 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
2026.08.31: Gomolyfelhős, napos idő várható, helyenként - nagyobb eséllyel a nyugati, északnyugati tájakon - lehet zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, de zivatar körül erős széllökések is várhatók. A hajnalban jellemző 10, 17 fokról délutánra többnyire 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Meleg jellegű fronthatásra számíthatunk, visszatér a hőség. Nehezebbé válhat a koncentrálás, erősödhet a fejfájás, alvászavarok jelentkezhetnek. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. (2026.08.28)
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