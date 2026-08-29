Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 29.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. augusztus 29., szombat.

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 28.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 35. héten emelkedő számsorrendben a következők:

23, 34, 39, 45, 49

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 14 db

4-es találat: 43 db

3+2-as találat: 12 db

3+1-as találat: 627 db

2+2-es találat: 371 db

3-as találat: 1489 db

1+2-es találat: 1991 db

2+1-es találat: 8731 db



OTP: 46000 Ft

MOL: 5050 Ft

RICHTER: 13370 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.08.30: Többnyire napos idő várható kevés gomolyfelhő mellett. Legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 12, 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.08.31: Gomolyfelhős, napos idő várható, helyenként - nagyobb eséllyel a nyugati, északnyugati tájakon - lehet zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, de zivatar körül erős széllökések is várhatók. A hajnalban jellemző 10, 17 fokról délutánra többnyire 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg jellegű fronthatásra számíthatunk, visszatér a hőség. Nehezebbé válhat a koncentrálás, erősödhet a fejfájás, alvászavarok jelentkezhetnek. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. (2026.08.28)

Akciók

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