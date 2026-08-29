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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 29.)
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 29.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 29. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. augusztus 29., szombat.

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<h2>Eurojackpot</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 28.<br> Az Eurojackpot nyerőszámai a 35. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>23, 34, 39, 45, 49</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5+2-ös találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 0 db<br> 4+2-es találat: 0 db<br> 4+1-es találat: 14 db<br> 4-es találat: 43 db<br> 3+2-as találat: 12 db<br> 3+1-as találat: 627 db<br> 2+2-es találat: 371 db<br> 3-as találat: 1489 db<br> 1+2-es találat: 1991 db<br> 2+1-es találat: 8731 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46000 Ft
MOL: 5050 Ft
RICHTER: 13370 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.08.30: Többnyire napos idő várható kevés gomolyfelhő mellett. Legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 12, 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.08.31: Gomolyfelhős, napos idő várható, helyenként - nagyobb eséllyel a nyugati, északnyugati tájakon - lehet zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, de zivatar körül erős széllökések is várhatók. A hajnalban jellemző 10, 17 fokról délutánra többnyire 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg jellegű fronthatásra számíthatunk, visszatér a hőség. Nehezebbé válhat a koncentrálás, erősödhet a fejfájás, alvászavarok jelentkezhetnek. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. (2026.08.28)

Akciók

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