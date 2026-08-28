Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 28.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. augusztus 28., péntek.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.08.29: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de többórás napsütés így is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk, erős marad. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet kora reggel 16, 23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27, 32 fok közötti, míg délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.

2026.08.30: Gomolyfelhős, napos idő várható, de keleten eleinte még magasszintű felhőzet is várható. Legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 13, 21, délután 29, 34 fok között alakul.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Bár fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek, csütörtökön az ország legnagyobb részére visszatér a hőség. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Ilyenkor keringésünk jelentősen leterhelt, mert a szervezet számára nehezebb a plusz hőt leadni. Ezért fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására, lehetőség szerint izotóniás itallal. (2026.08.27)

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