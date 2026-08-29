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Tűz ütött ki a híres magyarországi hotelben: minden porig égett

Pénzcentrum
2026. augusztus 29. 16:36

Péntek este tűz ütött ki a salgótarjáni Medves Hotelben, aminek következtében a létesítmény ötszáz négyzetméteres torna- és uszodacsarnoka kiégett, a tetőszerkezete pedig teljesen beomlott. A lángokat szombat reggelre sikerült megfékezni. Személyi sérülés nem történt, de az épületet 46 embernek kellett elhagynia - írta meg a Nool.

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A szálloda tulajdonosa, Dóczi Krisztián tájékoztatása szerint a tüzet egy túlhevült szauna okozta. A lángok a faszerkezet miatt rendkívül gyorsan átterjedtek a különálló épületrészként funkcionáló sportcsarnokra, aminek a teteje teljesen a tűz martalékává vált.

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A baleset idején három csoportnyi vendég tartózkodott a hotelben, akiket azonnal és biztonságban kimenekítettek.

A katasztrófavédelem közlése alapján a helyszínre négy településről – Salgótarjánból, Bátonyterenyéről, Szécsényből és Pétervásáráról – riasztották a hivatásos tűzoltókat.

A Nógrád vármegyei műveleti szolgálat irányításával a szakemberek egész éjjel, összesen hét vízsugárral küzdöttek a lángok ellen.

Juhász László szóvivő szombat kora reggel megerősítette, hogy az oltási munkálatok befejeződtek, és a gyors kiürítésnek köszönhetően senki sem sérült meg.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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