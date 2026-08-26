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Különleges égi jelenség vár ránk péntek hajnalban: ha erről lemaradsz, 2028-ig várhatsz a következőre
Péntek hajnalban csaknem teljes holdfogyatkozás lesz megfigyelhető Európa-szerte. A Föld árnyékkúpja a Hold felszínének 96,2 százalékát takarja majd el, ami ritka és látványos égi jelenséget ígér a hajnali órákban - jelentette az euronews.
A részleges holdfogyatkozás péntek hajnalban, augusztus 28-án lesz látható Európából. A jelenség során a Nap, a Föld és a Hold nem esik pontosan egy vonalba, így a Hold csak részben lép be bolygónk árnyékába, ahol az árnyék fokozatosan növekszik, majd visszahúzódik anélkül, hogy teljesen eltakarná a holdkorongot.
A fogyatkozás szorosan kapcsolódik az augusztus elején Európát lázba hozó teljes napfogyatkozáshoz, hiszen a két jelenség mindig nagyjából kéthetes időközzel követi egymást. A mostani holdfogyatkozás ráadásul egybeesik az úgynevezett tokhal-teliholddal (Sturgeon Moon), amely az észak-amerikai hagyományok szerint az augusztus eleji telihold elnevezése.
A majdnem teljes takarás miatt a Hold vöröses, rozsdás árnyalatot ölthet. A színváltozás oka az, hogy a Föld légkörén átszűrődő napfény vöröses fénnyel világítja meg az árnyékkúp szélét, és ez a fény vetül a Hold felszínére.
A napfogyatkozással ellentétben a holdfogyatkozás szabad szemmel, bármiféle védőfelszerelés nélkül is biztonságosan megfigyelhető. Aki pedig távcsövet vagy egy egyszerűbb binokulárt használ, még tisztábban kiveheti az árnyék határvonalát a Hold felszínén. Az élmény minősége elsősorban az időjárástól és a megfigyelési helyszíntől függ, így a nyugati irányba szabad kilátást biztosító, felhőmentes területekről nyújtja majd a legimpozánsabb látványt.
Magyarországról a maximum már nem látszik
Az Időkép azt írja, hogy a csillagászati esemény szabad szemmel is jól látható szakasza 4 óra 33 perckor kezdődik majd a nyugati égbolton. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül nyújtja majd a jelenség, amikor a Föld árnyéka a Hold több mint felét kitakarja, a légkör fénytörő hatása miatt pedig az égitest különleges, narancssárgás-vöröses árnyalatot ölt.
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Mivel a Hold 5 óra 59 perckor a horizont alá bukik, a sikeres megfigyeléshez akadálymentes nyugati kilátásra és lehetőleg magasabban fekvő helyszínre van szükség. A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a pirkadat és az égitest alacsony elhelyezkedése miatt egy kisebb távcső vagy látcső is jó szolgálatot tehet.
Bár a holdfogyatkozás maximumakor a fedés már közel 96 százalékos lesz, ezt Magyarországról nem sajnos már láthatjuk, mivel a látóhatár alatt következik be. Aki a mostani alkalommal lemaradna a látványosságról, annak viszonylag sokat kell várnia a következő hasonló együttállásra: hazánkból legközelebb 2028 januárjában lesz észlelhető részleges, míg az év decemberének végén teljes holdfogyatkozás.
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