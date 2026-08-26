2026. augusztus 26. szerda Izsó
28 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Franciaország. Seine et Marne. Közelkép egy gyönyörű részleges holdfogyatkozásról. A kép május 16-án, helyi idő szerint 5.00 órakor készült.
Utazás

Különleges égi jelenség vár ránk péntek hajnalban: ha erről lemaradsz, 2028-ig várhatsz a következőre

Pénzcentrum
2026. augusztus 26. 14:47

Péntek hajnalban csaknem teljes holdfogyatkozás lesz megfigyelhető Európa-szerte. A Föld árnyékkúpja a Hold felszínének 96,2 százalékát takarja majd el, ami ritka és látványos égi jelenséget ígér a hajnali órákban - jelentette az euronews.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A részleges holdfogyatkozás péntek hajnalban, augusztus 28-án lesz látható Európából. A jelenség során a Nap, a Föld és a Hold nem esik pontosan egy vonalba, így a Hold csak részben lép be bolygónk árnyékába, ahol az árnyék fokozatosan növekszik, majd visszahúzódik anélkül, hogy teljesen eltakarná a holdkorongot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fogyatkozás szorosan kapcsolódik az augusztus elején Európát lázba hozó teljes napfogyatkozáshoz, hiszen a két jelenség mindig nagyjából kéthetes időközzel követi egymást. A mostani holdfogyatkozás ráadásul egybeesik az úgynevezett tokhal-teliholddal (Sturgeon Moon), amely az észak-amerikai hagyományok szerint az augusztus eleji telihold elnevezése.

A majdnem teljes takarás miatt a Hold vöröses, rozsdás árnyalatot ölthet. A színváltozás oka az, hogy a Föld légkörén átszűrődő napfény vöröses fénnyel világítja meg az árnyékkúp szélét, és ez a fény vetül a Hold felszínére.

A napfogyatkozással ellentétben a holdfogyatkozás szabad szemmel, bármiféle védőfelszerelés nélkül is biztonságosan megfigyelhető. Aki pedig távcsövet vagy egy egyszerűbb binokulárt használ, még tisztábban kiveheti az árnyék határvonalát a Hold felszínén. Az élmény minősége elsősorban az időjárástól és a megfigyelési helyszíntől függ, így a nyugati irányba szabad kilátást biztosító, felhőmentes területekről nyújtja majd a legimpozánsabb látványt.

Kapcsolódó cikkeink:

Magyarországról a maximum már nem látszik

Az Időkép azt írja, hogy a csillagászati esemény szabad szemmel is jól látható szakasza 4 óra 33 perckor kezdődik majd a nyugati égbolton. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül nyújtja majd a jelenség, amikor a Föld árnyéka a Hold több mint felét kitakarja, a légkör fénytörő hatása miatt pedig az égitest különleges, narancssárgás-vöröses árnyalatot ölt.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mivel a Hold 5 óra 59 perckor a horizont alá bukik, a sikeres megfigyeléshez akadálymentes nyugati kilátásra és lehetőleg magasabban fekvő helyszínre van szükség. A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a pirkadat és az égitest alacsony elhelyezkedése miatt egy kisebb távcső vagy látcső is jó szolgálatot tehet.

Bár a holdfogyatkozás maximumakor a fedés már közel 96 százalékos lesz, ezt Magyarországról nem sajnos már láthatjuk, mivel a látóhatár alatt következik be. Aki a mostani alkalommal lemaradna a látványosságról, annak viszonylag sokat kell várnia a következő hasonló együttállásra: hazánkból legközelebb 2028 januárjában lesz észlelhető részleges, míg az év decemberének végén teljes holdfogyatkozás.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #föld #tudomány #augusztus #égi jelenségek #svábhegyi csillagvizsgáló #hold #időkép #csillagászat
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:18
14:59
14:47
14:31
14:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 26.
Elképesztő trükkel palástolják a tanárhiányt az iskolákban: kiderült, kik taníthatják valójában a gyerekeket 2026 őszén
2026. augusztus 25.
Kassai Lajos: új honfoglalásra van szükség, különben kiszárad a Kárpát-medence
2026. augusztus 26.
Kiderült a magyar energiarendszer sötét titka: durván bezuhant a szén, de itt a következő nagy akadály
2026. augusztus 26.
Ledobta a retro-bombát a Renault: villanyos lett a legendás népautó, teszten az új 4-es
2026. augusztus 25.
Itt a számvetés 2026 legpusztítóbb eseményéről: vaskos számlát kap miatta rengeteg magyar, temérdek közpénzt költünk a kármentésre
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 26. szerda
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
8 órája
Fordulat jön a magyar időjárásban: szerdán már ezt kapjuk a nyakunkba
2
2 napja
Működik a repülőjegy-trükk: így utaznak idén is potom pénzért az élelmes magyarok
3
4 napja
Felejtsd el a méregdrága utazást: ide menekülnek fillérekért az élelmes magyarok 2026 nyár végén
4
2 napja
Kiadták a riasztást: hirtelen fordul az ország időjárása, ekkor érkeznek a viharok
5
2 napja
Bejelentette Forsthoffer Ágnes: vége a jó világnak a balatoni luxusberuházók számára
PÉNZÜGYI KISOKOS
THM - Teljes Hiteldíj Mutató
A Teljes Hiteldíj Mutató rövidítése a köznyelvben használt THM, amely a fogyasztók érdekében lett bevezetve, segítségével a bankok által kínált hitelek összehasonlíthatóvá váltak. Erről a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet rendelkezik. A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, d��j- és kezelési költséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 26. 13:19
Így látta a világot Nádas Péter: íme tíz elgondolkodtató idézet a Kossuth-díjas magyar írótól
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 26. 13:01
Kiderült a magyar energiarendszer sötét titka: durván bezuhant a szén, de itt a következő nagy akadály
Agrárszektor  |  2026. augusztus 26. 14:28
Kitört a rovarfehérje-őrület: elképesztő fejlesztés tarolhatja le Európát