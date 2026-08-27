A GKI konjunktúraindexe, amely az üzleti és a lakossági várakozásokat súlyozva összegzi, 4 ponttal esett vissza, megtörve az év eleje óta tartó emelkedő trendet.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 27.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. augusztus 27.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.08.28: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, de szaharai por is lesz felettünk, így szűrtebb lehet a napsütés. Csapadék nem várható. A délkeleti, keleti szél megélénkül, északnyugaton megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 15 és 20 fok között, a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatt várható. Délután 29, 36 fok valószínű.
2026.08.29: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de többórás napsütés így is valószínű. Elszórtan várható zápor, zivatar - heves zivatar sem kizárt. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk marad. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet kora reggel 16, 23 fok között alakul. Délután északnyugaton 30 fok alatti, míg délkeleten még 35 fok fölötti értékekre van kilátás.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.08.26)
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