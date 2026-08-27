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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 27.)
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 27.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. augusztus 27.

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Friss hírek

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USD: 310.58 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 26.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 35. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>4, 6, 8, 16, 22, 31, 35</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 82 db<br> 5-ös találat: 2739 db<br> 4-es találat: 39495 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46320 Ft
MOL: 5000 Ft
RICHTER: 13300 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.08.28: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, de szaharai por is lesz felettünk, így szűrtebb lehet a napsütés. Csapadék nem várható. A délkeleti, keleti szél megélénkül, északnyugaton megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 15 és 20 fok között, a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatt várható. Délután 29, 36 fok valószínű.

2026.08.29: Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de többórás napsütés így is valószínű. Elszórtan várható zápor, zivatar - heves zivatar sem kizárt. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk marad. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet kora reggel 16, 23 fok között alakul. Délután északnyugaton 30 fok alatti, míg délkeleten még 35 fok fölötti értékekre van kilátás.

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Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.08.26)

Akciók

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