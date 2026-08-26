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Ezt a képet 2021 nyarán, egy kerékpáros utazás során készítettem Dél-Franciaországban (Occitanie).
Utazás

Kiadták a figyelmeztetést: sivatagi porfelhő tart Magyarország felé, nem mindennapi jelenségre kell készülni

Pénzcentrum
2026. augusztus 26. 18:13

Szaharai por érkezik Magyarország fölé pénteken, amely több helyen fátyolossá, szűrtté teheti a napsütést. A közeledő hidegfront csak kevés csapadékot hozhat, így a por nagy része a légkörben marad, ami a naplementét is látványosan elszínezheti. A levegő várhatóan vasárnapra tisztul ki.

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Pénteken erőteljes délies áramlással szaharai porban gazdag levegő érkezik Magyarország fölé, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni – közölte szerdán Facebook-oldalán a HungaroMet Zrt. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a hazánktól délre elhelyezkedő anticiklon áramlási rendszerében, valamint a pénteken nyugat felől közelítő hidegfront előterében nagy mennyiségű szaharai por érkezik a térségbe.

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A pénteki hidegfront várhatóan nem hoz jelentős csapadékot, így a légkörben lévő por csak kevés helyen mosódhat ki. Jelenléte elsősorban a szűrtebb napsütésen lehet majd észrevehető, de a naplementét is elszínezheti, sárgás-barnás árnyalatok jelenhetnek meg az égbolton. A szaharai por ugyanakkor várhatóan nem marad sokáig felettünk. A front mögött megerősödő északnyugati szél fokozatosan kisöpri a port a térségből, így vasárnapra már kitisztulhat a levegő.
Címlapkép: Getty Images
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