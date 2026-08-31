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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 31.)
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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 31.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. augusztus 31., hétfő.

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USD: 315.1 Ft

<h2>Hatoslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 27.<br> A Hatoslottó nyerőszámai a 35. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>5, 12, 21, 26, 31, 42</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 6-os találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 34 db<br> 4-es találat: 939 db<br> 3-as találat: 14087 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46000 Ft
MOL: 5050 Ft
RICHTER: 13370 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.01: Reggelig erősen felhős lesz az ég, és eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat, de egyre kevesebb helyen. Napközben csökken a felhőzet, és többnyire gyengén felhős idő várható, ekkor már csak néhol lehet zápor. Az északnyugati, nyugati szél időnként megerősödik. Hajnalban 14, 21, délután 27, 32 fok valószínű.

2026.09.02: Többnyire gyengén felhős, napos idő várható, majd késő délután északnyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami estétől meg is vastagszik. A Nyugat-Dunántúlra sodródhat be egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Hajnalban többnyire 15, 20 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő.

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Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2026.08.30)

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