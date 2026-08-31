Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 31.)

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Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 27.

A Hatoslottó nyerőszámai a 35. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 12, 21, 26, 31, 42

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 34 db

4-es találat: 939 db

3-as találat: 14087 db



OTP: 46000 Ft

MOL: 5050 Ft

RICHTER: 13370 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.01: Reggelig erősen felhős lesz az ég, és eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat, de egyre kevesebb helyen. Napközben csökken a felhőzet, és többnyire gyengén felhős idő várható, ekkor már csak néhol lehet zápor. Az északnyugati, nyugati szél időnként megerősödik. Hajnalban 14, 21, délután 27, 32 fok valószínű.

2026.09.02: Többnyire gyengén felhős, napos idő várható, majd késő délután északnyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami estétől meg is vastagszik. A Nyugat-Dunántúlra sodródhat be egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Hajnalban többnyire 15, 20 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2026.08.30)

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