Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzésekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 31.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. augusztus 31., hétfő.
Névnap
Erika, Bella
Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 365.23 Ft
CHF: 389.35 Ft
GBP: 426.81 Ft
USD: 315.1 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 46000 Ft
MOL: 5050 Ft
RICHTER: 13370 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.09.01: Reggelig erősen felhős lesz az ég, és eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat, de egyre kevesebb helyen. Napközben csökken a felhőzet, és többnyire gyengén felhős idő várható, ekkor már csak néhol lehet zápor. Az északnyugati, nyugati szél időnként megerősödik. Hajnalban 14, 21, délután 27, 32 fok valószínű.
2026.09.02: Többnyire gyengén felhős, napos idő várható, majd késő délután északnyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami estétől meg is vastagszik. A Nyugat-Dunántúlra sodródhat be egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Hajnalban többnyire 15, 20 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Nincs fronthatás. (2026.08.30)
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