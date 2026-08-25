Kiadták a riasztást: fordulat jön az időjárásban, ezekben a megyékben jégeső is tarolhat

Kedden délnyugat, nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet, a déli óráktól pedig az ország délnyugati és nyugati felén szórványosan záporok alakulhatnak ki. A déli megyékben helyenként zivatarok is előfordulhatnak, míg az ország más részein kisebb lesz a csapadék esélye.

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint kora délutántól késő estig elsősorban a délnyugati és délkeleti országrészben, jellemzően a határvidékeken fordulhatnak elő zivatarok. Ezeket intenzív csapadék, 50–70 kilométer/órás erős vagy viharos széllökések, valamint 1–2 centiméternél kisebb átmérőjű jég kísérheti.

A délkeleti határvidéken ennél intenzívebb zivatar kialakulása sem zárható ki. Az erősebb cellák környezetében 2 centiméternél nagyobb jégdarabok hullhatnak, a széllökések pedig elérhetik a 70–85 kilométer/órát.

A déli megyékre figyelmeztetést adott ki a HungaroMet. (Forrás: HungaroMet)

A zivataroktól távol is élénk lehet a keleties szél, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között alakul, a Nyugat-Dunántúlon azonban ennél hűvösebb lehet. Késő estére 18–24 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az esti, éjszakai órákban nyugat, délnyugat felől fokozatosan szakadozni kezd a felhőzet, és egyre kevesebb helyen várható zápor. Reggelre szinte mindenütt megszűnik a csapadék, ugyanakkor a nyugati megyékben helyenként köd vagy rétegfelhőzet képződhet. Hajnalban többnyire 15–20 fok várható, a kevésbé felhős nyugati területeken ennél kissé hűvösebb is lehet.

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Szerdára nyugodtabb idő várható. A felhőzet egyre szakadozottabbá válik, napközben többnyire gyengén vagy közepesen felhős idő lesz, csapadékra már csak elvétve lesz esély. Az északkeleti, északi szél a Tiszántúlon és Borsodban időnként megerősödhet, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 27 és 32 fok között alakul.