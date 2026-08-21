Elképesztő lelet bukkant elő a Duna iszapjából Budapestnél: több mint 80 évig lapult a mélyben

A Duna szokatlanul alacsony vízállása Budapestnél több mint nyolcvan éve rejtőző, második világháborús leleteket hozott a felszínre. A mederből két német katona maradványait, személyazonosító jegyeiket és egy DKW katonai motorkerékpárt emeltek ki. A Német Hadisírgondozó Népi Szövetség (Volksbund) szakemberei most azon dolgoznak, hogy azonosítsák az elesetteket - közölte az euronews.

A két katona évtizedekig eltűntként szerepelt a nyilvántartásokban, mivel sem haláluk helye, sem annak körülményei nem voltak ismertek. Az úgynevezett dögcédulák – a katonai személyazonosító jegyek – éppen az ilyen esetek tisztázására szolgáltak. Mindegyik darab egyedi számot viselt, és a katona halála után kettétörhető volt. Az egyik fél a holttestnél maradt, a másikat pedig a bajtársak juttatták el az illetékes hivatalnak, hogy rögzítsék a halálesetet és értesítsék a hozzátartozókat. A Dunából előkerült katonák esetében ez a folyamat nyilvánvalóan megszakadt.

A személyazonosító jegy megtalálása önmagában még nem bizonyítja, hogy az a mellette fekvő személyé volt. Ahogy Diane Tempel-Bornett, a Volksbund munkatársa az Euronewsnak elmondta, ha a jegyet mellkasmagasságban találják meg, az valószínűleg a halott katonáé volt, hiszen a nyakában viselte. Ha viszont a csípőnél kerül elő, az arra utalhat, hogy a nadrágzsebében lapult, ebben az esetben pedig elképzelhető, hogy egy elesett bajtársától vette el, hogy visszajuttassa az alakulatához.

Az egyik azonosító jegy a Wehrmacht, a másik a Waffen-SS állományába tartozó katonáé volt. A szakértőknek még meg kell állapítaniuk, hogy a jegyek valóban az előkerült maradványokhoz tartoznak-e. A Volksbund előzetes azonosítását végül a német Szövetségi Levéltárnak kell hivatalosan megerősítenie.

A másik kiemelkedő lelet egy DKW katonai motorkerékpár, amely több mint nyolcvan éve hevert az iszapban. Hambuch Norbert, a budaörsi német katonai temető gondnoka elmondta, hogy a lelőhelyen számos háborús roncs volt található. Budapest ostromának utolsó szakaszából származó járműveket közvetlenül a háború után tolták le a partra, és csak később halmozták rájuk a köveket. A 102 napig tartó budapesti csatában 1944–1945-ben több tízezer katona és civil vesztette életét.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A megtisztított motorkerékpárt a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban tervezik kiállítani. A katonák csontjait a budaörsi Volksbund-létesítménybe szállították, ahol megtisztítják, antropológiailag feldolgozzák és dokumentálják azokat. Az ősz folyamán az idén talált többi elesett katonával együtt temetik el őket a budaörsi hadisírkertben.

A második világháborús veszteségek feltárása máig óriási feladat. Tempel-Bornett szerint egyedül a volt Szovjetunió területén mintegy kétmillió katona maradványai nem kerültek még elő. Magyarországon a német veszteségeket mintegy 54 ezer főre becsülik; 1992 óta a szervezet 29 956 halottat exhumált és temetett újra az országban.