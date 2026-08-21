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Elképesztő lelet bukkant elő a Duna iszapjából Budapestnél: több mint 80 évig lapult a mélyben

Pénzcentrum
2026. augusztus 21. 12:08

A Duna szokatlanul alacsony vízállása Budapestnél több mint nyolcvan éve rejtőző, második világháborús leleteket hozott a felszínre. A mederből két német katona maradványait, személyazonosító jegyeiket és egy DKW katonai motorkerékpárt emeltek ki. A Német Hadisírgondozó Népi Szövetség (Volksbund) szakemberei most azon dolgoznak, hogy azonosítsák az elesetteket - közölte az euronews.

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A két katona évtizedekig eltűntként szerepelt a nyilvántartásokban, mivel sem haláluk helye, sem annak körülményei nem voltak ismertek. Az úgynevezett dögcédulák – a katonai személyazonosító jegyek – éppen az ilyen esetek tisztázására szolgáltak. Mindegyik darab egyedi számot viselt, és a katona halála után kettétörhető volt. Az egyik fél a holttestnél maradt, a másikat pedig a bajtársak juttatták el az illetékes hivatalnak, hogy rögzítsék a halálesetet és értesítsék a hozzátartozókat. A Dunából előkerült katonák esetében ez a folyamat nyilvánvalóan megszakadt.

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A személyazonosító jegy megtalálása önmagában még nem bizonyítja, hogy az a mellette fekvő személyé volt. Ahogy Diane Tempel-Bornett, a Volksbund munkatársa az Euronewsnak elmondta, ha a jegyet mellkasmagasságban találják meg, az valószínűleg a halott katonáé volt, hiszen a nyakában viselte. Ha viszont a csípőnél kerül elő, az arra utalhat, hogy a nadrágzsebében lapult, ebben az esetben pedig elképzelhető, hogy egy elesett bajtársától vette el, hogy visszajuttassa az alakulatához.

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Az egyik azonosító jegy a Wehrmacht, a másik a Waffen-SS állományába tartozó katonáé volt. A szakértőknek még meg kell állapítaniuk, hogy a jegyek valóban az előkerült maradványokhoz tartoznak-e. A Volksbund előzetes azonosítását végül a német Szövetségi Levéltárnak kell hivatalosan megerősítenie.

A másik kiemelkedő lelet egy DKW katonai motorkerékpár, amely több mint nyolcvan éve hevert az iszapban. Hambuch Norbert, a budaörsi német katonai temető gondnoka elmondta, hogy a lelőhelyen számos háborús roncs volt található. Budapest ostromának utolsó szakaszából származó járműveket közvetlenül a háború után tolták le a partra, és csak később halmozták rájuk a köveket. A 102 napig tartó budapesti csatában 1944–1945-ben több tízezer katona és civil vesztette életét.

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A megtisztított motorkerékpárt a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban tervezik kiállítani. A katonák csontjait a budaörsi Volksbund-létesítménybe szállították, ahol megtisztítják, antropológiailag feldolgozzák és dokumentálják azokat. Az ősz folyamán az idén talált többi elesett katonával együtt temetik el őket a budaörsi hadisírkertben.

A második világháborús veszteségek feltárása máig óriási feladat. Tempel-Bornett szerint egyedül a volt Szovjetunió területén mintegy kétmillió katona maradványai nem kerültek még elő. Magyarországon a német veszteségeket mintegy 54 ezer főre becsülik; 1992 óta a szervezet 29 956 halottat exhumált és temetett újra az országban.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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