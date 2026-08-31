Még a világcsúcstartó svéd fenegyerek is dalra fakad: Mondo Duplantis fog énekelni Budapesten

A világdöntő vasárnapi zárónapján tizenegy döntőt, köztük a magyar vegyesváltó futását és óriási nemzetközi párharcokat is láthat a közönség.

Armand Duplantis élőben énekli majd el a World Athletics Ultimate Championship hivatalos dalát, a Goldot - ezt közöltél az atlétikai világdöntő szervezői. A svéd világcsúcstartó zenei karrierje már eddig is figyelemre méltó, hiszen szerzeményeit több mint 11 millió alkalommal hallgatták meg, az esemény himnuszának videóklipjét pedig olyan ikonikus budapesti helyszíneken forgatták, mint a Halászbástya vagy a Hősök tere.

Az új formátumú, 10 millió dolláros összdíjazású, háromestés verseny csúcspontja egyértelműen a vasárnapi zárónap lesz, amelyre a legtöbb, szám szerint tizenegy finálét sűrítették be a szervezők. A hazai szurkolók számára kiemelkedő pillanatnak ígérkezik a magyar 4×400 méteres vegyesváltó szereplése.

A sportág legnagyobb sztárjai is összecsapnak, a férfi 1500 méteres síkfutás döntőjében a brit Josh Kerr és a norvég Jakob Ingebrigtsen feszül egymásnak, valamint pályára lép a közönségkedvenc olasz magasugró, Gianmarco Tamberi is. A sűrű zárónapi program 18 óra 8 perckor veszi kezdetét a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA