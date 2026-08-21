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Budapest, 2024. július 13.Fürdőző a hőségben a Margitszigeti Palatinus strandon 2024. július 13-án.MTI/Balogh Zoltán
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Kiadták a riasztást: 38 fokos hőség mellett jégesővel és felhőszakadással tarol le a hirtelen ítéletidő

Pénzcentrum
2026. augusztus 21. 08:07

Pénteken akár 38 fokos csúcshőmérséklettel és heves zivatarokkal tetőzik a hőség, a hétvégén azonban fokozatosan mérséklődik a kánikula. Vasárnapra megszűnik a csapadék esélye, a hőmérséklet pedig 25 és 32 fok közé esik vissza.

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A HungaroMet előrejelzése szerint a hőség az ország nyugati és északnyugati részén mérséklődhet, miközben a keleti és déli országrészben továbbra is rendkívüli meleg várható. Pénteken többnyire napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, északnyugaton azonban több lehet a felhő. Főként az ország északnyugati és északi felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatar sem kizárt, amelyet felhőszakadás is kísérhet.

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A zivatarok környezetében viharos, akár erősen viharos széllökések is előfordulhatnak. A HungaroMet szerint a zivatarokhoz 60 és 80 km/h közötti széllökések, jégeső és intenzív, 10 és 20 milliméter közötti csapadék is társulhat. Egyes heves zivataroknál ennél erősebb széllökés sem zárható ki.

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A hőmérséklet hajnalban 17 és 24 fok között alakulhat, délután pedig 32 és 38 fok közötti maximumokra készülhetünk. Az északnyugati határ közelében ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetnek. A HungaroMet szerint pénteken az ország nyugati és északnyugati területein már mérséklődik a hőség, a Dél-Alföldön azonban helyenként továbbra is 27, illetve 29 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet.

Hétvégén is hőség

Szombaton nyugaton felhősebb, keleten viszont naposabb idő várható, és már csak az északkeleti tájakon alakulhat ki elszórtan csapadék. A megélénkülő északnyugati szél mellett a hajnali 16–25 fokról délutánra 25 és 37 fok közé melegszik a levegő.

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Vasárnapra teljesen megnyugszik az időjárás. Eső már nem valószínű, a napsütést legfeljebb átvonuló felhők zavarhatják meg. A helyenként megélénkülő északi szélben a 15–20 fokos hajnali minimumokat követően délutánra fellélegezhetünk, a csúcsértékek ugyanis a kellemesebb, 25 és 32 fok közötti tartományban alakulnak.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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