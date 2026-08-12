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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 12.)
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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 12.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. augusztus 12., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.08.13: Túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható. Főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 7 és 19, délután 27 és 32 fok között valószínű.

2026.08.14: Nagyrészt derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti, északkeleti országrészben néhol megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Gyenge hideg jellegű fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Náluk legáltalánosabb panaszként felléphet fejfájás, vérnyomás-ingadozás. Megnyúlhat a reflexidő. (2026.08.11)

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