Elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet szerdára Baranya, Bács-Kiskun és Tolna megyére.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 12.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. augusztus 12., szerda.
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Befektetés, tőzsde
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RICHTER: 13040 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.08.13: Túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható. Főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 7 és 19, délután 27 és 32 fok között valószínű.
2026.08.14: Nagyrészt derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti, északkeleti országrészben néhol megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
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