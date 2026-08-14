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Két napig utazott a csapat a selejtezőre, a meccset is halasztani kellett: nem kedvezők az előjelek
Kalandos körülmények között jutott el a Feröer-szigetekre a lengyel bajnok Lech Poznań az Európa-liga-mérkőzésére, a sűrű köd miatt ugyanis a csütörtökre kiírt visszavágót végül péntekre kellett halasztani - jelentette a The Guardian.
A Lech Poznań az első meccset hazai pályán 1–0-ra megnyerte Yannick Agnero késői góljával, a feröeri Klaksvík elleni visszavágó helyszínére két napon át képtelen volt eljutni. Szerdán órákig készenlétben várakoztatták a keretet, majd a célállomáson uralkodó kedvezőtlen időjárás miatt törölték a járatot. Csütörtök reggel újra felszálltak – amit a klub közösségi oldala még bizakodva jelentett be –, ám a repülőgép negyven percnyi körözés után a norvég partoknál végül Bergen felé vette az irányt.
Norvégiában aztán újabb egyeztetések kezdődtek a Klaksvíkkal és az UEFA-val, majd a csapat egy utolsó kísérlettel csütörtök délután mégis útnak indult, mindössze négy órával az eredetileg kiírt kezdőrúgás előtt. A gép helyi idő szerint fél négy körül landolt a Vágar repülőtéren: a klubok először ahhoz ragaszkodtak, hogy a mérkőzést még aznap este lejátsszák egy későbbi, 20:45-ös kezdéssel, az UEFA ellenőre azonban péntek este hét órára halasztotta a találkozót.
A Lech járata átmenetileg a Flightradar legnépszerűbb, legtöbbek által követett repülőútja lett világszerte, mivel szurkolók ezrei figyelték valós időben a csapat viszontagságos utazását.
A Klaksvík az időjárási kockázatok miatt rendszerint azt javasolja a vendégcsapatoknak, hogy két nappal a mérkőzés előtt érkezzenek meg a szigetekre. Egyúttal a helyi Atlantic Airways légitársaságot ajánlják, amelynek pilótái szakképzettek a szélsőséges leszállási körülmények kezelésében. A feröeri légitársaság három gépe csütörtök délelőtt még le tudott szállni, mielőtt a látási viszonyok újra leromlottak volna, a Lech viszont a Comlux nevű magáncharter-szolgáltató mellett döntött.
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A Feröer-szigetek időjárása rendszeresen megnehezíti a vendégcsapatok dolgát, idén nyáron a Konferencialiga-résztvevő NSÍ Runavík két ellenfele is késve érkezett meg hasonló problémák miatt. A Lech hazai riválisa, a Legia Warszawa közben nem hagyta ki a magas labdát: a klub saját közösségi oldalán gúnyolódott a bajnok kálváriáján, és a következő bajnoki ellenfelének, a Radomiak Radomnak egy fiktív útitervet készített, amelyben a tömegközlekedés használatát javasolta egy buszkövető alkalmazás képernyőfotójával kiegészítve.
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