Brutális vízi támadás a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: óvatosan a fürdőzéssel

Az idei nyári szezonban már ötödször támadt fürdőzőkre egy álcserepesteknős a horvátországi Kastelai-öbölben, Split közelében - közölte a Jutarnji List című zágrábi napilap az internetes oldalán.

A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt Kastel Luksicban, a Miljenko és Dobrila strandon. A teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta.

Ez volt az ötödik feljegyzett ilyen eset július 22. óta a Kastelai-öbölben. Szemtanúk beszámolója szerint a teknős már hosszabb ideje ugyanazon a területen tartózkodik, rendszeresen felbukkan a fürdőzők közvetlen közelében, és hátulról közelíti meg őket. A fürdőzők azt hitték, hogy a korábbi támadásokért felelős teknős már elhagyta a térséget, amikor ismét megjelent.

A sajtóban közölt becslések szerint az állat körülbelül 70 kilogrammos lehet. Antonija Zanic, a Kastel Stari-i sürgősségi szolgálat vezetője arra figyelmeztetett, hogy az álcserepesteknős harapását nem szabad egyszerű horzsolásként kezelni. Az állatnak nincsenek fogai, rendkívül erős szarukávája és állkapcsa azonban zúzódást, véraláfutást, vágott sebeket és súlyosabb szövetkárosodást is okozhat, amely elfertőződhet.

Milena Micic, a sérült tengeri teknősöket is gondozó pulai akvárium szakértője szerint az állat áthelyezése nem jelent megoldást. Az álcserepesteknős szigorúan védett, vándorló faj, amely nem jellemzően területvédő. A szakértő szerint elképzelhető ugyanakkor, hogy a Kastelai-öbölben egy hím példány tartózkodik, amely egy nőstényt véd a párzási időszakban, és emiatt átmenetileg territoriálisan viselkedik. Hozzátette: várhatóan átmeneti jelenségről van szó, amely még néhány napig, legfeljebb néhány hétig tarthat.

A Kastelai-öböl nem az álcserepesteknősök fészkelőhelye, mivel az ottani strandok nem homokosak. A szakértő azt javasolta, hogy az érintett strandon helyezzenek ki figyelmeztetést, és amíg a teknős a környéken tartózkodik, a fürdőzők ne menjenek a vízbe azon a partszakaszon. Mint mondta, az embereknek el kell fogadniuk, hogy nyáron különböző tengeri állatok jelenléte természetes jelenség az Adrián.

Az álcserepesteknősök elsősorban kagylókkal, tengeri sünökkel és más tengeri élőlényekkel táplálkoznak, amelyeket erős kávájukkal törnek fel. Az Adria északi része fontos táplálkozóhelyük. Az álcserepesteknősök több mint 120 centiméteresre is megnőhetnek, tömegük pedig meghaladhatja a 200 kilogrammot is.