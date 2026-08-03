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Kész, ennyi volt: rendkívüli korlátozást vezetett be a népszerű magyar szállodalánc
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Kész, ennyi volt: rendkívüli korlátozást vezetett be a népszerű magyar szállodalánc

Pénzcentrum
2026. augusztus 3. 10:12

A hazai energiahálózatot érő extrém terhelés enyhítése és az országos energiaellátás stabilitásának támogatása érdekében a Hunguest Hotels a mai naptól átmenetileg szünetelteti szaunáinak működését. A szállodalánc a Magyar Fürdőszövetség és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége ajánlásait követve csatlakozott az iparági összefogáshoz.

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A Hunguest Hotels wellness részlegeiben a mai naptól kezdődően átmenetileg szünetel a finn szaunák, az infraszaunák, az aromakabinok, valamint a gőzkabinok működése. A lépés nem előzmény nélküli: a hálózat tehermentesítése érdekében a vállalat szombaton már végrehajtotta energiatakarékossági intézkedéseinek első ütemét. Ennek keretében a létesítményekben lekapcsolták az összes díszvilágítást és a nem feltétlenül szükséges fényforrásokat, megszüntették a jelenleg nem használt terek hűtését, továbbá szigorúbban felügyelik és optimalizálják a klímaberendezések működését is.

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Ehhez az intézkedéscsomaghoz kapcsolódóan a vendégek együttműködését is kérik: a nyílászárók csukva tartásával, valamint a szobai klímaberendezések tudatos és észszerű használatával maguk is érdemben hozzájárulhatnak az energiatakarékossági törekvések sikeréhez.

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Átfogó javaslatcsomagot dolgozott ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a gazdaság működőképességének megőrzése és az energiaválság kezelése érdekében.

A szállodalánc hosszú ideje elkötelezett a zöld energia és a fenntarthatóság mellett, amit jól mutat, hogy a nyári napokon a létesítmények energiaigényének 10%-át már a saját napelemrendszerei termelik meg. A jelenlegi, rendkívüli kihívásokat hozó időszakban azonban a vállalat felelősségének érzi, hogy a fogyasztás további, önkéntes csökkentésével is aktívan támogassa a hazai energiahálózat stabilitását.

A szolgáltatások korlátozásának bevezetése kapcsán a vállalat számára kiemelt szempont volt, hogy a hálózat tehermentesítése a lehető legkisebb mértékben befolyásolja a vendégek kikapcsolódását. Mivel a tapasztalatok alapján a kánikulában a szaunahasználat iránti igény természetes módon mérséklődik, ezzel a lépéssel úgy érhető el energiamegtakarítás, hogy az a vendégek túlnyomó többségének pihenését nem érinti hátrányosan.

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Hangsúlyozzák, hogy a wellness élmény a szaunák leállítása ellenére is teljes körű marad. A létesítményekben található medencék üzemelnek, a kényelmes pihenőterek nyitva állnak, továbbá a masszázsszolgáltatások is folyamatosan elérhetők a vendégek számára.

A szállodalánc bízik abban, hogy a vendégek megértéssel fogadják a társadalmi felelősségvállalás jegyében meghozott intézkedéseket.

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Címlapkép: Getty Images
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