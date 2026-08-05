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Vámosszabadi, 2026. július 28.Érdeklõdõ a Duna medrében a folyó rekord alacsony vízállásánál Vámosszabadi határában 2026. július 28-án.MTI/Krizsán Csaba
Utazás

Atyaég, mi bukkant fel a Dunából: csaknem harminc éve nem láttak hasonlót a folyónál

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 09:35

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét láthatóvá váltak az Újvidék közelében fekvő, 18. századi Szigetsánc (Insel Schanz) erődítmény víz alatt nyugvó maradványai.

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A történészek szerint a Szigetsánc a péterváradi vár külső védelmi rendszerének részeként épült a 18. század közepén. Létrehozását az 1694-es péterváradi ostrom tapasztalatai indokolták, amikor a török tüzérség a Hadi-szigetről ágyúzta a Vízivárost és a császári csapatok állásait. Ez rávilágított a vár folyó felőli sebezhetőségére, ezért az új, földsáncokból, négy bástyából, vizesárokból és fedett összekötő utakból álló erődítmény fő feladata az ellenséges átkelések megakadályozása lett.

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A védmű sorsát azonban az évszázadok során megváltozó folyómeder pecsételte meg. A Duna főága fokozatosan átvágott az egykori Hadi-szigeten, elmosva annak jelentős részét. A 19. század első felében zajló folyószabályozások és a gyakori magas vízállások tovább rontották az erőd állapotát, mígnem a romok végleg víz alá kerültek - jelentette a HVG.

A szakemberek rámutatnak, hogy a folyó főmedre ma már részben pontosan ott halad, ahol egykor a sziget feküdt. Emiatt a maradványok kizárólag a jelenlegihez hasonló, extrém alacsony vízállás idején bukkannak elő. A romokról legutóbb huszonhét éve, 1999-ben esett szó, amikor a NATO-bombázásokat követő víz alatti gázvezeték-építés során a munkagépek a történelmi falmaradványokba ütköztek.

Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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