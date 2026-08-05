Reggeli adatok szerint bár nem nőtt tovább a Duna vízszintje, de tovább sem apadt. Percről-percre cikkünkben egész nap követjük a vízállást és mindent, ami az...
Atyaég, mi bukkant fel a Dunából: csaknem harminc éve nem láttak hasonlót a folyónál
A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét láthatóvá váltak az Újvidék közelében fekvő, 18. századi Szigetsánc (Insel Schanz) erődítmény víz alatt nyugvó maradványai.
A történészek szerint a Szigetsánc a péterváradi vár külső védelmi rendszerének részeként épült a 18. század közepén. Létrehozását az 1694-es péterváradi ostrom tapasztalatai indokolták, amikor a török tüzérség a Hadi-szigetről ágyúzta a Vízivárost és a császári csapatok állásait. Ez rávilágított a vár folyó felőli sebezhetőségére, ezért az új, földsáncokból, négy bástyából, vizesárokból és fedett összekötő utakból álló erődítmény fő feladata az ellenséges átkelések megakadályozása lett.
A védmű sorsát azonban az évszázadok során megváltozó folyómeder pecsételte meg. A Duna főága fokozatosan átvágott az egykori Hadi-szigeten, elmosva annak jelentős részét. A 19. század első felében zajló folyószabályozások és a gyakori magas vízállások tovább rontották az erőd állapotát, mígnem a romok végleg víz alá kerültek - jelentette a HVG.
A szakemberek rámutatnak, hogy a folyó főmedre ma már részben pontosan ott halad, ahol egykor a sziget feküdt. Emiatt a maradványok kizárólag a jelenlegihez hasonló, extrém alacsony vízállás idején bukkannak elő. A romokról legutóbb huszonhét éve, 1999-ben esett szó, amikor a NATO-bombázásokat követő víz alatti gázvezeték-építés során a munkagépek a történelmi falmaradványokba ütköztek.
Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba
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