Atyaég, mi bukkant fel a Dunából: csaknem harminc éve nem láttak hasonlót a folyónál

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét láthatóvá váltak az Újvidék közelében fekvő, 18. századi Szigetsánc (Insel Schanz) erődítmény víz alatt nyugvó maradványai.

A történészek szerint a Szigetsánc a péterváradi vár külső védelmi rendszerének részeként épült a 18. század közepén. Létrehozását az 1694-es péterváradi ostrom tapasztalatai indokolták, amikor a török tüzérség a Hadi-szigetről ágyúzta a Vízivárost és a császári csapatok állásait. Ez rávilágított a vár folyó felőli sebezhetőségére, ezért az új, földsáncokból, négy bástyából, vizesárokból és fedett összekötő utakból álló erődítmény fő feladata az ellenséges átkelések megakadályozása lett.

A védmű sorsát azonban az évszázadok során megváltozó folyómeder pecsételte meg. A Duna főága fokozatosan átvágott az egykori Hadi-szigeten, elmosva annak jelentős részét. A 19. század első felében zajló folyószabályozások és a gyakori magas vízállások tovább rontották az erőd állapotát, mígnem a romok végleg víz alá kerültek - jelentette a HVG.

A szakemberek rámutatnak, hogy a folyó főmedre ma már részben pontosan ott halad, ahol egykor a sziget feküdt. Emiatt a maradványok kizárólag a jelenlegihez hasonló, extrém alacsony vízállás idején bukkannak elő. A romokról legutóbb huszonhét éve, 1999-ben esett szó, amikor a NATO-bombázásokat követő víz alatti gázvezeték-építés során a munkagépek a történelmi falmaradványokba ütköztek.

Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba