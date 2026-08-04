Komoly változás jön Budapest legforgalmasabb környékén: erre készülhetnek az autósok, gyalogosok, biciklisek

Még a Nagykörút tervezett, teljes felújítása előtt, idén szeptember elejéig biztonságosabbá teszik a kerékpáros közlekedést, növelik a gyalogosok terét, emellett új parkoló- és rakodóhelyeket alakítanak ki a József körút egy szakaszán. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) uniós forrásból megvalósuló, gyors beavatkozása a jövőbeli, végleges átalakítás tesztjeként is szolgál.

A József körút Scheiber Sándor utca és Corvin-negyed közötti szakaszán – a Petőfi híd felé vezető oldalon – a kerékpáros forgalmat leterelik a járdáról az úttestre. A kialakítandó kerékpársávot parkoló autók védik majd, ami a nemzetközi példákhoz hasonlóan kiszámíthatóbb és biztonságosabb haladást tesz lehetővé, egyúttal megszünteti a gyalogosokkal való mindennapos konfliktusokat.

Kivételt csupán a Kiscsibész tér környéke, vagyis a Baross utca kereszteződése előtti rövid szakasz jelent, ahol forgalomtechnikai okokból továbbra is a járdából leválasztott részen lehet majd kerékpározni.

A környéken élők és a helyi vállalkozások régi problémáját is orvosolják az új rakodó- és parkolóhelyek kijelölésével, így csökkenhet a járdán vagy szabálytalanul várakozó áruszállítók száma, és rendezettebbé válik a közterület. A fejlesztés a Baross utcát is érinti, ahol a Nagykörút és a Mária utca között mindkét irányban új kerékpársáv létesül, az emiatt megszűnő tizennégy parkolóhelyet pedig a Nagykörútra helyezik át.

A 30 millió forintos, teljes egészében európai uniós támogatásból finanszírozott beruházás a tervek szerint szeptember elsejére készül el. Bár az útpálya most nem kap új aszfaltburkolatot, a módosítások rövid időn belül kézzelfogható javulást hozhatnak a mindennapi közlekedésben.

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A közelmúlt körúti balesetei miatt a BKK a rendőrséggel, a fővárossal és a Budapest Közúttal közösen felülvizsgálja a Nagykörút későbbi, teljes átépítésének terveit is, emellett azt is vizsgálják, hogy milyen további, gyorsan kivitelezhető megoldásokkal növelhető a közlekedésbiztonság.