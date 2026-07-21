Szomorú látvány fogadja a kirándulókat: felgyorsult a fenyőpusztulás a Mátrában

A szélsőséges időjárás, az elhúzódó aszály és a tartós csapadékhiány egyre súlyosabb nyomot hagy Magyarország erdein. A Mátrában az utóbbi időszakban felgyorsult a fenyőállományok pusztulása, ezért több területen azonnali erdészeti beavatkozásra volt szükség – hívta fel a figyelmet az EGERERDŐ Zrt.

Az Egererdő Zrt. tájékoztatása szerint a Felső-Mátrában elsősorban a lucfenyők, míg a hegylábi területeken az erdeifenyő-állományok kerültek komoly veszélybe. A tartós vízhiány és a hőstressz miatt legyengült fákat rovarok és különböző gombák támadják meg, így a pusztulás sok esetben gyorsan és visszafordíthatatlanul zajlik le. Az érintett fák először tűleveleiket, majd kérgüket is elveszítik, végül kiszáradt, álló törzsek maradnak utánuk.

A társaság szerint a jelenség nemcsak a Mátrát érinti. A Zrt. működési területén, így a Nyugat-Bükkben és a Heves–Borsodi-dombság térségében is egyre látványosabban jelentkeznek a klímaváltozás hatásai, amelyek hosszú távon átalakítják az erdők összetételét. A szakemberek ezért több helyen eltávolítják az elszáradt fenyőket. Erre nemcsak erdőgazdálkodási okokból van szükség, hanem a kirándulók biztonsága miatt is. A kiszáradt, gyantás fák jelentősen növelik az erdőtüzek kockázatát, emellett a kidőlő vagy letörő törzsek veszélyt jelenthetnek a turistautakra és az erdei létesítményekre is.

Az erdőgazdaság hangsúlyozta, hogy a fakitermelést minden esetben erdőfelújítás követi. A kiszáradt fenyvesek helyén őshonos lombos fafajokból alakítanak ki ellenállóbb erdőket, miközben a természetesen megjelenő újulatot is megőrzik. A cél, hogy a jövőben a klímaváltozás hatásainak jobban ellenálló, változatosabb erdők fejlődjenek.