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Új ünnepnapot vezethetnek be Magyarországon: ez lehet a pirosbetűs nap, hamarosan döntés születhet róla

Pénzcentrum
2026. július 21. 09:02

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) két népszavazási kezdeményezésről döntött, és miközben a királyság visszaállítására vonatkozó kérdést egyhangúlag elutasította, az április 12-e Demokrácia napjává nyilvánítását célzó javaslatot hitelesítette - számolt be a 24.hu.

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A bizottság egyhangú döntéssel tagadta meg annak a kérdésnek a hitelesítését, amely Magyarország államformáját alkotmányos monarchiává alakította volna át.

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Az NVB indoklása alapján a javaslat egyértelműségi és alkotmányossági aggályokat vet fel, hiszen egy érvényes és eredményes népszavazás az Alaptörvény módosítására kötelezné az Országgyűlést. Mivel az alkotmánymódosítás tiltott tárgykörnek minősül, a kérdés nem bocsátható népszavazásra. A határozat ellen a Kúriánál lehet jogorvoslattal élni, mivel még nem jogerős.

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Ezzel szemben a testület nyolc igen és egy nem szavazattal hitelesítette azt a kezdeményezést, amely április 12-e Demokrácia napjává nyilvánítására irányul. A bizottság megállapította, hogy ez a felvetés maradéktalanul megfelel az Alaptörvényben, valamint a népszavazási eljárásról szóló jogszabályokban rögzített követelményeknek. A döntés ellen tizennégy napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem.
Címlapkép: Getty Images
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