A meteorológiai előrejelzés szerint vasárnap is túlnyomóan napos idő várható, kevés gomolyfelhővel.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 28.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. június 28.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.06.29: Általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. A délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jórészt 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
2026.06.30: A gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Kora hajnalban 16, 25, késő délután 35, 42 fok közötti hőmérséklet lesz a jellemző.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Emellett az UV-B sugárzás is magas, érdemes világos, természetes anyagú ruházatot, széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni, de a megfelelő faktorszámú naptej használata is szükséges lehet. (2026.06.27)
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