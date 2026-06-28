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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 28.)
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 28.)

Pénzcentrum
2026. június 28. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. június 28.

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USD: 310.78 Ft

<h2>Ötöslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. június 27.<br> Az Ötöslottó nyerőszámai a 26. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>20, 23, 43, 56, 88</b><br> Joker: <b>761671</b> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5-ös találat: 0 db<br> 4-es találat: 16 db<br> 3-as találat: 1857 db<br> 2-es találat: 54860 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 45810 Ft
MOL: 3668 Ft
RICHTER: 12260 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.06.29: Általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. A délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jórészt 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.

2026.06.30: A gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Kora hajnalban 16, 25, késő délután 35, 42 fok közötti hőmérséklet lesz a jellemző.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Emellett az UV-B sugárzás is magas, érdemes világos, természetes anyagú ruházatot, széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni, de a megfelelő faktorszámú naptej használata is szükséges lehet. (2026.06.27)

Akciók

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