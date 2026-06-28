Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 28.)

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. június 27.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 26. héten emelkedő számsorrendben a következők:

20, 23, 43, 56, 88

Joker: 761671 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 16 db

3-as találat: 1857 db

2-es találat: 54860 db



OTP: 45810 Ft

MOL: 3668 Ft

RICHTER: 12260 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.06.29: Általában gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő valószínű. A délkeleti szél időnként megélénkül. A minimum jórészt 17 és 22 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.

2026.06.30: A gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés várható. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Kora hajnalban 16, 25, késő délután 35, 42 fok közötti hőmérséklet lesz a jellemző.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Emellett az UV-B sugárzás is magas, érdemes világos, természetes anyagú ruházatot, széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni, de a megfelelő faktorszámú naptej használata is szükséges lehet. (2026.06.27)

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