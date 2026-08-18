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A csernobili atomerőmű 4. reaktora új burkolattal. Globális nukleáris katasztrófa. A csernobili zóna. Pripjaty a felrobbantott atomerőmű reaktorát borító szarkofág környékén
Világ

Óriási a baj Csernobilban: megsérült a védőburkolat, elképesztő összegbe kerül a javítás

MTI
2026. augusztus 18. 21:01

Segítséget ígért Ukrajnának kijevi látogatásán kedden Carsten Schneider német környezetvédelmi miniszter a csernobili atomerőmű-baleset színhelyén épített védőburkolatban keletkezett kár kijavításához, és hangsúlyozta, hogy a létesítményt nemzetközi részvétellel kell biztonságossá tenni.

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"Németország határozottan Ukrajna oldalán áll" - mondta a miniszter, aki ellátogat az 1986-ben katasztrofális balesetet szenvedett atomerőművet körülvevő "tiltott övezetbe" is. A beomlott reaktort borító, boltív alakú acélépítmény a jelenlegi ukrajnai háborúban rongálódott meg dróntámadás következtében. Szakértők szerint az építmény védelme nem biztosított.

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A létesítmény vezetősége a helyreállítási költségeket mintegy 580 millió dollárra becsüli. Schneider közölte, hogy a javítás bonyolult művelet lesz és nemzetközi erőfeszítésre lesz hozzá szükség. "Egy folyamat a G7 (a világ hét legfejlettebb országa) részvételével már megkezdődött" - mondta.

Schneider emlékeztetett, hogy országa támogatja Ukrajnát az Európai Unióba vezető úton. A minisztert látogatására elkísérte egy ukrajnai befektetésben érdekelt üzleti küldöttség is. A miniszter kijelentette, hogy ez most nagyon fontos. Július volt az egyik legnehezebb hónapja a civil lakosságnak az oroszországi agressziós háború kezdete óta.

Ebben a hónapban volt a legtöbb polgári veszteség 2022 májusa óta - tette hozzá. Schneider közölte, hogy Németország számos zöld technológiát bocsáthat Ukrajna rendelkezésére. Mind mondta, ebből mindkét fél profitál: Ukrajna korszerű és rugalmas infrastruktúrához jut, a német cégek pedig a jövőben egy nagy piacon tehetnek szert haszonra.
Címlapkép: Getty Images
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