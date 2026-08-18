Állatkertek Éjszakája 2026: programok és helyszínek országszerte

Augusztus végén ismét jön az Állatkertek Éjszakája. A 2026-os országos programsorozatot augusztus 28-án, pénteken rendezik meg, több helyszínen esti nyitvatartással, állatbemutatókkal, családi programokkal és különleges hangulatú állatkerti sétákkal. A 2026-os rendezvény közös témája a Tények és tévhitek az állatvilágban, így több helyszínen is ismert állatos hiedelmek nyomába eredhetnek a látogatók.

Cikkünk megjelenésekor az Állatkertek Éjszakája 2026 több helyszíne már nyilvánosságra hozta részletes programkínálatát, máshol viszont egyelőre csak a részvétel biztos. A továbbiakban mutatjuk, amit már tudni lehet az idei eseményekről, sorra vesszük a már meghirdetett, részletes programkínálatot, majd azt is megmutatjuk, mely további helyszínek csatlakozására lehet számítani országszerte.

Mikor lesz az Állatkertek Éjszakája 2026-ban?

Idén 15. alkalommal rendezik meg az Állatkertek Éjszakáját, ezúttal augusztus 28-án, pénteken. A Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének 13 tagintézménye kapcsolódik be a programba, így országszerte több helyszínen is esti programokkal várják az állatvilág iránt érdeklődőket.

Az Állatkertek Éjszakája 2026 közös tematikája a Tények és tévhitek az állatvilágban. A szervezők több helyen is olyan állatos hiedelmeket járnak körül, mint hogy valóban vak-e a vakond, hord-e almát a sün a tüskéin, vagy tényleg belegabalyodnak-e a denevérek az emberek hajába. A legtöbb helyszín augusztus 28-án várja a látogatókat, de lehetnek eltérő időpontú kapcsolódó programok is: Szarvason például egy nappal később, augusztus 29-én tartják a rendezvényt.

Állatkertek Éjszakája Budapest: Fővárosi Állat- és Növénykert

Időpont: 2026. augusztus 28., péntek, 19:00–24:00

2026. augusztus 28., péntek, 19:00–24:00 Helyszín: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 6–12.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 6–12. Utolsó belépés: 21:30

21:30 Létszámkorlát: egyidejűleg legfeljebb 7000 látogató tartózkodhat a rendezvényen

A Fővárosi Állat- és Növénykert ezúttal is rengeteg változatos programmal készül az Állatkertek éjszakájára. Az országos Tények és tévhitek az állatvilágban tematika mellett a budapesti eseményt filmes vonal is színesíti: lesznek állatos élményprogramok, vetített előadások, koncertek, tűzzsonglőr-előadások, fényfestés, planetáriumi vetítések és több egész este működő interaktív állomás.

Kép forrása: Zoobudapest.com

Állatos élményprogramok

19:30: tigrisek etetése a tigriskifutónál

19:30: Búvárok a mélyben a Cápasulinál

19:30: elefánttréning az Elefántház mögött

19:30: tevebemutató a tevekifutó mellett

20:00: óriásvidrák etetése az Óriásvidraháznál

20:00: oroszlánok etetése az oroszlánkifutónál

20:30: elefántok bemutatása az elefántok medencéjénél

20:30: kígyótalálkozó a Pálmaházban

21:30: Búvárok a mélyben a Cápasulinál

21:30: elefántok bemutatása az elefántok medencéjénél

21:30–21:50: trópusi eső a Pálmaházban

22:00: kígyótalálkozó a Pálmaházban

Főkapu téri színpad

19:00: Városi tükörállatok

20:00: Kolos koncert

20:40: Tűzfészek Tűzzsonglőr Társulat tűzszínházi előadása

21:40: Hanga Zoltán beszélgetése Müller Péter Sziámival

22:10: Boggie koncert

22:45: Tűzfészek Tűzzsonglőr Társulat tűzszínházi előadása

Varázshegy Csillagtér színpad

20:00: Hogyan készült a Dr. S.O.S.? – állatorvosi akciók filmezésének kulisszatitkai

20:30: Werkfilmek a természetfotózásról

21:00: Tények és tévhitek az állatkórházban

21:30: Vészhelyzet az állatkórházban filmrészletek

Filmvetítések és folyamatos programok

Egész este több helyszínen vetített előadások futnak majd az állatkertben. A Biodóm teraszán például a Biodóm filmes szerepéről, a filmek dínóiról és ikonikus őslényeiről lesz szó, az alpakák kifutója mellett állatos hiedelmek és csillagászati előadások kapnak helyet, az Indiaház előtt az állatok filmes szereposztási hibáit és az oroszlánok hollywoodi ábrázolását mutatják be. De láthatunk filmeket a pókokat övező tévhitekről a vidraház előtt, és lovas vetítésekkel, sőt, lovakról szóló kvízjátékkal is találkozhatunk a Biodóm külső kifutójánál.

A folyamatosan működő programokból is bőven lehet válogatni 19:30 és 23:00 között. Lesz többek között kézműves foglalkoztató, arcfestés, fényfestés az állatkert több pontján, planetáriumi vetítés, csillagászati program, Tapizoo, virtuális valóság élmény, Vurstli és Schaftner-féle körhinta. Az este alatt több állatház és kiállítás is nyitva tart 23:00-ig, köztük a Pálmaház, a Sárkányház, a Varázshegy, az Elefántház, a Cápasuli és a Biodóm egyes részei.

Budapesti Állatkertek Éjszakája jegyinformációk

Az Állatkertek Éjszakája Budapest állatkertjében külön belépőjeggyel látogatható. Jegyet online, a helyszíni pénztárakban és jegyautomatákból is lehet vásárolni, fontos azonban odafigyelni az érkezés időpontjára, mert a pénztárak és a beléptetés 21:30-kor zárnak. A nappali belépőjegyek, valamint az állatkerti bérletek erre az esti rendezvényre nem használhatók fel.

Felnőttjegy (14 évestől) 8 000 Ft

Gyermekjegy (2-14 éves) 5 500 Ft

Állatkertek Éjszakája Szeged: Afrika-tematika a Szegedi Vadasparkban

Időpont: 2026. augusztus 28., péntek, 17:00–22:00

2026. augusztus 28., péntek, 17:00–22:00 Helyszín: Szegedi Vadaspark, 6725 Szeged, Cserepes sor 47.

Programok

A Szegedi Vadasparkban 2026-ban már részletes esti programmal készülnek az Állatkertek Éjszakájára. A szegedi rendezvény az országos Tények és tévhitek az állatvilágban tematika mellett Afrika állatvilágát és kultúráját is középpontba állítja, így látványetetések, tévhiteket körbejáró állomások és afrikai hangulatú kísérőprogramok is lesznek.

17:00: indiai orrszarvú látványetetés

17:00–21:00: „A nyelvével szúr a kígyó! – igaz vagy hamis?” program a Terráriumházban

17:45: oroszlánetetés

18:30: elefántprogram és etetés

19:00–20:00: afrikai táncház a Serengeti Troupé közreműködésével

20:00: Serengeti Troupé autentikus afrikai műsora

sötétedéstől 21:00-ig: éjszakai rovarászás

21:00: Szabó Szonja tűzzsonglőr-bemutatója

egész este: az Interaktív Természetismereti Tudástár állomása a szurikáták közelében

Jegyinformációk

Az Állatkertek Éjszakája Szeged vadasparki programjaihoz egyelőre nem tüntettek fel külön jegyárakat, így jelen állás szerint a normál belépőkkel lehet számolni.

Felnőtt jegy: 6 300 Ft

Gyermekjegy 3–14 éves korig: 4 100 Ft

Kisgyermek regisztrációs jegy 3 év alatt: 300 Ft

Családi jegy, 2 felnőtt + 1 gyermek: 15 300 Ft

Debrecen Állatkertek Éjszakája: állatkerti és vidámparki programok

Időpont: 2026. augusztus 28., péntek

Helyszín: Zoo Debrecen, 4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

Programok

Az Állatkertek Éjszakája Debrecen városában különleges családi élményt jelent, hiszen nem csupán állatkerti, hanem vidámparki program is egyben. A Nagyerdei Kultúrparkban az esti állatkerti élmények mellé vidámparki szórakozás is társul, így a látogatók szakvezetésekkel, látványetetésekkel, „állatok akcióban” programokkal és kísérőműsorokkal is találkozhatnak. A debreceni programban tűzzsonglőrök, táncosok és akrobaták is helyet kapnak, ezért ez a helyszín azoknak is jó választás lehet, akik az állatkerti bemutatók mellett látványosabb esti családi programot keresnek.

Jegyinformációk

Debrecen Állatkertek Éjszakája-programjaihoz nem tüntettek fel külön jegyárat. A fontosabb hagyományos jegytípusok és jegyárak:

Felnőtt belépőjegy: 4 900 Ft/fő

Gyermek belépőjegy 3–14 éves korig: 3 900 Ft/fő

Családi jegy, 1 felnőtt + 1 gyermek: 8 800 Ft

Pécs Állatkertek Éjszakája: mítoszrombolás az állatkertben

Időpont: 2026. augusztus 28., péntek

2026. augusztus 28., péntek Helyszín: Pécs Zoo, 7635 Pécs, Ángyán János u. 1.

Programok

A Pécs Zoo-ban az Állatkertek Éjszakája idején a sötétedés utáni állatkerti hangulat mellett több interaktív és családi program is várja a látogatókat. A pécsi esemény egyik fő eleme a mítoszrombolás lesz: a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelői éjszakai állatokhoz kapcsolódó tévhiteket járnak körül játékos formában.

18:00–23:00: Sötétben tapogatózunk? – Mítoszrombolás a Pécsi Állatkertben. Interaktív játékok, szenzoros dobozok és „Igaz vagy Hamis?” kihívások a DDNPI standjánál.

18:00–23:00: Karkötő, kulcstartó, nyaklánc – Mancsot rá! Kreatív foglalkozás az aulában gyöngyökkel, medálokkal, mancsos és foszforeszkáló kiegészítőkkel.

18:00–22:30: Látványetetések

19:00–23:00: Fényfestés az állatkert több pontján

20:30–23:00: Távcsöves csillagászkodás a szabadtéri színpadnál, a lámák mellett. A program derült, felhőmentes idő esetén indul, 22:00 után akár a Szaturnuszt is meg lehet figyelni.

Jegyárak

Egyelőre nincs információ arról, hogy az Állatkertek Éjszakája Pécs állatkertjében külön jegyvásárláshoz kötött lenne, így a normál állatkerti belépőkkel lehet számolni:

Felnőtt belépőjegy: 4 500 Ft

Diák- és nyugdíjas jegy: 3 400 Ft

Gyermekjegy 3–14 éves korig: 3 200 Ft

Kombinált jegy, 2 felnőtt + 1 gyermek: 10 500 Ft

Állatkertek Éjszakája a Budakeszi Vadasparkban

Időpont: 2026. augusztus 28., péntek, 18:30–23:00

Helyszín: Budakeszi Vadaspark

Programok

A Budakeszi Vadasparkban az Állatkertek Éjszakája idén a félreértett, tévhitekkel körülvett állatokra épül. Az esti programban látványetetések, szakvezetések, állatbemutatók és egész estés interaktív állomások is lesznek, a látogatók pedig többek között rókákról, aranysakálról, mosómedvékről, medvékről, sünökről, baglyokról, vadmacskákról és „nemszeretem” állatokról is hallhatnak érdekességeket.

18:30: kapunyitás

18:45–18:55: Jane, a kölyök aranysakál első esti látványetetése

19:00–19:10: róka látványetetés

19:10–19:35: mosómedve látványetetés

19:40–19:50: medve látványetetés

19:50–20:00: sün látványetetés

20:00–20:45: állatbemutató a színpadon, testközeli találkozással és érdekességekkel

20:10–20:45: szakvezetés több állatos tévhit nyomában, például a farkasok vonyításáról és a szarvasok agancsáról

21:00–21:15: tombolahúzás a nagy szaletliben

21:15–21:45: szakvezetés az állatvilág ismert tévhiteiről

Jegyinformációk

A Budakeszi Vadaspark tájékoztatása szerint a jegyeket az este folyamán csak a helyszínen lehet megvásárolni. A pénztár 22:00-kor, a kapu 23:00-kor zár. Az eseményen a nappali jegyek közül a felnőtt, gyerek, regisztrációs és kedvezményes jegyeket, valamint az éves bérletet és az ajándék- vagy tiszteletjegyet is elfogadják.

A Budakeszi Vadaspark oldalán feltüntetett alapjegyárak:

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Felnőtt jegy: 4 800 Ft

Gyerekjegy: 2 300 Ft

Veresegyház Állatkertek Éjszakája: ragadozók kalandjai a Medveotthonban

Időpont: 2026. augusztus 28., péntek

2026. augusztus 28., péntek Helyszín: Veresegyházi Medveotthon, 2112 Veresegyház, Patak u. 50/a

Programok

A Veresegyházi Medveotthonban az Állatkertek Éjszakája idején esti hangulatban lehet találkozni az állatpark lakóival. A program különlegessége, hogy a látogatók olyan fajok aktivitását is megfigyelhetik, amelyek napközben ritkábban láthatók mozgásban, miközben szakmai bemutatók, állatgondozói beszélgetések és családi kísérőprogramok is várják őket.

Interaktív állati találkozások: állatgondozói standoknál lehet megismerkedni a náluk élő állatokkal, többek között medvékkel, oroszlánokkal, hiúzokkal, tigrisekkel, farkasokkal, ormányos medvékkel, mosómedvékkel és ragadozó madarakkal.

Vezetett séta a parkban: esti séta a Medveotthon területén.

Maciműhely: kézműves program gyerekeknek.

Arcfestés: világító festékkel készülő mintákkal.

Éjszakai kisvasutazás: külön esti kisvasutas program.

Tények és tévhitek kvíz: játékos kvíz ajándékokkal.

Jegyinformációk

A Medveotthon oldalán szereplő normál jegyárak:

Felnőtt jegy: 3 900 Ft

Kedvezményes jegy (diák, gyermek, nyugdíjas): 3 000 Ft

Családi jegy: 3 000 Ft/fő

Állatkertek Éjszakája Poroszló: Éjszaka a Tisza-tavi Ökocentrumban

Időpont: 2026. augusztus 28., péntek

2026. augusztus 28., péntek Helyszín: Tisza-tavi Ökocentrum, 3388 Poroszló, Kossuth Lajos út 41.

Programok

A poroszlói Állatkertek Éjszakája a Tisza-tavi Ökocentrum vízi és szárazföldi élővilágára épít. Az esti programban az óriásakvárium, az éjszakai rovarvilág, a denevérek és a ragadozó madarak is szerepet kapnak, emellett ökológiai előadással is készülnek.

„Ember a vízben!”: merülés az óriásakváriumban

Egzotikusállat-bemutató

Fénycsapdázás: az éjszakai rovarvilág bemutatása

Denevérek az éjszakában

Ragadozómadár-bemutató

Ökológiai előadás

Jegyárak

A poroszlói programnál külön Állatkertek Éjszakája-jegyár nem szerepel, így a Tisza-tavi Ökocentrum alap belépőáraival lehet számolni:

Alap csomag, felnőtt: 4 800 Ft/fő

Alap csomag, kedvezményes: 4 500 Ft/fő

Állatkertek Éjszakája a Kecskeméti Vadaskertben

Időpont: 2026. augusztus 28., péntek, 18:15–23:00

2026. augusztus 28., péntek, 18:15–23:00 Helyszín: Kecskeméti Vadaskert

Programok

A Kecskeméti Vadaskertben különleges esti programokkal készülnek az Állatkertek Éjszakájára. A látványetetések mellett koncert, hüllőbemutató, kígyósimogató és hangulatzenélés is várja a látogatókat. Egész este elérhetők lesznek az Állati kincsek, a Bátorságpróba és az ingyenes arcfestés standjai, emellett ugrálóvár, büfé és ajándékbolt is működik majd.

19:15–19:45: látványetetések két helyszínen. Az első helyszínen tigrisek, makákók, csacsik és szarvasok, a másodikon oroszlánok, mandrillok és lámák szerepelnek.

19:45–20:30: koncert a színpadon

20:00–20:45: hüllőbemutató és kígyósimogató

20:45-től: hangulatzenélés a színpadon

Jegyárak

A helyszínen 22:15-ig lehet jegyet váltani, de az elővételes online jegy már most, kedvezményesen megvehető.

Elővételes online jegy: 2 300 Ft

A Pákozdi Pagonyban éjszakai lakói

Időpont: 2026. augusztus 28., péntek, 17:00–21:00

2026. augusztus 28., péntek, 17:00–21:00 Helyszín: Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétum, 8095 Pákozd, Mészeg-hegy

Programok

A Pákozdi Pagonyban az Állatkertek Éjszakája esti erdei programként épül fel: lesznek szakvezetések, kézműves és öko-játékos foglalkozások, koncert, csillagászat, hőlégballonozás és zsonglőrshow is. A szervezők zseblámpát, kényelmes, erdei sétára alkalmas zárt cipőt és megfelelő ruházatot ajánlanak.

17:00: kapunyitás és jegyvásárlás

17:00–18:00: helyszíni regisztráció a limitált létszámú vadasparki szakvezetésekre és a rejtvénypályára, valamint az előzetesen regisztrált hőlégballon-jegyek átvétele

17:00-tól a rendezvény végéig: gasztró-sarok, kézműves foglalkozás és Öko-játékkert a fedett pihenőhelynél

18:00–18:45: vadasparki szakvezetések limitált létszámmal. A programban szerepel többek között „Tollas túra”, a szarvasok világa és hazánk öt erdei nagyvadfajának bemutatása.

18:00–20:00: köteles hőlégballonozás a Pagony-tó melletti füves területen. A program csak előzetes regisztrációval, 12 év felett, kiegészítőjeggyel vehető igénybe.

19:00–20:00: a Kákics együttes műsora a fedett pihenőhelynél

19:30–21:00: csillagászat a fedett pihenőhely melletti sík területen

20:30: rejtvénypálya eredményhirdetés

20:45–21:00: Lobbanáspont duo-zsonglőr show

Jegyinformációk

A pákozdi esti programra külön belépőt kell váltani. A hőlégballonozás külön előzetes regisztrációhoz és kiegészítőjegyhez kötött.

Felnőtt belépő: 3 500 Ft

Gyermek belépő: 2 200 Ft

Hőlégballon kiegészítőjegy: +5 000 Ft, kizárólag készpénzzel fizethető

Hőlégballon regisztráció: 12 éves kortól, legfeljebb 50 főig, 2026. augusztus 24-ig vagy a létszám beteltéig

Állatkertek Éjszakája Szarvas: Ősi állatok evolúciója

Időpont: 2026. augusztus 29., szombat, 9:00–21:00

2026. augusztus 29., szombat, 9:00–21:00 Helyszín: Körösvölgyi Állatpark, 5540 Szarvas, Anna-liget 1.

Programok

Szarvason nem augusztus 28-án, hanem augusztus 29-én, szombaton tartják az Állatkertek Éjszakáját. A Körösvölgyi Állatpark idei témája az Ősi állatok evolúciója, így a program az ősmaradványoktól a keselyűkön, bölényeken, jávorszarvasokon és farkasokon át egészen az esti csillagászati programokig vezeti végig a látogatókat.

15:00-tól: Évmilliók túlélői – keselyűk. Állatbemutató a fakókeselyűk röpdéjénél.

16:00-tól: Sztyeppi bölények örökösei. Állatbemutató az európai bölények karámjánál.

17:00-tól: Jávorszarvas, egy jégkorszaki óriás. Állatbemutató a jávorszarvas kifutónál.

18:00-tól: Evolúciós sikertörténet – farkasból kutya. Állatbemutató a farkas kifutónál.

19:00-tól: Juhász Ákos előadása: Barangolás az óriások földjén – a pleisztocén megafaunák élővilága, a látogatóközpont konferenciatermében.

20:30–21:00: Csillagok evolúciója. Távcsöves égbolt-kémlelés Tóth János amatőrcsillagásszal a Csáky-kastély kertjében.

Sötétedéstől 21:00-ig: éjjellátózás az állatparkban, az állatpark kilátójából.

Jegyinformációk

A Körösvölgyi Állatpark ezen a napon 9:00 és 21:00 között tart nyitva, belépni 9:00 és 20:00 között lehet. A programhoz külön jegyár nem szerepel, így a normál állatparki belépővel lehet számolni.

Felnőtt belépőjegy: 1 800 Ft/fő

Kedvezményes belépőjegy: 1 200 Ft/fő

Családi jegy, 2 felnőtt + 2 gyermek: 5 500 Ft

További helyszínek és programok országszerte

Az Állatkertek Éjszakája 2026 több más városban is esti programokkal várja a látogatókat. Van, ahol már a pontos nyitvatartás és néhány programelem is ismert, máshol a részletes kínálat később derül ki, ezért indulás előtt érdemes ránézni az adott állatkert friss tájékoztatására.

Állatkertek Éjszakája Jászberény: augusztus 28-án, 19:00 és 23:00 között állatbemutatók, fényfestés és további esti programok várják a látogatókat a Jászberényi Állat- és Növénykertben.

augusztus 28-án, 19:00 és 23:00 között állatbemutatók, fényfestés és további esti programok várják a látogatókat a Jászberényi Állat- és Növénykertben. Állatkertek Éjszakája Győr: a győri a Xantus János Állatkert is csatlakozik a programsorozathoz, ám egyelőre csak a dátum, augusztus 28. ismert. A részletes menetrendet és tematikát később teszik közzé a szervezők.

a győri a Xantus János Állatkert is csatlakozik a programsorozathoz, ám egyelőre csak a dátum, augusztus 28. ismert. A részletes menetrendet és tematikát később teszik közzé a szervezők. Állatkertek Éjszakája Veszprém: augusztus 28-án a Veszprémi Állatkertben is esti programokkal készülnek, a részletes program később várható.

augusztus 28-án a Veszprémi Állatkertben is esti programokkal készülnek, a részletes program később várható. Állatkertek Éjszakája Miskolc: augusztus 28-án 19:00 és 23:00 között a miskolciak látványos bemutatókkal, állatkerti érdekességekkel és sötétedés utáni hangulattal kapcsolódnak az országos programsorozathoz.

Bár a Sóstó Zoo az ország egyik legnépszerűbb állatkertje, Nyíregyháza idén sem csatlakozott a kezdeményezéshez. Az Állatkertek Éjszakája Nyíregyháza környékén élők számára legközelebb Debrecenben és Miskolcon kínál programokat.

Bármelyik helyszínt választjuk is, indulás előtt nem árt ellenőrizni a friss menetrendet, mert több állatkert csak később teszi közzé a részletes programot. Az esti nyitvatartás, az utolsó belépési időpont, a külön jegytípus vagy a korlátozott létszám helyszínenként eltér, ezért családi programként is akkor lehet jól tervezni az Állatkertek Éjszakája 2026-os programjaival, ha a látogatók az állatkert frissített tájékoztatásából indulnak ki.