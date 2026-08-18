Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt a fővárosban több helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni,
Állatkertek Éjszakája 2026: programok és helyszínek országszerte
Augusztus végén ismét jön az Állatkertek Éjszakája. A 2026-os országos programsorozatot augusztus 28-án, pénteken rendezik meg, több helyszínen esti nyitvatartással, állatbemutatókkal, családi programokkal és különleges hangulatú állatkerti sétákkal. A 2026-os rendezvény közös témája a Tények és tévhitek az állatvilágban, így több helyszínen is ismert állatos hiedelmek nyomába eredhetnek a látogatók.
Cikkünk megjelenésekor az Állatkertek Éjszakája 2026 több helyszíne már nyilvánosságra hozta részletes programkínálatát, máshol viszont egyelőre csak a részvétel biztos. A továbbiakban mutatjuk, amit már tudni lehet az idei eseményekről, sorra vesszük a már meghirdetett, részletes programkínálatot, majd azt is megmutatjuk, mely további helyszínek csatlakozására lehet számítani országszerte.
Mikor lesz az Állatkertek Éjszakája 2026-ban?
Idén 15. alkalommal rendezik meg az Állatkertek Éjszakáját, ezúttal augusztus 28-án, pénteken. A Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének 13 tagintézménye kapcsolódik be a programba, így országszerte több helyszínen is esti programokkal várják az állatvilág iránt érdeklődőket.
Az Állatkertek Éjszakája 2026 közös tematikája a Tények és tévhitek az állatvilágban. A szervezők több helyen is olyan állatos hiedelmeket járnak körül, mint hogy valóban vak-e a vakond, hord-e almát a sün a tüskéin, vagy tényleg belegabalyodnak-e a denevérek az emberek hajába. A legtöbb helyszín augusztus 28-án várja a látogatókat, de lehetnek eltérő időpontú kapcsolódó programok is: Szarvason például egy nappal később, augusztus 29-én tartják a rendezvényt.
Állatkertek Éjszakája Budapest: Fővárosi Állat- és Növénykert
- Időpont: 2026. augusztus 28., péntek, 19:00–24:00
- Helyszín: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 6–12.
- Utolsó belépés: 21:30
- Létszámkorlát: egyidejűleg legfeljebb 7000 látogató tartózkodhat a rendezvényen
A Fővárosi Állat- és Növénykert ezúttal is rengeteg változatos programmal készül az Állatkertek éjszakájára. Az országos Tények és tévhitek az állatvilágban tematika mellett a budapesti eseményt filmes vonal is színesíti: lesznek állatos élményprogramok, vetített előadások, koncertek, tűzzsonglőr-előadások, fényfestés, planetáriumi vetítések és több egész este működő interaktív állomás.
Kép forrása: Zoobudapest.com
Állatos élményprogramok
- 19:30: tigrisek etetése a tigriskifutónál
- 19:30: Búvárok a mélyben a Cápasulinál
- 19:30: elefánttréning az Elefántház mögött
- 19:30: tevebemutató a tevekifutó mellett
- 20:00: óriásvidrák etetése az Óriásvidraháznál
- 20:00: oroszlánok etetése az oroszlánkifutónál
- 20:30: elefántok bemutatása az elefántok medencéjénél
- 20:30: kígyótalálkozó a Pálmaházban
- 21:30: Búvárok a mélyben a Cápasulinál
- 21:30: elefántok bemutatása az elefántok medencéjénél
- 21:30–21:50: trópusi eső a Pálmaházban
- 22:00: kígyótalálkozó a Pálmaházban
Főkapu téri színpad
- 19:00: Városi tükörállatok
- 20:00: Kolos koncert
- 20:40: Tűzfészek Tűzzsonglőr Társulat tűzszínházi előadása
- 21:40: Hanga Zoltán beszélgetése Müller Péter Sziámival
- 22:10: Boggie koncert
- 22:45: Tűzfészek Tűzzsonglőr Társulat tűzszínházi előadása
Varázshegy Csillagtér színpad
- 20:00: Hogyan készült a Dr. S.O.S.? – állatorvosi akciók filmezésének kulisszatitkai
- 20:30: Werkfilmek a természetfotózásról
- 21:00: Tények és tévhitek az állatkórházban
- 21:30: Vészhelyzet az állatkórházban filmrészletek
Filmvetítések és folyamatos programok
Egész este több helyszínen vetített előadások futnak majd az állatkertben. A Biodóm teraszán például a Biodóm filmes szerepéről, a filmek dínóiról és ikonikus őslényeiről lesz szó, az alpakák kifutója mellett állatos hiedelmek és csillagászati előadások kapnak helyet, az Indiaház előtt az állatok filmes szereposztási hibáit és az oroszlánok hollywoodi ábrázolását mutatják be. De láthatunk filmeket a pókokat övező tévhitekről a vidraház előtt, és lovas vetítésekkel, sőt, lovakról szóló kvízjátékkal is találkozhatunk a Biodóm külső kifutójánál.
A folyamatosan működő programokból is bőven lehet válogatni 19:30 és 23:00 között. Lesz többek között kézműves foglalkoztató, arcfestés, fényfestés az állatkert több pontján, planetáriumi vetítés, csillagászati program, Tapizoo, virtuális valóság élmény, Vurstli és Schaftner-féle körhinta. Az este alatt több állatház és kiállítás is nyitva tart 23:00-ig, köztük a Pálmaház, a Sárkányház, a Varázshegy, az Elefántház, a Cápasuli és a Biodóm egyes részei.
Budapesti Állatkertek Éjszakája jegyinformációk
Az Állatkertek Éjszakája Budapest állatkertjében külön belépőjeggyel látogatható. Jegyet online, a helyszíni pénztárakban és jegyautomatákból is lehet vásárolni, fontos azonban odafigyelni az érkezés időpontjára, mert a pénztárak és a beléptetés 21:30-kor zárnak. A nappali belépőjegyek, valamint az állatkerti bérletek erre az esti rendezvényre nem használhatók fel.
- Felnőttjegy (14 évestől) 8 000 Ft
- Gyermekjegy (2-14 éves) 5 500 Ft
Állatkertek Éjszakája Szeged: Afrika-tematika a Szegedi Vadasparkban
- Időpont: 2026. augusztus 28., péntek, 17:00–22:00
- Helyszín: Szegedi Vadaspark, 6725 Szeged, Cserepes sor 47.
Programok
A Szegedi Vadasparkban 2026-ban már részletes esti programmal készülnek az Állatkertek Éjszakájára. A szegedi rendezvény az országos Tények és tévhitek az állatvilágban tematika mellett Afrika állatvilágát és kultúráját is középpontba állítja, így látványetetések, tévhiteket körbejáró állomások és afrikai hangulatú kísérőprogramok is lesznek.
- 17:00: indiai orrszarvú látványetetés
- 17:00–21:00: „A nyelvével szúr a kígyó! – igaz vagy hamis?” program a Terráriumházban
- 17:45: oroszlánetetés
- 18:30: elefántprogram és etetés
- 19:00–20:00: afrikai táncház a Serengeti Troupé közreműködésével
- 20:00: Serengeti Troupé autentikus afrikai műsora
- sötétedéstől 21:00-ig: éjszakai rovarászás
- 21:00: Szabó Szonja tűzzsonglőr-bemutatója
- egész este: az Interaktív Természetismereti Tudástár állomása a szurikáták közelében
Jegyinformációk
Az Állatkertek Éjszakája Szeged vadasparki programjaihoz egyelőre nem tüntettek fel külön jegyárakat, így jelen állás szerint a normál belépőkkel lehet számolni.
- Felnőtt jegy: 6 300 Ft
- Gyermekjegy 3–14 éves korig: 4 100 Ft
- Kisgyermek regisztrációs jegy 3 év alatt: 300 Ft
- Családi jegy, 2 felnőtt + 1 gyermek: 15 300 Ft
Debrecen Állatkertek Éjszakája: állatkerti és vidámparki programok
- Időpont: 2026. augusztus 28., péntek
- Helyszín: Zoo Debrecen, 4032 Debrecen, Ady Endre út 1.
Programok
Az Állatkertek Éjszakája Debrecen városában különleges családi élményt jelent, hiszen nem csupán állatkerti, hanem vidámparki program is egyben. A Nagyerdei Kultúrparkban az esti állatkerti élmények mellé vidámparki szórakozás is társul, így a látogatók szakvezetésekkel, látványetetésekkel, „állatok akcióban” programokkal és kísérőműsorokkal is találkozhatnak. A debreceni programban tűzzsonglőrök, táncosok és akrobaták is helyet kapnak, ezért ez a helyszín azoknak is jó választás lehet, akik az állatkerti bemutatók mellett látványosabb esti családi programot keresnek.
Jegyinformációk
Debrecen Állatkertek Éjszakája-programjaihoz nem tüntettek fel külön jegyárat. A fontosabb hagyományos jegytípusok és jegyárak:
- Felnőtt belépőjegy: 4 900 Ft/fő
- Gyermek belépőjegy 3–14 éves korig: 3 900 Ft/fő
- Családi jegy, 1 felnőtt + 1 gyermek: 8 800 Ft
Pécs Állatkertek Éjszakája: mítoszrombolás az állatkertben
- Időpont: 2026. augusztus 28., péntek
- Helyszín: Pécs Zoo, 7635 Pécs, Ángyán János u. 1.
Programok
A Pécs Zoo-ban az Állatkertek Éjszakája idején a sötétedés utáni állatkerti hangulat mellett több interaktív és családi program is várja a látogatókat. A pécsi esemény egyik fő eleme a mítoszrombolás lesz: a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelői éjszakai állatokhoz kapcsolódó tévhiteket járnak körül játékos formában.
- 18:00–23:00: Sötétben tapogatózunk? – Mítoszrombolás a Pécsi Állatkertben. Interaktív játékok, szenzoros dobozok és „Igaz vagy Hamis?” kihívások a DDNPI standjánál.
- 18:00–23:00: Karkötő, kulcstartó, nyaklánc – Mancsot rá! Kreatív foglalkozás az aulában gyöngyökkel, medálokkal, mancsos és foszforeszkáló kiegészítőkkel.
- 18:00–22:30: Látványetetések
- 19:00–23:00: Fényfestés az állatkert több pontján
- 20:30–23:00: Távcsöves csillagászkodás a szabadtéri színpadnál, a lámák mellett. A program derült, felhőmentes idő esetén indul, 22:00 után akár a Szaturnuszt is meg lehet figyelni.
Jegyárak
Egyelőre nincs információ arról, hogy az Állatkertek Éjszakája Pécs állatkertjében külön jegyvásárláshoz kötött lenne, így a normál állatkerti belépőkkel lehet számolni:
- Felnőtt belépőjegy: 4 500 Ft
- Diák- és nyugdíjas jegy: 3 400 Ft
- Gyermekjegy 3–14 éves korig: 3 200 Ft
- Kombinált jegy, 2 felnőtt + 1 gyermek: 10 500 Ft
Állatkertek Éjszakája a Budakeszi Vadasparkban
- Időpont: 2026. augusztus 28., péntek, 18:30–23:00
- Helyszín: Budakeszi Vadaspark
Programok
A Budakeszi Vadasparkban az Állatkertek Éjszakája idén a félreértett, tévhitekkel körülvett állatokra épül. Az esti programban látványetetések, szakvezetések, állatbemutatók és egész estés interaktív állomások is lesznek, a látogatók pedig többek között rókákról, aranysakálról, mosómedvékről, medvékről, sünökről, baglyokról, vadmacskákról és „nemszeretem” állatokról is hallhatnak érdekességeket.
- 18:30: kapunyitás
- 18:45–18:55: Jane, a kölyök aranysakál első esti látványetetése
- 19:00–19:10: róka látványetetés
- 19:10–19:35: mosómedve látványetetés
- 19:40–19:50: medve látványetetés
- 19:50–20:00: sün látványetetés
- 20:00–20:45: állatbemutató a színpadon, testközeli találkozással és érdekességekkel
- 20:10–20:45: szakvezetés több állatos tévhit nyomában, például a farkasok vonyításáról és a szarvasok agancsáról
- 21:00–21:15: tombolahúzás a nagy szaletliben
- 21:15–21:45: szakvezetés az állatvilág ismert tévhiteiről
Jegyinformációk
A Budakeszi Vadaspark tájékoztatása szerint a jegyeket az este folyamán csak a helyszínen lehet megvásárolni. A pénztár 22:00-kor, a kapu 23:00-kor zár. Az eseményen a nappali jegyek közül a felnőtt, gyerek, regisztrációs és kedvezményes jegyeket, valamint az éves bérletet és az ajándék- vagy tiszteletjegyet is elfogadják.
A Budakeszi Vadaspark oldalán feltüntetett alapjegyárak:
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- Felnőtt jegy: 4 800 Ft
- Gyerekjegy: 2 300 Ft
Veresegyház Állatkertek Éjszakája: ragadozók kalandjai a Medveotthonban
- Időpont: 2026. augusztus 28., péntek
- Helyszín: Veresegyházi Medveotthon, 2112 Veresegyház, Patak u. 50/a
Programok
A Veresegyházi Medveotthonban az Állatkertek Éjszakája idején esti hangulatban lehet találkozni az állatpark lakóival. A program különlegessége, hogy a látogatók olyan fajok aktivitását is megfigyelhetik, amelyek napközben ritkábban láthatók mozgásban, miközben szakmai bemutatók, állatgondozói beszélgetések és családi kísérőprogramok is várják őket.
- Interaktív állati találkozások: állatgondozói standoknál lehet megismerkedni a náluk élő állatokkal, többek között medvékkel, oroszlánokkal, hiúzokkal, tigrisekkel, farkasokkal, ormányos medvékkel, mosómedvékkel és ragadozó madarakkal.
- Vezetett séta a parkban: esti séta a Medveotthon területén.
- Maciműhely: kézműves program gyerekeknek.
- Arcfestés: világító festékkel készülő mintákkal.
- Éjszakai kisvasutazás: külön esti kisvasutas program.
- Tények és tévhitek kvíz: játékos kvíz ajándékokkal.
Jegyinformációk
A Medveotthon oldalán szereplő normál jegyárak:
- Felnőtt jegy: 3 900 Ft
- Kedvezményes jegy (diák, gyermek, nyugdíjas): 3 000 Ft
- Családi jegy: 3 000 Ft/fő
Állatkertek Éjszakája Poroszló: Éjszaka a Tisza-tavi Ökocentrumban
- Időpont: 2026. augusztus 28., péntek
- Helyszín: Tisza-tavi Ökocentrum, 3388 Poroszló, Kossuth Lajos út 41.
Programok
A poroszlói Állatkertek Éjszakája a Tisza-tavi Ökocentrum vízi és szárazföldi élővilágára épít. Az esti programban az óriásakvárium, az éjszakai rovarvilág, a denevérek és a ragadozó madarak is szerepet kapnak, emellett ökológiai előadással is készülnek.
- „Ember a vízben!”: merülés az óriásakváriumban
- Egzotikusállat-bemutató
- Fénycsapdázás: az éjszakai rovarvilág bemutatása
- Denevérek az éjszakában
- Ragadozómadár-bemutató
- Ökológiai előadás
Jegyárak
A poroszlói programnál külön Állatkertek Éjszakája-jegyár nem szerepel, így a Tisza-tavi Ökocentrum alap belépőáraival lehet számolni:
- Alap csomag, felnőtt: 4 800 Ft/fő
- Alap csomag, kedvezményes: 4 500 Ft/fő
Állatkertek Éjszakája a Kecskeméti Vadaskertben
- Időpont: 2026. augusztus 28., péntek, 18:15–23:00
- Helyszín: Kecskeméti Vadaskert
Programok
A Kecskeméti Vadaskertben különleges esti programokkal készülnek az Állatkertek Éjszakájára. A látványetetések mellett koncert, hüllőbemutató, kígyósimogató és hangulatzenélés is várja a látogatókat. Egész este elérhetők lesznek az Állati kincsek, a Bátorságpróba és az ingyenes arcfestés standjai, emellett ugrálóvár, büfé és ajándékbolt is működik majd.
- 19:15–19:45: látványetetések két helyszínen. Az első helyszínen tigrisek, makákók, csacsik és szarvasok, a másodikon oroszlánok, mandrillok és lámák szerepelnek.
- 19:45–20:30: koncert a színpadon
- 20:00–20:45: hüllőbemutató és kígyósimogató
- 20:45-től: hangulatzenélés a színpadon
Jegyárak
A helyszínen 22:15-ig lehet jegyet váltani, de az elővételes online jegy már most, kedvezményesen megvehető.
- Elővételes online jegy: 2 300 Ft
A Pákozdi Pagonyban éjszakai lakói
- Időpont: 2026. augusztus 28., péntek, 17:00–21:00
- Helyszín: Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétum, 8095 Pákozd, Mészeg-hegy
Programok
A Pákozdi Pagonyban az Állatkertek Éjszakája esti erdei programként épül fel: lesznek szakvezetések, kézműves és öko-játékos foglalkozások, koncert, csillagászat, hőlégballonozás és zsonglőrshow is. A szervezők zseblámpát, kényelmes, erdei sétára alkalmas zárt cipőt és megfelelő ruházatot ajánlanak.
- 17:00: kapunyitás és jegyvásárlás
- 17:00–18:00: helyszíni regisztráció a limitált létszámú vadasparki szakvezetésekre és a rejtvénypályára, valamint az előzetesen regisztrált hőlégballon-jegyek átvétele
- 17:00-tól a rendezvény végéig: gasztró-sarok, kézműves foglalkozás és Öko-játékkert a fedett pihenőhelynél
- 18:00–18:45: vadasparki szakvezetések limitált létszámmal. A programban szerepel többek között „Tollas túra”, a szarvasok világa és hazánk öt erdei nagyvadfajának bemutatása.
- 18:00–20:00: köteles hőlégballonozás a Pagony-tó melletti füves területen. A program csak előzetes regisztrációval, 12 év felett, kiegészítőjeggyel vehető igénybe.
- 19:00–20:00: a Kákics együttes műsora a fedett pihenőhelynél
- 19:30–21:00: csillagászat a fedett pihenőhely melletti sík területen
- 20:30: rejtvénypálya eredményhirdetés
- 20:45–21:00: Lobbanáspont duo-zsonglőr show
Jegyinformációk
A pákozdi esti programra külön belépőt kell váltani. A hőlégballonozás külön előzetes regisztrációhoz és kiegészítőjegyhez kötött.
- Felnőtt belépő: 3 500 Ft
- Gyermek belépő: 2 200 Ft
- Hőlégballon kiegészítőjegy: +5 000 Ft, kizárólag készpénzzel fizethető
- Hőlégballon regisztráció: 12 éves kortól, legfeljebb 50 főig, 2026. augusztus 24-ig vagy a létszám beteltéig
Állatkertek Éjszakája Szarvas: Ősi állatok evolúciója
- Időpont: 2026. augusztus 29., szombat, 9:00–21:00
- Helyszín: Körösvölgyi Állatpark, 5540 Szarvas, Anna-liget 1.
Programok
Szarvason nem augusztus 28-án, hanem augusztus 29-én, szombaton tartják az Állatkertek Éjszakáját. A Körösvölgyi Állatpark idei témája az Ősi állatok evolúciója, így a program az ősmaradványoktól a keselyűkön, bölényeken, jávorszarvasokon és farkasokon át egészen az esti csillagászati programokig vezeti végig a látogatókat.
- 15:00-tól: Évmilliók túlélői – keselyűk. Állatbemutató a fakókeselyűk röpdéjénél.
- 16:00-tól: Sztyeppi bölények örökösei. Állatbemutató az európai bölények karámjánál.
- 17:00-tól: Jávorszarvas, egy jégkorszaki óriás. Állatbemutató a jávorszarvas kifutónál.
- 18:00-tól: Evolúciós sikertörténet – farkasból kutya. Állatbemutató a farkas kifutónál.
- 19:00-tól: Juhász Ákos előadása: Barangolás az óriások földjén – a pleisztocén megafaunák élővilága, a látogatóközpont konferenciatermében.
- 20:30–21:00: Csillagok evolúciója. Távcsöves égbolt-kémlelés Tóth János amatőrcsillagásszal a Csáky-kastély kertjében.
- Sötétedéstől 21:00-ig: éjjellátózás az állatparkban, az állatpark kilátójából.
Jegyinformációk
A Körösvölgyi Állatpark ezen a napon 9:00 és 21:00 között tart nyitva, belépni 9:00 és 20:00 között lehet. A programhoz külön jegyár nem szerepel, így a normál állatparki belépővel lehet számolni.
- Felnőtt belépőjegy: 1 800 Ft/fő
- Kedvezményes belépőjegy: 1 200 Ft/fő
- Családi jegy, 2 felnőtt + 2 gyermek: 5 500 Ft
További helyszínek és programok országszerte
Az Állatkertek Éjszakája 2026 több más városban is esti programokkal várja a látogatókat. Van, ahol már a pontos nyitvatartás és néhány programelem is ismert, máshol a részletes kínálat később derül ki, ezért indulás előtt érdemes ránézni az adott állatkert friss tájékoztatására.
- Állatkertek Éjszakája Jászberény: augusztus 28-án, 19:00 és 23:00 között állatbemutatók, fényfestés és további esti programok várják a látogatókat a Jászberényi Állat- és Növénykertben.
- Állatkertek Éjszakája Győr: a győri a Xantus János Állatkert is csatlakozik a programsorozathoz, ám egyelőre csak a dátum, augusztus 28. ismert. A részletes menetrendet és tematikát később teszik közzé a szervezők.
- Állatkertek Éjszakája Veszprém: augusztus 28-án a Veszprémi Állatkertben is esti programokkal készülnek, a részletes program később várható.
- Állatkertek Éjszakája Miskolc: augusztus 28-án 19:00 és 23:00 között a miskolciak látványos bemutatókkal, állatkerti érdekességekkel és sötétedés utáni hangulattal kapcsolódnak az országos programsorozathoz.
Bár a Sóstó Zoo az ország egyik legnépszerűbb állatkertje, Nyíregyháza idén sem csatlakozott a kezdeményezéshez. Az Állatkertek Éjszakája Nyíregyháza környékén élők számára legközelebb Debrecenben és Miskolcon kínál programokat.
Bármelyik helyszínt választjuk is, indulás előtt nem árt ellenőrizni a friss menetrendet, mert több állatkert csak később teszi közzé a részletes programot. Az esti nyitvatartás, az utolsó belépési időpont, a külön jegytípus vagy a korlátozott létszám helyszínenként eltér, ezért családi programként is akkor lehet jól tervezni az Állatkertek Éjszakája 2026-os programjaival, ha a látogatók az állatkert frissített tájékoztatásából indulnak ki.
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A szépségkirálynőnek járó koronát a szokásoknak megfelelően a verseny tavalyi győztese adta át utódjának, öttagú zsűri döntött.
Bár a tervezettnél kevesebben, mintegy 350-360 ezren látogattak ki az idei Sziget fesztiválra, és a pénzügyi veszteség is meghaladja a várakozásokat, Gerendai Károly alapító szerint...
Kihúzták az Ötöslottó 2026/33. heti nyerőszámait, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Vajon volt a héten telitalálat?
A volt tévés a domonyvölgyi strandot üzemelteti, nyaranta ott lakik - gyermekeivel együtt.
Távozik az RTL-től Heer Orsolya, a csatorna egyik népszerű híradósa, aki a jövőben a megújuló közmédiánál folytathatja televíziós pályafutását.
Aki jövő vasárnapig regisztrál, kedvezményesen juthat fesztiválbérlethez a 2027-es Szigetre - és már most beleszólhat abba, ki lépjen fel.
Nem volt telitalálat az európai szuperlottón: mutatjuk a számokat, a magyarok sem kaszáltak most nagyot
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/33. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született. Három külföldi játékos nagyjából 575 ezer euróval - közel 209 millió forinttal...
Vagyonokat érhetnek ezek a gyűjthető kártyák: rengeteg magyar otthonában ott lapulhat a százezres kincs
Míg a nagyszülők még bélyegekért rajongtak, manapság a gyűjthető kártyák megszállottjai.
Különleges sorsjeggyel bővül a Szerencsejáték Zrt. kínálata: érkezik a Budapest sorsjegy, amely a főváros ikonikus nevezetességeit, virtuális városnézést és kiemelkedő nyerési esélyt kínál a játékosoknak.
Megjelent az a kormányrendelet, amely etikai és állatvédelmi okokra hivatkozva 2027. január 1-jétől betiltja a vadállatok cirkuszi szerepeltetését.
A közösségi médiában tojásdobálást szerveztek az énekesnő ellen, ami miatt a település polgármestere a rendőrséget is értesítette.
Vajon elvitte valaki az 940 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
A Powerball-főnyeremény megütésének esélye mindössze 1 a 292,2 millióhoz.