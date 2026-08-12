2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
22 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az ágyán ülve a mobiltelefonját használja
Egészség

Kiderült a csonttörések sötét titka: ennél a sérülésnél nagyon ráfázhatnak a nők

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 13:02

Világszerte 178 millió új csonttörés történt 2019-ben, a leggyakoribb sérülések pedig az alsó végtagokat és az alkart érintették. A férfiak szinte valamennyi töréstípusnál felülreprezentáltak, a csípőtöréseknél azonban megfordul az arány. A sérülések nemcsak egészségügyi, hanem jelentős anyagi terhet is jelenthetnek: a biztosítók magyarországi tapasztalatai szerint a gyermekeket érintő baleseti kárbejelentések között is a csonttörés a leggyakoribb.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Visual Capitalist nemrégiben vizualizálta a Global Burden of Disease 2019 kutatását, mely 204 ország és terület adatai alapján vizsgálta meg, hogy a test mely részein történik a legtöbb csonttörés. A számokból az is kiderül, hogy jelentős különbségek vannak a férfiak és a nők sérülései között, és az életkor előrehaladtával a jellemző töréstípusok is megváltoznak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár az életkor szerint standardizált törési arány 1990 óta valamelyest csökkent, a népesség növekedése és öregedése miatt a csonttörések teljes száma jelentősen emelkedett: 2019-ben pedig világszerte mintegy 178 millió új törés történt.

Az alsó lábszár és az alkar törik el a leggyakrabban

A legtöbb sérülés a térdet, a sípcsontot, a szárkapocscsontot és a bokát magában foglaló alsó lábszári csoportban történt. Egyetlen év alatt 32,7 millió ilyen esetet becsültek, ettől pedig alig maradtak el az alkar, vagyis az orsó- és singcsont törései, amelyekből 30,7 millió fordult elő.

A harmadik helyre a kulcscsont, a lapocka és a felkarcsont törései kerültek 19,3 millió esettel, a kéz- és csuklótörések száma pedig 19 millió volt. Ez azt jelenti, hogy a négy leggyakoribb, kivétel nélkül a végtagokat érintő töréscsoport együttesen több mint 100 millió új esetet adott.

A combcsontnak a combnyakat nem tartalmazó töréseiből 14,6 millió, csípőtörésből pedig 14,2 millió történt. A lábfej és az arccsontok sérülései egyaránt 10,7 millió embert érintettek, míg a gerinctörések száma 8,6 millió, a koponyatöréseké 7,6 millió volt.

A férfiaknál több a csonttörés

A nemek szerinti bontásból jól látszik, hogy szinte valamennyi vizsgált testtájnál több férfi szenvedett csonttörést, mint nő. Azonban míg az alsó lábszárat érintő törésekből 19,3 millió jutott a férfiakra és 13,4 millió a nőkre, az alkartöréseknél jóval kisebb volt a különbség: 15,7 millió férfit és 15 millió nőt érintett.

A legnagyobb eltérések a jellemzően komolyabb traumákhoz kapcsolódó sérüléseknél jelentkeztek, itt a nők aránya kevesebb mint a fele a férfiak arányának. Koponyatörést például 5,2 millió férfi és 2,4 millió nő szenvedett, az arccsonttörések pedig 7,1 millió férfit és 3,5 millió nőt érintettek.

A különbség hátterében a közlekedési baleseteknek, a kontaktsportoknak, a munkahelyi veszélyeknek és más magasabb kockázatú tevékenységeknek való eltérő kitettség állhat. Ez magyarázhatja azt is, hogy serdülőkorban és fiatal felnőttként a férfiak körében szintén magasabb a törések aránya.

A csípőtörés a kivétel

A csípő az egyetlen olyan törési kategória a rangsorban, amelyben egyértelműen több nő érintett. Világszerte körülbelül 8,1 millió nő és 6,1 millió férfi szenvedett csípőtörést. A különbség elsősorban az életkorral és a csontok állapotának változásával magyarázható. A menopauza után csökkenő ösztrogénszint felgyorsíthatja a csontvesztést, ezzel növelve a csontritkulás és az úgynevezett fragilitási törések veszélyét. Körülbelül 65 éves kor után a nőknél már összességében is több törés fordul elő, a különbség pedig a legidősebb korosztályokban válik igazán jelentőssé.

A csontritkulás ugyan gyakrabban érinti a nőket, a férfiaknál bekövetkező csípőtörések következményei is rendkívül súlyosak lehetnek. A férfiakat ráadásul ritkábban vizsgálják csontritkulással, és a csípőtörést követő halálozásuk is magasabb lehet, részben a későbbi felismerés és kezelés miatt.

Az idősödő társadalmakban ezért egyre fontosabbá válik a törések megelőzése. Ebben nemcsak a csontsűrűség megőrzésének, hanem az izomerőnek, az egyensúlynak, a megfelelő táplálkozásnak és az elesések megelőzésének is szerepe van.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Törés esetén jól jön a biztosítás is, pláne külföldön

Ha a csonttörésekről beszélünk, elkerülhetetlen a biztosítás kérdése is. Egy komolyabb csonttörés ugyanis hosszú rehabilitációval, jelentős kiadásokkal és bevételkieséssel is járhat. Egyre több sérülés történik kerékpározás vagy rollerezés közben, de a sportbalesetek és a hétköznapi esések is heteken át tartó munkaképtelenséget okozhatnak egyes munkakörökben. Egy egyszerűbb törés gyógyulása általában 4–6 hetet vesz igénybe, súlyosabb, műtétet is igénylő esetben azonban hónapokig tarthat a felépülés.

A társadalombiztosítás ugyan fedezheti az orvosi ellátás jelentős részét, a táppénz miatt csökkenhet a beteg jövedelme, miközben gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre és rehabilitációra is költenie kell. Egy megfelelő balesetbiztosítás ilyenkor egyszeri térítéssel, kórházi napi térítéssel vagy a műtéti és rehabilitációs költségek fedezésével enyhítheti az anyagi terheket.

Külföldön még nagyobb jelentősége lehet a megfelelő védelemnek, különösen síelés, snowboardozás vagy más, magasabb kockázatú sport esetén. Biztosításkötés előtt ezért nemcsak a csonttörésre járó összeg nagyságát érdemes ellenőrizni, hanem azt is, hogy a szerződés fedezi-e a külföldi orvosi ellátást, a mentést, a hazaszállítást, a műtétet, a kórházi kezelést, a rehabilitációt és a maradandó egészségkárosodást. Arra is figyelni kell, hogy az adott sporttevékenység szerepel-e a biztosítás által fedezett kockázatok között.

Kapcsolódó cikkeink:

A magyar gyermekeknél is a csonttörés a leggyakoribb

A Pénzcentrum korábbi körképében több biztosító is arról számolt be, hogy a gyermekek körében a csonttörés számít a leggyakoribb baleseti eseménynek. Az Allianz például tavaly nyáron több ezer, gyermekekhez kapcsolódó kárbejelentést regisztrált, ami nagyságrendileg megfelelt a korábbi években tapasztaltaknak.

A káresetek többsége hétköznapi helyzetekhez kapcsolódott. Gyakran játszótéri esések, közlekedési balesetek vagy sportolás közben szerzett sérülések miatt fordultak a biztosítóhoz. Súlyosabb esetek is előfordultak: volt, akit autó sodort el, más testnevelésórán vagy edzésen sérült meg komolyabban.

A Generali tapasztalatai szerint nyáron a gyerekek több időt töltenek a szabadban, gyakrabban kerékpároznak, rollereznek, sportolnak és táboroznak, ami a balesetek számában is megmutatkozik. A biztosító olyan rolleres káresettel is találkozott, amelyben nem a járművet vezető gyermek, hanem az utasa sérült meg. 

Csonttörésre csak 3000 forintot fizet az állami biztosítás

A 3 és 18 év közötti gyermekek automatikusan államilag finanszírozott balesetbiztosításban részesülnek, ennek szolgáltatási összege azonban alacsony: csonttörés esetén mindössze 3000 forintos térítés jár.

Ez az összeg csak töredékét fedezheti azoknak a kiadásoknak, amelyek egy komolyabb sérülés után jelentkezhetnek. A családnak többletköltséget okozhat az utazás, a gyógyszerek vagy a rehabilitáció, a szülő pedig jövedelemtől eshet el, ha otthon kell maradnia a gyermek ápolása miatt. Hosszabb felépülés esetén az iskolai lemaradás pótlásáról is gondoskodni kellhet.

A külön biztosítások csonttörés, műtét, kórházi ellátás vagy maradandó egészségkárosodás esetén is téríthetnek, a fedezetek és a kizárások azonban biztosítónként eltérnek. Különösen fontos ellenőrizni, hogy a választott konstrukció sportolás vagy verseny közben bekövetkező balesetekre is érvényes-e. Külföldi utazásnál pedig önmagában a balesetbiztosítás nem feltétlenül elegendő, ilyenkor utasbiztosításra is szükség lehet.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #egészség #baleset #egészségügy #utasbiztosítás #allianz #nők #férfiak #idősek #biztosítók #gyermekek #csonttörés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:03
21:32
20:58
20:33
20:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 12.
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
2026. augusztus 11.
Súlyos krízis közeleg a magyar családokban: erre a rejtett teherre szinte senki sincs felkészülve
2026. augusztus 12.
Felejtsd el a megszokott nyaralóhelyeket: ez a csodás európai sziget lett a világ új kedvenc úti célja
2026. augusztus 12.
Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?
2026. augusztus 11.
Agyad eldobod, mennyi kaszált Messi és Ronaldo: itt a lista, milliárdok repkednek a zsebükbe
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 13. csütörtök
Ipoly
33. hét
Augusztus 12.
A fiatalok világnapja
Augusztus 12.
Az elefántok napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
2
2 hete
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
3
2 hete
Megdőlt a legnagyobb tévhit a vízivással kapcsolatban: erről rengeteg magyar nem tudott
4
2 hete
Riasztó eredmények Debrecennél: határérték feletti mangánkoncentrációt mértek a kutak vizében
5
3 hete
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
PÉNZÜGYI KISOKOS
Következményi kár
tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 20:58
A Skandináv lottó nyerőszámai a 33. héten
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 18:02
Kvíz: Mit adtak nekünk a rómaiak? Lássuk, mennyire ismered az ókori Róma örökségét!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 12. 20:29
190 éve nem látott hőség pusztít ebben a térségben