Kiderült a csonttörések sötét titka: ennél a sérülésnél nagyon ráfázhatnak a nők

Világszerte 178 millió új csonttörés történt 2019-ben, a leggyakoribb sérülések pedig az alsó végtagokat és az alkart érintették. A férfiak szinte valamennyi töréstípusnál felülreprezentáltak, a csípőtöréseknél azonban megfordul az arány. A sérülések nemcsak egészségügyi, hanem jelentős anyagi terhet is jelenthetnek: a biztosítók magyarországi tapasztalatai szerint a gyermekeket érintő baleseti kárbejelentések között is a csonttörés a leggyakoribb.

A Visual Capitalist nemrégiben vizualizálta a Global Burden of Disease 2019 kutatását, mely 204 ország és terület adatai alapján vizsgálta meg, hogy a test mely részein történik a legtöbb csonttörés. A számokból az is kiderül, hogy jelentős különbségek vannak a férfiak és a nők sérülései között, és az életkor előrehaladtával a jellemző töréstípusok is megváltoznak.

Bár az életkor szerint standardizált törési arány 1990 óta valamelyest csökkent, a népesség növekedése és öregedése miatt a csonttörések teljes száma jelentősen emelkedett: 2019-ben pedig világszerte mintegy 178 millió új törés történt.

Az alsó lábszár és az alkar törik el a leggyakrabban

A legtöbb sérülés a térdet, a sípcsontot, a szárkapocscsontot és a bokát magában foglaló alsó lábszári csoportban történt. Egyetlen év alatt 32,7 millió ilyen esetet becsültek, ettől pedig alig maradtak el az alkar, vagyis az orsó- és singcsont törései, amelyekből 30,7 millió fordult elő.

A harmadik helyre a kulcscsont, a lapocka és a felkarcsont törései kerültek 19,3 millió esettel, a kéz- és csuklótörések száma pedig 19 millió volt. Ez azt jelenti, hogy a négy leggyakoribb, kivétel nélkül a végtagokat érintő töréscsoport együttesen több mint 100 millió új esetet adott.

A combcsontnak a combnyakat nem tartalmazó töréseiből 14,6 millió, csípőtörésből pedig 14,2 millió történt. A lábfej és az arccsontok sérülései egyaránt 10,7 millió embert érintettek, míg a gerinctörések száma 8,6 millió, a koponyatöréseké 7,6 millió volt.

A férfiaknál több a csonttörés

A nemek szerinti bontásból jól látszik, hogy szinte valamennyi vizsgált testtájnál több férfi szenvedett csonttörést, mint nő. Azonban míg az alsó lábszárat érintő törésekből 19,3 millió jutott a férfiakra és 13,4 millió a nőkre, az alkartöréseknél jóval kisebb volt a különbség: 15,7 millió férfit és 15 millió nőt érintett.

A legnagyobb eltérések a jellemzően komolyabb traumákhoz kapcsolódó sérüléseknél jelentkeztek, itt a nők aránya kevesebb mint a fele a férfiak arányának. Koponyatörést például 5,2 millió férfi és 2,4 millió nő szenvedett, az arccsonttörések pedig 7,1 millió férfit és 3,5 millió nőt érintettek.

A különbség hátterében a közlekedési baleseteknek, a kontaktsportoknak, a munkahelyi veszélyeknek és más magasabb kockázatú tevékenységeknek való eltérő kitettség állhat. Ez magyarázhatja azt is, hogy serdülőkorban és fiatal felnőttként a férfiak körében szintén magasabb a törések aránya.

A csípőtörés a kivétel

A csípő az egyetlen olyan törési kategória a rangsorban, amelyben egyértelműen több nő érintett. Világszerte körülbelül 8,1 millió nő és 6,1 millió férfi szenvedett csípőtörést. A különbség elsősorban az életkorral és a csontok állapotának változásával magyarázható. A menopauza után csökkenő ösztrogénszint felgyorsíthatja a csontvesztést, ezzel növelve a csontritkulás és az úgynevezett fragilitási törések veszélyét. Körülbelül 65 éves kor után a nőknél már összességében is több törés fordul elő, a különbség pedig a legidősebb korosztályokban válik igazán jelentőssé.

A csontritkulás ugyan gyakrabban érinti a nőket, a férfiaknál bekövetkező csípőtörések következményei is rendkívül súlyosak lehetnek. A férfiakat ráadásul ritkábban vizsgálják csontritkulással, és a csípőtörést követő halálozásuk is magasabb lehet, részben a későbbi felismerés és kezelés miatt.

Az idősödő társadalmakban ezért egyre fontosabbá válik a törések megelőzése. Ebben nemcsak a csontsűrűség megőrzésének, hanem az izomerőnek, az egyensúlynak, a megfelelő táplálkozásnak és az elesések megelőzésének is szerepe van.

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Törés esetén jól jön a biztosítás is, pláne külföldön

Ha a csonttörésekről beszélünk, elkerülhetetlen a biztosítás kérdése is. Egy komolyabb csonttörés ugyanis hosszú rehabilitációval, jelentős kiadásokkal és bevételkieséssel is járhat. Egyre több sérülés történik kerékpározás vagy rollerezés közben, de a sportbalesetek és a hétköznapi esések is heteken át tartó munkaképtelenséget okozhatnak egyes munkakörökben. Egy egyszerűbb törés gyógyulása általában 4–6 hetet vesz igénybe, súlyosabb, műtétet is igénylő esetben azonban hónapokig tarthat a felépülés.

A társadalombiztosítás ugyan fedezheti az orvosi ellátás jelentős részét, a táppénz miatt csökkenhet a beteg jövedelme, miközben gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre és rehabilitációra is költenie kell. Egy megfelelő balesetbiztosítás ilyenkor egyszeri térítéssel, kórházi napi térítéssel vagy a műtéti és rehabilitációs költségek fedezésével enyhítheti az anyagi terheket.

Külföldön még nagyobb jelentősége lehet a megfelelő védelemnek, különösen síelés, snowboardozás vagy más, magasabb kockázatú sport esetén. Biztosításkötés előtt ezért nemcsak a csonttörésre járó összeg nagyságát érdemes ellenőrizni, hanem azt is, hogy a szerződés fedezi-e a külföldi orvosi ellátást, a mentést, a hazaszállítást, a műtétet, a kórházi kezelést, a rehabilitációt és a maradandó egészségkárosodást. Arra is figyelni kell, hogy az adott sporttevékenység szerepel-e a biztosítás által fedezett kockázatok között.

A magyar gyermekeknél is a csonttörés a leggyakoribb

A Pénzcentrum korábbi körképében több biztosító is arról számolt be, hogy a gyermekek körében a csonttörés számít a leggyakoribb baleseti eseménynek. Az Allianz például tavaly nyáron több ezer, gyermekekhez kapcsolódó kárbejelentést regisztrált, ami nagyságrendileg megfelelt a korábbi években tapasztaltaknak.

A káresetek többsége hétköznapi helyzetekhez kapcsolódott. Gyakran játszótéri esések, közlekedési balesetek vagy sportolás közben szerzett sérülések miatt fordultak a biztosítóhoz. Súlyosabb esetek is előfordultak: volt, akit autó sodort el, más testnevelésórán vagy edzésen sérült meg komolyabban.

A Generali tapasztalatai szerint nyáron a gyerekek több időt töltenek a szabadban, gyakrabban kerékpároznak, rollereznek, sportolnak és táboroznak, ami a balesetek számában is megmutatkozik. A biztosító olyan rolleres káresettel is találkozott, amelyben nem a járművet vezető gyermek, hanem az utasa sérült meg.

Csonttörésre csak 3000 forintot fizet az állami biztosítás

A 3 és 18 év közötti gyermekek automatikusan államilag finanszírozott balesetbiztosításban részesülnek, ennek szolgáltatási összege azonban alacsony: csonttörés esetén mindössze 3000 forintos térítés jár.

Ez az összeg csak töredékét fedezheti azoknak a kiadásoknak, amelyek egy komolyabb sérülés után jelentkezhetnek. A családnak többletköltséget okozhat az utazás, a gyógyszerek vagy a rehabilitáció, a szülő pedig jövedelemtől eshet el, ha otthon kell maradnia a gyermek ápolása miatt. Hosszabb felépülés esetén az iskolai lemaradás pótlásáról is gondoskodni kellhet.

A külön biztosítások csonttörés, műtét, kórházi ellátás vagy maradandó egészségkárosodás esetén is téríthetnek, a fedezetek és a kizárások azonban biztosítónként eltérnek. Különösen fontos ellenőrizni, hogy a választott konstrukció sportolás vagy verseny közben bekövetkező balesetekre is érvényes-e. Külföldi utazásnál pedig önmagában a balesetbiztosítás nem feltétlenül elegendő, ilyenkor utasbiztosításra is szükség lehet.