Unatkozik a forint, semmi sem történik vele

Kevéssé változott, kissé erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 365,07 forinton állt az előző délután hét órai 365,25 forint után, a dollár jegyzése 316,53 forintra húzódott vissza 316,62 forintról, a svájci franké pedig 389,66 forintra csökkent 390,16-ról.

A forint jelenlegi árfolyamán erősebben áll az év eleji jegyzésnél, 5,1 százalékkal az euró, 3,3 százalékkal a dollár és 5,7 százalékkal a svájci frank ellenében.