2026. augusztus 12. szerda Klára
30 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Gazdaság

Unatkozik a forint, semmi sem történik vele

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 09:31

Kevéssé változott, kissé erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az euró jegyzése reggel hét órakor 365,07 forinton állt az előző délután hét órai 365,25 forint után, a dollár jegyzése 316,53 forintra húzódott vissza 316,62 forintról, a svájci franké pedig 389,66 forintra csökkent 390,16-ról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A forint jelenlegi árfolyamán erősebben áll az év eleji jegyzésnél, 5,1 százalékkal az euró, 3,3 százalékkal a dollár és 5,7 százalékkal a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #bét #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Erősen kezdi a hetet a forint

Erősen kezdi a hetet a forint

A forint 0,3 százalékkal áll erősebben az egy héttel korábbi, hétfői kezdésnél az euróval és 0,5 százalékkal erősebben a dollárral és a svájci frankkal szemben.

FRISS HÍREK
Több friss hír
10:28
10:22
10:15
10:03
09:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. augusztus 11. 16:50
Már látják a szakemberek, melyik nap lesz vízválasztó az időjárásban  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
Bankmonitor  |  2026. augusztus 12. 09:23
Évente 42 ezer forintot is elvihet a bankszámlád: miért nem váltasz, ha már rég megtehetnéd?
Június végén lejárt a bankszámladíjakra vonatkozó díjstop, júliustól pedig több banknál drágult a ba...
MEDIA1  |  2026. augusztus 11. 17:31
Meghalt Kis Ervin Egon
Súlyos betegség következtében életének 61. évében elhunyt Kis Ervin Egon újságíró, dokumentumfilmes,...
Holdblog  |  2026. augusztus 10. 11:25
Mad Max Hegyalján
HOLD After Hours Balásy Zsolttal és Pekár Dáviddal Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD Af...
ChikansPlanet  |  2026. augusztus 7. 08:00
A városok egyik legjobb klímafegyvere a fa, de a legtöbb helyen még mindig nem ültetnek eleget
A városi hőségnek évente 350 ezren esnek áldozatául. Két friss kutatás egybehangzó eredménye szerint...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 12.
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
2026. augusztus 11.
Súlyos krízis közeleg a magyar családokban: erre a rejtett teherre szinte senki sincs felkészülve
2026. augusztus 12.
Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?
2026. augusztus 11.
Agyad eldobod, mennyi kaszált Messi és Ronaldo: itt a lista, milliárdok repkednek a zsebükbe
2026. augusztus 11.
Kiderült, ez az egy állam van biztonságban Európában: minden más országban jöhet a hidegzuhany, ha egyszer kitör a háború
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 12. szerda
Klára
33. hét
Augusztus 12.
A fiatalok világnapja
Augusztus 12.
Az elefántok napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Döntött a kormány: nagy változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
2
2 hete
Nagy fordulat az energiaválságban: három nap után újraindult az egyik legfontosabb magyar erőmű
3
1 hete
Veszélyben a 13. és 14. havi nyugdíj? Fájdalmas szigorítást javasolnak a szakértők, itt a feketeleves
4
3 napja
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
5
2 hete
Azonnali felhívást intézett a magyarokhoz az E.ON: ezt kérik minden háztartástól a brutális hőségben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adónem
az adó valamely fajtája. (pl: SZJA, ÁFA)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 10:03
Agyad eldobod, milyen robotokat fejlesztenek a hazai laborokban: tényleg elvehetik hamarosan a magyarok munkáját?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 12. 06:14
Kinyírja a hőség a tujákat: itt az új sláger, az aszálytűrő „csodasövény”, de van vele egy bökkenő
Agrárszektor  |  2026. augusztus 12. 10:27
Beindult a vész-üzemmód itthon: nagyobb a baj, mint sokan gondolják