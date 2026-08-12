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105 éve nem történt ilyen Budapesten: ez azért nagyon kegyetlen forróság
Beállította a több mint százéves fővárosi melegrekordot a keddi kánikula, augusztus 11-én ugyanis 37,9 Celsius-fokot mértek Újpesten - közölte az Időkép.
A tartós hőség miatt kedden az ország számos pontján 35 fok fölé, több helyen pedig 38–39 fok köré forrósodott a levegő. A HungaroMet előzetes adatai alapján a kora délutáni órákban az újpesti mérőállomáson 37,9 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála.
Ez az érték hajszálpontosan megegyezik az augusztus 11-re vonatkozó eddigi budapesti rekorddal. A korábbi napi csúcsot még 1921-ben regisztrálták, amikor a Gellért-hegyen, valamint az Országút állomáson egyaránt ezt a hőmérsékletet mutatták a műszerek a délutáni órákban.
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