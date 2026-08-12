105 éve nem történt ilyen Budapesten: ez azért nagyon kegyetlen forróság

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Beállította a több mint százéves fővárosi melegrekordot a keddi kánikula, augusztus 11-én ugyanis 37,9 Celsius-fokot mértek Újpesten - közölte az Időkép.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A tartós hőség miatt kedden az ország számos pontján 35 fok fölé, több helyen pedig 38–39 fok köré forrósodott a levegő. A HungaroMet előzetes adatai alapján a kora délutáni órákban az újpesti mérőállomáson 37,9 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ez az érték hajszálpontosan megegyezik az augusztus 11-re vonatkozó eddigi budapesti rekorddal. A korábbi napi csúcsot még 1921-ben regisztrálták, amikor a Gellért-hegyen, valamint az Országút állomáson egyaránt ezt a hőmérsékletet mutatták a műszerek a délutáni órákban.

Címlapkép: Getty Images

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