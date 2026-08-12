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Kvíz

Kvíz: Mit adtak nekünk a rómaiak? Lássuk, mennyire ismered az ókori Róma örökségét!

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 18:02

A Savaria Történelmi Karnevál minden évben látványosan idézi meg az ókori Róma világát, de a rómaiak öröksége jóval több annál, mint amit egy történelmi fesztiválon látunk. Számos olyan megoldás, intézmény és hétköznapi dolog eredete nyúlik vissza hozzájuk, amelyet ma is ismerünk vagy használunk.  Te vajon tudod, hogy mit adtak nekünk a rómaiak? Ebből a 10 kérdéses, igaz-hamis kvízből kiderül!

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Kvíz: Mit adtak nekünk a rómaiak? Lássuk, mennyire ismered az ókori Róma örökségét!

1/10 kérdés
A „július” hónap Julius Caesarról kapta a nevét.
Hamis
Igaz
2/10 kérdés
A rómaiak már használtak padlófűtést.
Igaz
Hamis
3/10 kérdés
A boltív római eredetű építészeti megoldás.
Igaz
Hamis
4/10 kérdés
A rómaiak már használtak üvegablakokat.
Hamis
Igaz
5/10 kérdés
A rómaiak már működtettek nyilvános fürdőket.
Hamis
Igaz
6/10 kérdés
A római számok közül a nulla jelét (0) használjuk ma is.
Igaz
Hamis
7/10 kérdés
A római államnak volt szervezett postai és futárszolgálata.
Igaz
Hamis
8/10 kérdés
A városok vízvezeték-rendszerei a római korban jelentek meg először.
Hamis
Igaz
9/10 kérdés
A római jog számos alapelve ma is jelen van a magyar jogrendszerben.
Igaz
Hamis
10/10 kérdés
A rómaiak már használtak betont.
Igaz
Hamis
Címlapkép: Getty Images
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