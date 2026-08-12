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A Savaria Történelmi Karnevál minden évben látványosan idézi meg az ókori Róma világát, de a rómaiak öröksége jóval több annál, mint amit egy történelmi fesztiválon látunk. Számos olyan megoldás, intézmény és hétköznapi dolog eredete nyúlik vissza hozzájuk, amelyet ma is ismerünk vagy használunk. Te vajon tudod, hogy mit adtak nekünk a rómaiak? Ebből a 10 kérdéses, igaz-hamis kvízből kiderül!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mit adtak nekünk a rómaiak? Lássuk, mennyire ismered az ókori Róma örökségét! 1/10 kérdés A „július” hónap Julius Caesarról kapta a nevét. Hamis Igaz Következő kérdés 2/10 kérdés A rómaiak már használtak padlófűtést. Igaz Hamis Következő kérdés 3/10 kérdés A boltív római eredetű építészeti megoldás. Igaz Hamis Következő kérdés 4/10 kérdés A rómaiak már használtak üvegablakokat. Hamis Igaz Következő kérdés 5/10 kérdés A rómaiak már működtettek nyilvános fürdőket. Hamis Igaz Következő kérdés 6/10 kérdés A római számok közül a nulla jelét (0) használjuk ma is. Igaz Hamis Következő kérdés 7/10 kérdés A római államnak volt szervezett postai és futárszolgálata. Igaz Hamis Következő kérdés 8/10 kérdés A városok vízvezeték-rendszerei a római korban jelentek meg először. Hamis Igaz Következő kérdés 9/10 kérdés A római jog számos alapelve ma is jelen van a magyar jogrendszerben. Igaz Hamis Következő kérdés 10/10 kérdés A rómaiak már használtak betont. Igaz Hamis Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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