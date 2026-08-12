Úgy érzed, eligazodsz a gazdasági hírek között? Ez a 10 kérdés megmutatja, mennyire biztosak a közgazdasági alapjaid.
Kvíz: Mit adtak nekünk a rómaiak? Lássuk, mennyire ismered az ókori Róma örökségét!
A Savaria Történelmi Karnevál minden évben látványosan idézi meg az ókori Róma világát, de a rómaiak öröksége jóval több annál, mint amit egy történelmi fesztiválon látunk. Számos olyan megoldás, intézmény és hétköznapi dolog eredete nyúlik vissza hozzájuk, amelyet ma is ismerünk vagy használunk. Te vajon tudod, hogy mit adtak nekünk a rómaiak? Ebből a 10 kérdéses, igaz-hamis kvízből kiderül!
Kvíz: Mit adtak nekünk a rómaiak? Lássuk, mennyire ismered az ókori Róma örökségét!
Jöhet egy kvíz, ami egyszerre teszteli a földrajz- és a történelemtudásodat? Mutasd meg, mennyire ismered a Föld őslakos népeit és őshazájukat!
Kvíz: Szívesen jársz zsibvásárba, bolhapiacra? Lássuk, mennyire ismered az ország legnépszerűbb vásárait!
A bolhapiacok és kirakodóvásárok ma is fontos találkozóhelyei a régiségek, különleges tárgyak és helyi hagyományok kedvelőinek
Kvíz: Rajongsz a kézműves sörökért? Itt nem elég, ha ismered az ízeket, a sörfőzéshez is értened kell!
Nemcsak a sörök ízét, hanem a készítésük alapjait is ismered? Töltsd ki kvízünket, és derítsd ki, mennyire vagy sörszakértő!
Hogy hogyan képezzük a római számokat, még általános iskolában megtanuljuk, azonban ez a tudás idővel megkophat.
Vajon felismered Magyarország megyéit pusztán a körvonaluk alapján? Tedd próbára a földrajztudásodat ezzel a 10 kérdéses vaktérképes kvízzel!
Téged is érdekel a mitológia? Most megtudhatod, milyen szerepet tölt be a víz a mondák és mítoszok világában.
Kvíz: Jártál már Spanyolországban, vagy régóta készülsz elutazni oda? Lássuk, mennyit tudsz Európa legnaposabb országáról!
Te mennyit az országról, illetve magukról a spanyolokról? Most kiderítheted.
TOP 10 júliusi kvíz: Lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, zenei és utazós kvízeink, mennyire ismered a Magyarország városait és falvait!
A TOP10 júliusi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi kvízek kerültek, de akadt köztük Balatonról, Budapestről, zenéről szóló kvíz is. Tölts ki 1-2 kérdéssort a legjobbakból!
Kvíz: Rajongsz a sci-fi és fantasy filmekért? Lássuk, mennyit tudsz a történetekről, amik inspirálták őket!
Ha szereted a science fictiont, a fantasyt és a kalandos történeteket, ez a kvíz neked szól.
A mai kvíz során a magyar fizetőeszköz bevezetésének évfordulója alkalmából a jelenleg forgalomban lévő magyar forint kapcsán teszünk fel izgalmas, érdekes kérdéseket.
A nyárhoz kapcsolódó régi magyar mondások között akadnak könnyűek és igazi fejtörők is. Vajon neked sikerül összegyűjteni a maximális pontszámot?
Rajongsz Harry Potterért? Akkor ünnepeld a születésnapját ezzel a kvízzel! Lássuk, mennyire ismered valójában a kedvenc varázslódat!
A legjobb retro reklámok örökre beégtek az agyunkba... vagy mégsem? Lássuk, felismered-e a legendás szlogeneket és márkákat!
Tíz kép tíz lenyűgöző európai fővárosról. De vajon mennyit ismersz fel ebben a képes kvízben, ha ezúttal nem a legismertebb nevezetességeket látod?
Kvíz: Te vagy az, aki mindenkinek a névnapjára emlékszik? Lássuk, ismered-e a nevezetes névnapok helyét a naptárban!
Egyeseknek olyan jó a névnap-memóriájuk, hogy könnyedén meg tudják mondani kevésbé nevezetes dátumokról is, milyen névnap kötődiik hozzájuk.
Kvíz: Sokat jársz fürdőbe, már bejártad az egész országot? Lássuk, mennyit tudsz a hazai gyógyfürdőkről!
Te mennyire ismered Magyarország legnagyobb fürdőkomplexumait, történelmi gyógyfürdőit? Tudod, mely városaink híresek fürdőikről?
Kvíz: Nagy horgász vagy, jól ismered a balatoni halakat? Teszteld, átmennél-e most a horgászvizsgán!
A balatoni halak napját számos településen gasztronómiai programokkal, halászléfőző versenyekkel és horgászversenyekkel ünneplik.
A mai kvíz során magyar költők nyári költeményeit kell majd felismerned, vagy épp folytatnod az idézetet.
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Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.