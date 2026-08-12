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Gazdaság

Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: iszonyú pénzek mozdultak, de mi jöhet ezután?

MTI
2026. augusztus 12. 09:28

Iránykereséssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1316 pontos, 0,89 százalékos emelkedéssel 149 903,82 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden.

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Czibere Ákos az MTI-nek küldött kommentárjában felidézte: új csúcson zárt a BUX index, és átmenetileg át is lépte a bűvös 150 ezer pontos szintet. A vezető részvények közül az OTP árfolyama ismét a 46 279 forintos támasz alatt zárt, a következő fontos szint a 30 napos mozgóátlag 46 053 forintnál, alatta emelkedő trendvonal húzódik 45 ezer forintnál.

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Az OTP-részvények ára kedden 130 forinttal, 0,28 százalékkal 46 130 forintra csökkent, forgalmuk 8,3 milliárd forintot tett ki.

A Richter folytatta az intenzív emelkedést, a következő ellenállást tesztelte 13 010 forintnál, áttörése esetén 13 240 forintnál adódna a soron következő akadály, míg támasz 12 640 forintnál látható, ugyanakkor az RSI indikátor már erős túlvettséget mutat. A Richter-papírok árfolyama kedden 250 forinttal, 1,95 százalékkal 13 040 forintra emelkedett, a részvények forgalma 5,2 milliárd forintot ért el.

A Mol újabb ellenállási szintet tört át 4755 forintnál, mely így már támaszt jelent, a következő erősebb akadály a kerek 5 ezer forintos szinthez kapcsolódik. A Mol kedden 140 forinttal, 2,98 százalékkal 4844 forintra erősödött, 5,7 milliárd forintos forgalomban.

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A Magyar Telekom változatlanul a 2626 forintos támasz közelében mozog, letörése esetén 2557 forintnál lenne a következő fontos szint, míg felül a 30 napos mozgóátlag jelent ellenállást 2675 forintnál. A Magyar Telekom árfolyama kedden 4 forinttal, 0,15 százalékkal 2620 forintra nőtt, forgalma 1,2 milliárd forint volt.
Címlapkép: Getty Images
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