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Nem csak a brazilok az ellenfelek: pusztító hőségre készülnek a skótok, vajon ez meg is pecsételi a sorsukat?
Miamiban a hőmérséklet meghaladhatja a 30 Celsius-fokot, a páratartalom pedig elérheti a 80 százalékot - nem iolyan körülmények ezek, amik a skótoknak kedveznének. Bár a csapat alaposan felkészült az extrém időjárásra, a körülmények így is komoly kihívást jelenthetnek - írta meg a BBC Sport.
A skót labdarúgó-válogatott szerdán a floriai forróságban lép pályára Brazília ellen a világbajnokság C csoportjának záró fordulójában. A skótok már június elején kiutaztak Fort Lauderdale-be, hogy minél hamarabb akklimatizálódjanak. Mielőtt amerikai földre léptek volna, a keret tagjai közül többen a Nyugat-skóciai Egyetem (University of the West of Scotland) extrém környezeti kamráját is igénybe vették, amelyben a floridai viszonyokat szimulálták. A csapat edzőközpontja a Boston és Miami között nagyjából félúton fekvő Charlotte-ban van, ahol a hőmérséklet szintén elérte a 30 fokot.
Vish Unnithan, az egyetem sportélettani professzora elmondta, hogy a hőséghez való alkalmazkodás jól haladt, de a folyadékpótlás és a táplálkozás kulcsfontosságú lesz a mérkőzésen. Hőségben a szervezet gyorsabban égeti el a tárolt szénhidrátokat, ezért a csapat dietetikusaira kiemelt szerep hárul. Mivel a játékosok izzadási rátája eltérő, mindenki egyénre szabott folyadékpótlási programot követ, amelyet különböző gélekkel és izotóniás italokkal egészítenek ki.
A skótok egy területen előnyben lehetnek Brazíliával szemben, hiszen a kezdőcsapatuk tagjai összesítve kevesebb mérkőzést játszottak az elmúlt idényben. A keretből mindössze Scott McTominay, John McGinn és Lewis Ferguson lépte át az 50 meccses határt, miközben a brazil kezdőcsapat összesen már 475 mérkőzésen volt túl, szemben a skótok 410 találkozójával. Az alacsonyabb terhelés ugyanakkor kétélű fegyver lehet, a Haiti elleni nyitómeccsen ugyanis Ben Gannon-Doak a 75. percben cserét kért görcsölő vádlija miatt, ami részben a korábbi sérülése miatti kevés játékperccel magyarázható.
A labdabirtoklás szintén döntő tényező lehet a hőségben. Skócia Haiti ellen mindössze 46, Marokkó ellen pedig 41 százalékban tartotta magánál a labdát. Az egykori skót válogatott és edző, Graeme Souness arra figyelmeztetett, hogy a hőségben a labda eladása súlyos hiba, mivel "a jó játékosok nem követnek el ilyen pontatlanságokat"
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A mérkőzéseken az egyes félidők 22. percében tartott ivószünetek szintén fontos taktikai lehetőséget nyújtanak a pihenésre. A tavalyi klubvilágbajnokságon néhány együttes, például a Bayern München, a cserejátékosokat az első félidőben a kispad helyett a légkondicionált öltözőben tartotta, hogy megóvja őket a túlmelegedéstől.
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