Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön az esetleges vízhiány elkerülése érdekében arra kéri a szolgáltató a lakosokat, hogy korlátozzák a nem létfontosságú vízhasználatot.
Katasztrófa fenyegeti a magyar földeket: az éjszaka leple alatt tarol le mindent a rejtőzködő kártevő
A száraz, csapadékszegény időjárás miatt idén rendkívül gyorsan szaporodik a hollóbogár, amely elsősorban a lucernában, esetenként pedig a burgonyában okozhat jelentős károkat. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara arra figyelmeztet, hogy az éjszaka aktív kártevő ellen kizárólag folyamatos ellenőrzéssel és időben megkezdett védekezéssel lehet eredményesen fellépni, elkerülve a súlyosabb terméskiesést.
A tartós csapadékhiány és a melegedő éghajlat kifejezetten kedvez a kártevő elterjedésének. A szárazság ráadásul legyengíti a kultúrnövényeket, amelyek így kevésbé képesek ellenállni a kártételnek. Pálinkó József gazdálkodó a baon.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy a hollóbogár sokkal intenzívebben jelenik meg a vízhiánnyal küzdő területeken, míg a csapadékosabb időszakok egyértelműen visszavetik a szaporodását.
A rovar észlelését jelentősen megnehezíti a rejtőzködő életmódja, ugyanis nappal a talaj felszínéhez közel, a növények tövében bújik meg, és csak éjszaka merészkedik elő táplálkozni. Emiatt a termelők gyakran már csak a sárguló, gyengülő növényfoltok alapján szembesülnek a jelenlétével, amikor a kártétel már megkezdődött.
A késői felismerés súlyos hozamkiesést eredményezhet, ezért elengedhetetlen a táblák rendszeres szemlézése. A növényvédelmi beavatkozást a tünetek észlelésekor azonnal meg kell kezdeni, szigorúan betartva az előírt élelmezés-egészségügyi várakozási időket.
A kártevők nyomása és az egyre szélsőségesebb időjárás együttesen amúgy is komoly kihívás elé állítja az ágazatot, a gazdálkodók beszámolói szerint a lucernaállományok hasznos élettartama a korábbi nyolc-tíz évről mára mindössze három-öt évre rövidült.
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A veszteségek mérséklése érdekében kulcsfontosságú a megelőzés, valamint a termelők közötti folyamatos információ- és tapasztalatcsere. Amennyiben valaki gyanús tüneteket észlel az állományban, célszerű haladéktalanul növényorvoshoz vagy növényvédelmi szakemberhez fordulnia, mivel a hollóbogár gyors terjedését kizárólag az időben megkezdett és szakszerű védekezéssel lehet megfékezni.
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