Rendkívüli bejelentést tett a magyar mobilszolgáltató: rengeteg előfizetőt érint a változás, jön az áremelés

Szeptember 1-jétől 4,4 százalékkal emeli meg a legtöbb mobil- és vezetékes előfizetés havidíját a One Magyarország, az év végén pedig végleg megszünteti a fizetős földfelszíni tévészolgáltatását.

A távközlési vállalat tájékoztatása szerint a heteken belül életbe lépő díjkorrekció a lakossági, a flottás, valamint a kisvállalati mobil- és vezetékes szolgáltatásokat egyaránt érinti. Az áremelés kizárólag a kedvezmények nélküli alapdíjakra vonatkozik, így mentesülnek alóla azok a lakossági mobiltarifák, amelyeket a cég tavaly, 2025 novemberében vezetett be.

Mivel a díjemelés a szolgáltató részéről egyoldalú szerződésmódosításnak minősül, az ügyfeleket megilletik a vonatkozó jogszabályi jogok. A határozott idejű szerződéssel rendelkező előfizetők a hivatalos értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül azonnali hatállyal, bármiféle jogkövetkezmény és kötbér nélkül felmondhatják a megállapodásukat - írta az ATV.

A havidíjak emelkedése mellett egy másik jelentős változás is várható a vállalatnál, ugyanis az év végével teljesen kivezetik a fizetős földfelszíni tévészolgáltatást. A döntés értelmében a meglévő ügyfelek számára is megszűnik a műsorszórás, amivel egy hosszú technológiai korszak ér véget.