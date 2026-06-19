2026. június 19. péntek Gyárfás
33 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Így spórolnak százezreket a magyar családok az idei nyaraláson: egyre többen választják
Utazás

Így spórolnak százezreket a magyar családok az idei nyaraláson: egyre többen választják

Pénzcentrum
2026. június 19. 13:01

A kempingezés ma már nemcsak alternatív nyaralási forma, hanem egyre tudatosabban választott életérzés: a vendégéjszakák száma évről évre nő, az árak ugyanakkor erősen szórnak, és az induló felszerelésköltség könnyen több százezer forintra rúghat. Bár a kisebb tavaknál és termálfürdők mellett 6–8 ezer forintért is találni helyet, a Balaton környékén ennek akár a dupláját is elkérik. A felszerelés kínálata pedig végtelen: mindenből létezik még kényelmesebb, még praktikusabb verzió, így a „spórolós” nyaralás könnyen válik drága hobbivá, ha az ember nem húz határt a felszerelésvásárlásnál.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kempingezés évről évre egyre népszerűbb Magyarországon: a világjárvány óta sokan döntöttek úgy, hogy sátorban, lakókocsiban vagy lakóautóban töltik a nyaralásukat. A KSH adatai szerint a hazai kempingek vendégéjszakaszáma 2021-ben még 461 ezer volt, 2022-ben 674 ezerre, 2023-ban 694 ezerre, 2024-ben 707 ezerre nőtt, 2025-ben pedig már elérte a 721 ezret. A számok egyértelműen mutatják: a természetközeli, rugalmas nyaralási formák iránti igény továbbra is erősödik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Első ránézésre a kempingezés jóval olcsóbbnak tűnik, mint egy szállodai nyaralás, de a valós árak erősen attól függnek, az ország melyik részén verünk sátrat. A kisebb tavak, folyók vagy termálfürdők környékén már 6–8 ezer forintért elérhetők a felnőtt díjak, ehhez jön még a sátorhely költsége. A Balaton környékén viszont ugyanez könnyedén a duplájába kerülhet, különösen a frekventált partszakaszokon, ahol a kempingezés már közelíti egy olcsóbb panzió árát is.

Aki nulláról vág bele, annak az alapfelszerelés beszerzése komoly egyszeri kiadást jelent. Egy négyfős sátor ára ma már közel ötvenezer forint, a hozzá tartozó felfújható matracok darabja majdnem kilencezer, a hálózsákok pedig nyolcezer forint körül mozognak. A legalapvetőbb kényelmi elemek, kempingszék, zseblámpa, hűtőtáska, további tízezreket visznek el, és akkor még nem beszéltünk a főzéshez szükséges felszerelésről: egy kempingfőző közel ötvenezer forint, a gázpalack tizenkétezer, a négyfős edénykészlet pedig majdnem húszezer.

Ha valaki teljes értékű „mini háztartást” szeretne kialakítani a természetben, a mosogatókészlettől a kempingasztalon át a napellenzőig újabb több tízezer forintos tételek jönnek. Mindez együtt azt jelenti, hogy egy kezdő kempingező akár 150–200 ezer forintot is elkölthet, mire minden alapdarabot beszerez, vagyis a kempingezés valódi olcsósága csak azoknál jelentkezik, akik évről évre visszatérnek, és hosszú távon oszlik el a beruházás költsége.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ezek az árak valóban csak az alapcsomagot fedik le, a kempingpiac kínálata pedig gyakorlatilag végtelen. Aki egyszer belép ebbe a világba, gyorsan szembesül vele, hogy mindenből létezik „még egy jobb”, „még egy praktikusabb” vagy „még egy kényelmesebb” változat: extra vastag matrac, prémium hálózsák, összecsukható szekrény, napelemes töltő, hordozható zuhany, árnyékoló rendszerek, kempinglámpák tucatjai, különböző méretű hűtőládák, rovarriasztó kütyük, sőt komplett kültéri konyhák is. A választék olyan széles, hogy nagyon könnyű túlköltekezni, és a kezdeti 150–200 ezres beruházás pillanatok alatt tovább hízhat. A kempingezés tehát lehet olcsó, de csak akkor, ha az ember tudatosan tartja kordában a felszerelésre szánt keretet, különben a „minimalista” nyaralás meglepően gyorsan válik drága hobbivá.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #Balaton #spórolás #árak #ksh #statisztika #kiadások #vendégéjszakák #belföldi turizmus #természet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:01
12:31
12:14
12:00
11:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 19.
Nem csak a táborokban leselkedik veszély a gyerekekre: ezt minden magyar szülőnek tudnia kell a nyári szünet előtt
2026. június 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
2026. június 19.
Sorra hagyják el ezeket a magyar településeket a lakosok: hiába a plusz pénz, itt nem akar senki élni?
2026. június 18.
Tarolnak az új kínai slágerautók Magyarországon: rengetegen veszik őket, retteghetnek az európai gyártók?
2026. június 18.
Ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasként letelepedni 2026-ban: itt kiskirályként élhetnek az idősek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 19. péntek
Gyárfás
25. hét
Június 19.
"Ki a tanteremből!" nap
Június 19.
A független Magyarország napja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
20:40 után nincs Balaton, a menetrend döntheti be a szezont: sok vendéglátós ki sem nyit 2026-ban
2
2 hete
Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban
3
2 napja
Már szórják a 200 ezeres bírságokat a Balatonnál: új tiltás lépett életbe 2026 nyarán, erre mindenki figyeljen
4
1 hete
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
5
1 hete
Földbe állt a népszerű ország turizmusa: sorra zárnak be a hotelek, óriási a baj!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Okmányos inkasszó
Olyan beszedési megbízás, mely során a megbízó a fizetési okmányok mellé a kereskedelmi okmányokat is mellékeli illetve, ha a kereskedelmi okmányokat a fizetési okmányok nélkül küldi meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 19. 12:14
Most érkezett! Kigyulladt egy 27 magyar fiatalt szállító busz Ausztriában: az autópályán csaptak fel a lángok
Pénzcentrum  |  2026. június 19. 10:04
Sorra hagyják el ezeket a magyar településeket a lakosok: hiába a plusz pénz, itt nem akar senki élni?
Agrárszektor  |  2026. június 19. 12:31
Elképesztő méreteket ölt a génmódosítás: tarolnak az újfajta növények