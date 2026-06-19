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Így spórolnak százezreket a magyar családok az idei nyaraláson: egyre többen választják
A kempingezés ma már nemcsak alternatív nyaralási forma, hanem egyre tudatosabban választott életérzés: a vendégéjszakák száma évről évre nő, az árak ugyanakkor erősen szórnak, és az induló felszerelésköltség könnyen több százezer forintra rúghat. Bár a kisebb tavaknál és termálfürdők mellett 6–8 ezer forintért is találni helyet, a Balaton környékén ennek akár a dupláját is elkérik. A felszerelés kínálata pedig végtelen: mindenből létezik még kényelmesebb, még praktikusabb verzió, így a „spórolós” nyaralás könnyen válik drága hobbivá, ha az ember nem húz határt a felszerelésvásárlásnál.
A kempingezés évről évre egyre népszerűbb Magyarországon: a világjárvány óta sokan döntöttek úgy, hogy sátorban, lakókocsiban vagy lakóautóban töltik a nyaralásukat. A KSH adatai szerint a hazai kempingek vendégéjszakaszáma 2021-ben még 461 ezer volt, 2022-ben 674 ezerre, 2023-ban 694 ezerre, 2024-ben 707 ezerre nőtt, 2025-ben pedig már elérte a 721 ezret. A számok egyértelműen mutatják: a természetközeli, rugalmas nyaralási formák iránti igény továbbra is erősödik.
Első ránézésre a kempingezés jóval olcsóbbnak tűnik, mint egy szállodai nyaralás, de a valós árak erősen attól függnek, az ország melyik részén verünk sátrat. A kisebb tavak, folyók vagy termálfürdők környékén már 6–8 ezer forintért elérhetők a felnőtt díjak, ehhez jön még a sátorhely költsége. A Balaton környékén viszont ugyanez könnyedén a duplájába kerülhet, különösen a frekventált partszakaszokon, ahol a kempingezés már közelíti egy olcsóbb panzió árát is.
Aki nulláról vág bele, annak az alapfelszerelés beszerzése komoly egyszeri kiadást jelent. Egy négyfős sátor ára ma már közel ötvenezer forint, a hozzá tartozó felfújható matracok darabja majdnem kilencezer, a hálózsákok pedig nyolcezer forint körül mozognak. A legalapvetőbb kényelmi elemek, kempingszék, zseblámpa, hűtőtáska, további tízezreket visznek el, és akkor még nem beszéltünk a főzéshez szükséges felszerelésről: egy kempingfőző közel ötvenezer forint, a gázpalack tizenkétezer, a négyfős edénykészlet pedig majdnem húszezer.
Ha valaki teljes értékű „mini háztartást” szeretne kialakítani a természetben, a mosogatókészlettől a kempingasztalon át a napellenzőig újabb több tízezer forintos tételek jönnek. Mindez együtt azt jelenti, hogy egy kezdő kempingező akár 150–200 ezer forintot is elkölthet, mire minden alapdarabot beszerez, vagyis a kempingezés valódi olcsósága csak azoknál jelentkezik, akik évről évre visszatérnek, és hosszú távon oszlik el a beruházás költsége.
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Ezek az árak valóban csak az alapcsomagot fedik le, a kempingpiac kínálata pedig gyakorlatilag végtelen. Aki egyszer belép ebbe a világba, gyorsan szembesül vele, hogy mindenből létezik „még egy jobb”, „még egy praktikusabb” vagy „még egy kényelmesebb” változat: extra vastag matrac, prémium hálózsák, összecsukható szekrény, napelemes töltő, hordozható zuhany, árnyékoló rendszerek, kempinglámpák tucatjai, különböző méretű hűtőládák, rovarriasztó kütyük, sőt komplett kültéri konyhák is. A választék olyan széles, hogy nagyon könnyű túlköltekezni, és a kezdeti 150–200 ezres beruházás pillanatok alatt tovább hízhat. A kempingezés tehát lehet olcsó, de csak akkor, ha az ember tudatosan tartja kordában a felszerelésre szánt keretet, különben a „minimalista” nyaralás meglepően gyorsan válik drága hobbivá.
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