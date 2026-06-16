Horgászok, figyelem: lefújták a népszerű balatoni versenyt az alacsony vízállás miatt

A szervezők közleménye szerint nem rendezik meg a 2026-os Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyt (NBBH). A döntést a Balaton jelenlegi alacsony vízállásával, valamint a várható további apadással indokolták.

A verseny elmaradásáról a szervezők a hivatalos közösségi oldalukon tájékoztatták a csapatokat és a horgásztársakat. A közlemény szerint a döntés hátterében nemcsak a vízszint csökkenése, hanem a halállomány védelme is áll. Mint írták, a Balaton vízállása jelenleg körülbelül 79 centiméter, és a következő mintegy 80 napban további 35–55 centiméteres apadás is bekövetkezhet. Ebben a helyzetben nem tudták garantálni, hogy a déli part teljes hosszában minden csapat számára megfelelő horgászati feltételek állnak rendelkezésre.

A szervezők azt is kiemelték, hogy a verseny lebonyolítása során a 100 százalékos halvédelmet sem tudnák minden körülmények között biztosítani, ezért szakmailag és felelősségi szempontból is az elhalasztás mellett döntöttek - írta a Hírbalaton.

A nevezési díjakat visszafizetik

A döntés értelmében a már befizetett nevezési díjakat 2026. július 15-ig teljes egészében visszatérítik a csapatoknak. A szervezők azonban bíznak abban, hogy a következő időszak lehetőséget ad a verseny újragondolására, és a NBBH 2027-ben már megújult formában térhet vissza a Balaton partjára.

A tó vízszintje továbbra is komoly aggodalomra ad okot: az elmúlt időszakban többször is az átlagosnál alacsonyabb értéket mutatott, ami nemcsak a horgászversenyek, hanem a tó ökológiai egyensúlya és turisztikai hasznosítása szempontjából is kihívást jelent. A szakemberek szerint a csapadékhiány és a tartósan száraz időjárás továbbra is befolyásolhatja a Balaton vízháztartását, így a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lehet a vízszint alakulásában.