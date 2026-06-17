Újabb fesztivál húzza le a rolót: világsztárok fellépése marad el

Nem rendezik meg idén a JazzFest Budapestet, amelyet június 27. és július 5. között tartottak volna. A szervezők a növekvő költségekkel, az alacsony jegyértékesítéssel és a rendezvényszektort érintő nehézségekkel indokolták a döntést. A fesztiválon számos világhírű jazzelőadó lépett volna színpadra.

A szervezők lemondták a JazzFest Budapest 2026 fesztivált, így elmarad a június 27-től július 5-ig tervezett idei rendezvény, közölte a fesztiváligazgató kedden Facebook-bejegyzésében.

Kleb Attila hangsúlyozta: a döntést a váratlanul felhalmozódó költségek, a várakozásoktól elmaradó jegyértékesítési adatok, valamint a rendezvényszervező szektort érintő, a közelmúlt eseményei által generált problémák miatt kellett meghozniuk.

Évek óta küzdünk a támogatások hiányával, azok minimális volumenével. Az eddigi négy fesztivált 90-95 százalékban a jegyeladásokból valósítottuk meg

– írta a fesztiváligazgató.

Mint felidézte, idén azzal, hogy az Erkel Színházat elvették a korábbi üzemeltetőjétől, az Operától, és az újak nem kívánták bérbe adni, elvesztették fő játszóhelyüket, ezért kénytelenek voltak alternatív megoldást keresni, hogy a fesztivált folytathassák. "A Főváros segítő kezet nyújtott, megkaptuk a Városháza Parkot, itt viszont színpadot, nézőteret, lelátót kell építeni, és minden egyéb szolgáltatást biztosítani kell. Ezek elképesztően magas összegek, és ráadásul a külföldi fellépők honoráriumán és utazási költségein kívül, ezeket is előre kell finanszírozni."

Hozzáfűzte, hogy jelen helyzetben, amikor a pénzügyi támogatás kinullázódott, mindent a jegyértékesítésből kellett volna finanszírozni, ez azonban nagyon messze elmaradt a várhatótól, a teljes jegykontingens mindössze 26-27 százaléka talált vevőre.

"Ezen kívül az egész rendezvényszervező szektort érintő, a közelmúlt eseményei által generált problémák is jelentősen nehezítették a munkánkat. Az elmúlt napokban minden lehetőséget megvizsgáltunk, kerestünk rövid- és hosszútávú megoldást is, azonban nem jártunk sikerrel. Be kellett lássuk, hogy a fesztivál finanszírozhatatlanná vált. A nagyobb károk elkerülése érdekében kedden este meg kellett hoznunk a szomorú és rendkívül fájdalmas döntést: lemondjuk a JazzFest Budapest 2026 fesztivált" – tette közzé Kleb Attila.

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A fesztivállal, amelyet ötödik alkalommal terveztek megtartani, komoly nemzetközi elismeréseket értek el. A JazzFest Budapest elmúlt négy évében 271 koncertet rendeztek, amelyeken 39 ország csaknem ezer művésze lépett fel a hazai közönség előtt. A szervezők emellett a műfaj hazai kiválóságait segítették abban, hogy külföldön is megismerjék őket. Ennek eredményeként négy év alatt kilenc országban harminc koncertet adhattak a magyar zenészek.

"Jelenleg még magunk sem látjuk döntésünk legtöbb következményét, anyagi vonzatát. Azonban sok bizonytalanság ellenére is hangsúlyozzuk, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a jegyvásárlóinkat kártalanítsuk. Mostantól kezdve minden erőnkkel a károk enyhítésén fogunk dolgozni" – írta a fesztiváligazgató.

A JazzFest Budapesten idén tizenkét országból csaknem kétszáz zenész, köztük számos világsztár lépett volna színpadra. Június 27-től július 5-ig koncertet adott volna mások mellett Al Di Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd is.

Tegnap jött a hír, hogy a Kolorado fesztivált sem rendezik meg idén. A Kolorádó szervezői a nagyon gyorsan megugró költségekkel, valamint más gondokkal is egyszerre indokolták, miért döntöttek az elhalasztás mellett.