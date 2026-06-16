Nem semmi vállalás: középiskolások szervezik a nyár egyik legnagyobb balatoni fesztiválját

Balatonalmádi idén nyáron is a fiatalok egyik fő találkozópontja lesz: a Vibez Fesztivál 2026-ban is kétnapos, pörgős programmal hozza össze a Balaton-parti bulihangulatot. A rendezvény különlegessége, hogy a szervezésben középiskolások is aktívan részt vesznek, miközben ismert hazai előadók és DJ-k gondoskodnak a zenéről.

A Vibez Fesztivál szervezői között ugyanis több középiskolás is dolgozik, akik a tanulás mellett egy több tízmillió forintos költségvetésű rendezvény előkészítésében és lebonyolításában vesznek részt. A fesztivált 2026. június 19–20. között rendezik meg Balatonalmádiban, immár harmadik alkalommal.

A programsorozat az elmúlt években folyamatosan bővült: a korábban kisebb, ingyenes rendezvényként induló program mára kétnapos fesztivállá nőtte ki magát, több színpaddal és több mint húsz fellépővel. A szervezők célja, hogy minél szélesebb zenei kínálatot hozzanak létre, így a programban több műfaj is helyet kap: a könnyűzenei előadóktól kezdve a DJ-kig több irányzat is megjelenik.

Középiskolások a szervezői csapat élén

A fesztivál szervezői között több, a Balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvű Gimnáziumban tanuló diák is aktívan részt vesz. Ők nemcsak az előkészítésben, hanem a kommunikációban, a szervezési feladatokban és a rendezvény lebonyolításában is szerepet vállalnak.

A fiatalok számára a fesztivál szervezése hónapok óta tartó, folyamatos munkát jelent: fellépőkkel egyeztetnek, partnereket keresnek, és a rendezvény teljes logisztikáját is koordinálják – mindezt az iskolai kötelezettségek mellett.

Érettségi és fesztiválszervezés egyszerre

A szervezők szerint a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a tanév végi vizsgák és az érettségi időszaka egybeesik a fesztivál előkészítésének utolsó szakaszával. Ennek ellenére a csapat célja változatlan: egy jól működő, többnapos nyári esemény megvalósítása Balatonalmádiban.

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A Vibez Fesztivál mára Balatonalmádi egyik meghatározó nyári eseményévé vált, amely jelentős látogatottságot vonz a Balaton-parti városba. A szervezők szerint a projekt egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy középiskolás fiatalok aktív szerepet vállalnak egy ekkora volumenű rendezvény létrehozásában.

A bulisorozat június 19–20. között vár Balatonalmádiban, a BSE Sporttelepen

A program mindkét napon 14:00-tól egészen hajnali 02:00-ig tart, így nappali és éjszakai zenei blokkok is várják a közönséget.A szervezők célja továbbra is egy fiatalos, balatoni hangulatú zenei fesztivál, ahol a DJ-k és élő fellépők váltják egymást a színpadon. A jelenleg elérhető programinformációk szerint a line-upban több ismert hazai előadó és DJ is szerepel, többek között:

Mehringer

Sisi

Lil Frakk

Mirror Glimpse

Vini

Szkym & Palmyy

Szecsei

Sipos Ábel

Mathew Lenner

Thomas Rush

Organic

A zenei kínálat így erősen vegyes: a pop, rap és elektronikus DJ-szettek egyaránt meghatározó szerepet kapnak, a nappali lazulástól a késő esti bulikig.