2026. június 9. kedd Félix
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Öregasszony pénzt számol az asztalon.
Nyugdíj

Durván átalakítanák a magyar nyugdíjrendszert: ennek a fele sem tréfa - tömegek kezdhetnek aggódni

Pénzcentrum
2026. június 9. 09:03

Az Európai Bizottság legfrissebb magyarországi országjelentése a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságára és az emelkedő államadósságra figyelmeztet, a javasolt megoldások azonban Farkas András, a NyugdíjGuru News szerzője szerint nem hogy orvosolnák, de tovább mélyíthetik a nyugdíjasok relatív elszegényedési csúszdáját. A Portfolio.hu-n megjelent véleménycikk szerint Magyarország jelenleg az EU egyik legkevesebbet költő tagállama a nyugdíjakra, és a várható kiadásnövekedés sem indokolja a drámai következtetéseket.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Európai Bizottság legfrissebb magyarországi országjelentése a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságára figyelmeztet, ám Farkas András, a NyugdíjGuru News szerzője a Portfolio.hu-n megjelent véleménycikkében alaposan megkérdőjelezi, hogy a dokumentumban szereplő javaslatok valóban megoldják-e a problémát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bizottsági jelentés főbb megállapításai szerint a magyar nyugdíjkiadások GDP-arányosan 2025 és 2070 között 4,1 százalékponttal emelkedhetnek, ami az EU-ban az egyik legnagyobb várható növekedés. Ha az idősödéssel kapcsolatos kiadásokat nem kezelik, az államadósság a következő évtizedben akár a GDP 100 százalékára is emelkedhet. A Bizottság emellett a 13. és 14. havi nyugdíj nem célzott jellegét, a Nők40 kedvezményes feltételeit és az alacsony jövedelmű nyugdíjasok helyzetének romlását is bírálja.

Farkas András ugyanakkor rámutat: Magyarország jelenleg a 27 EU-tagállam közül a 24. helyen áll a GDP-arányos nyugdíjkiadások tekintetében, és a 4,1 százalékpontos növekedéssel is csupán az uniós átlagba simulna bele.

Hiába a 25%-os béremelés: így sincsenek elegen, akik gondoskodhatnának az idős magyarokról
EZ IS ÉRDEKELHET
Hiába a 25%-os béremelés: így sincsenek elegen, akik gondoskodhatnának az idős magyarokról
Interjúnkban szó esik a vidéki ellátás kihívásairól, a szakemberhiány okairól és az idősgondozás előtt álló legfontosabb reformfeladatokról is.

Az OECD javaslatait, amelyekre a Bizottság is támaszkodik, a szerző túlzottan leegyszerűsítettnek tartja: a korhatáremelés, a Nők40 szigorítása és a járulékemelés triviális megoldások, amelyek politikailag kivitelezhetetlenek, és nem kezelik a valódi strukturális problémát.

Ez pedig a nyugdíjasok relatív elszegényedési csúszdája. Ez azt jelenti, hogy a már megállapított nyugdíjak csak az inflációval emelkednek, miközben a bérek gyorsabban nőnek, így a nyugdíjasok vásárlóereje folyamatosan lemarad az aktív keresőkétől.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #államadósság #európai bizottság #nyugdíjrendszer #portfolio #nők40 #gdp #13. havi nyugdíj #nyugdíjasok #nyugdíjak #farkas andrás

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Érdeklődő
9 perce
Farkas Andrásnak igaza van. A magyar nyugdíjak alacsonyak, a felzárkóztatásuk után érjük el GDP arányában a mostani európai átlagot.
Fenntarthatósági aggodalmak túlzottak, mert a degressziós nyugdíj megállapítás be van építve a rendszerbe. Nemcsak a szolgálati idő miatti csökkentés, de a 372 és 421 ezer forint feletti életpálya átlagkereset miatt is.
Inkább a járulékfizetésből nem kéne kihagyni a KATÁ-sokat. Nekik is kell majd nyugdíj. A korhatáremelést a várható élettartamhoz kéne szabni.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:22
10:12
10:01
09:40
09:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 9.
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
2026. június 8.
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2026. június 9.
20:40 után nincs Balaton, a menetrend döntheti be a szezont: sok vendéglátós ki sem nyit 2026-ban
2026. június 8.
Durva dolog derült ki a koronavírus-oltásokról: ilyen még sosem volt a történelemben
2026. június 8.
Egyre tisztább a kép: emelkedett daganatkockázat jelentkezhet a meddőségi kezelésen átesett nőknél
NAPTÁR
Tovább
2026. június 9. kedd
Félix
24. hét
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt a kormány bejelentése, emelkedik a nyugdíjkorhatár: rengetegen esnek el a kedvezményektől, átfogó reform kell
2
2 hónapja
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
3
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2026 május: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a májusi nyugdíj
4
2 hónapja
Megszólalt Magyar Péter: hamarosan jön a következő nyugdíjemelés, megduplázzák a családi pótlékot
5
4 hete
Nyugdíjemelést jelentett be a Tisza minisztere, SZÉP-kártyát is kap rengeteg idős: itt vannak Kármán András tervei
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamat
A kamat a pénz ára, amelyet a pénz használója azért fizet, mert a pénzt ő hasznosítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 9. 10:01
20:40 után nincs Balaton, a menetrend döntheti be a szezont: sok vendéglátós ki sem nyit 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. június 9. 08:30
Kellemes meglepetés a friss inflációs adat: durván belassult a drágulás Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. június 9. 09:01
Brutális áremelés: elképesztő, mennyit kérnek itt egy kiló paradicsomért