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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 6.)
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 6.)

Pénzcentrum
2026. augusztus 6. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. augusztus 6.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Névnap

Berta, Bettina

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Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 362.3 Ft
CHF: 388.52 Ft
GBP: 422.25 Ft
USD: 313.81 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. augusztus 5.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 32. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>1, 3, 11, 12, 14, 19, 34</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 59 db<br> 5-ös találat: 2270 db<br> 4-es találat: 34307 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46750 Ft
MOL: 4608 Ft
RICHTER: 12110 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.08.07: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél egyre nagyobb területen északiasra fordul és megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Hajnalban 17, 25, délután többnyire 29, 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.

2026.08.08: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar, délután már nem valószínű csapadék. Az északias szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 15 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben hűvösebb is lehet. Délután 29, 35 fok valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hőség továbbra is megterheli a szervezetet. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Mivel a hőmérséklet az éjszakai órákban is magas, ezért nyugtalanul aludhatunk, a szervezet egyre jobban elfárad. Mindezek mellett nagyon erős UV-sugárzás ellen is védekezzünk lehetőleg világos, természetes anyagú ruházat, széles karimájú kalap, napszemüveg viselésével, valamint megfelelő faktorszámú naptej használatával. (2026.08.05)

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