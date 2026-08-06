Csütörtökön éri el tetőpontját az idei nyár egyik legintenzívebb hőhulláma, így a nappali csúcshőmérséklet akár a 42 Celsius-fokot is elérheti.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 6.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. augusztus 6.
Névnap
Berta, Bettina
Friss hírek
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Országos középtávú előrejelzés
2026.08.07: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél egyre nagyobb területen északiasra fordul és megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Hajnalban 17, 25, délután többnyire 29, 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
2026.08.08: A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar, délután már nem valószínű csapadék. Az északias szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 15 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben hűvösebb is lehet. Délután 29, 35 fok valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
A hőség továbbra is megterheli a szervezetet. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Mivel a hőmérséklet az éjszakai órákban is magas, ezért nyugtalanul aludhatunk, a szervezet egyre jobban elfárad. Mindezek mellett nagyon erős UV-sugárzás ellen is védekezzünk lehetőleg világos, természetes anyagú ruházat, széles karimájú kalap, napszemüveg viselésével, valamint megfelelő faktorszámú naptej használatával. (2026.08.05)
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